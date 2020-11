Despăgubire-record obţinută de un fermier din Vrancea. Culturile agricole asigurate, calamitate total de secetă

Frizon Group este o companie care lucrează 3.000 de hectare de teren în judeţul Vrancea, la Măicăneşti, într-o zonă agricolă cu potenţial.

Societatea este controlată de Teofil Dascălu, un tânăr fermier cu viziune în acest domeniu, care a reuşit să construiască în cei 11 ani de când activează în domeniu o echipă dinamică cu care obţine rezultate pe măsură, graţie şi tehnologiei avansate e care o foloseşte.

Terenul agricol exploatat de grup se află în vecinătatea râului Siret, dar potenţialul de irigare este abia la un sfert din suprafaţă.

Din acest punct de vedere, anul agricol 2019-2020 a fost unul marcat de o secetă excesivă, nemaiîntâlnită în ultimele două decenii, astfel că aproape întreaga producţie a stat sub semnul calamitării.

Cu acest lucru s-au confruntat majoritatea fermierilor, care acum stau cu mâna întinsă la stat şi aşteaptă despăgubiri. Pe fermierul Teofil Dascălu l-a despăgubit însă societatea cu care a încheiat poliţa de asigurare în caz de calamităţi.

Suma asigurată pe poliţă a fost calculată chiar de către client, folosind o formulă simplă, care a adunat costurile tehnice de producţie şi profitul. Practic, fermierul a plătit o primă de asigurare în valoare de aproximativ 250.000 de euro, după cum ne-a declarat şi a obţinut o despăgubire-record pentru România, de 1,5 milioane de euro.

"Asigurarea face parte din planul nostru bazat pe predictibilitate. Avem şapte staţii meteo amplasate pe terenurile pe care le muncim şi după ce am analizat datele în laborator am ştiut că o să ne confruntăm cu un an agricol secetos. Avem 3.000 de hectare cultivate cu porumb, iar noi am recoltat undeva la 10%. Cheltuiala noastră a fost de 1.100 de euro/hectar, prin urmare pierderile s-au cifrat la vreo trei milioane de euro. Cu despăgubirea obţinută în urma poliţei de asigurare nu acoperim pierderile, dar lucrurile se compensează cumva cu subvenţiile", ne-a declarat Teofil Dascălu.

Fermierul vrâncean ne-a mai declarat că în prezent irigă 700 de hectare de teren, dar speră ca în următorii cinci ani, prin planurile de investiţii la staţiile de pompare, să amenajeze pentru irigare întreaga suprafaţă. Cu toate acestea, nu va renunţa niciodată să-şi asigure culturile pentru diferite calamităţi, recomandare pe care o face şi celorlalţi agricultori, fiind în acelaşi timp şi o indicaţie a Comisiei Europene.

