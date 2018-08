De ce alternatorul este cel mai important mecanism al unui autoturism. Simptomele care avertizează şoferii că este o problemă cu această piesă

Pentru că este încă vacanţă şi mulţi oameni pleacă la drum lung cu maşina, o idee inspirată înainte de a porni la drum este să verifice starea tehnică a autoturismului, din toate punctele de vedere.

Este bine pentru siguranţa şoferului şi a membrilor familiei sale să ştie că autoturismul cu care se deplasează în vacanţă are uleiul schimbat la motor, are pneuri bune, bateria este încărcată, toate aceste lucruri oferind un plus de siguranţă.

Însă piesa esenţială a unui autoturism care are motor cu ardere internă şi care trebuie verificată suplimentar este alternatorul, căreia i se mai spune şi “inima maşinii”, deoarece acesta are ca principală menire convertirea energiei mecanice în energie electrică, sub formă de curent alternativ.

Regula spune că un alternator are o viaţă lungă şi nu ajunge într-un timp scurt la un grad de uzură care să conducă la stricarea sa, dar practica demonstrează că aceste piese se îmbolnăvesc şi ele, ca oamenii , şi au nevoie să fie reparate. Din fericire, există unităţi service specializate în reparaţii electrice şi nu trebuie neapărat înlocuirea unui alternator cu altul nou, ci alternatorul vechi poate fi reparat cu costuri mult mai mici.

Astfel, dacă un alternator nou costă 1.000 de lei, repararea sa se faci cu bani mai puţini, 300-400 de lei.

Semne că alternatorul s-a îmbolnăvit

Specialiştii spun că există simptomele care-l pot avertiza pe proprietarul maşinii în legătură cu problemele alternatorului sunt mai multe.

Primul semn că situaţia nu este în regulă este atunci când se aprinde lumina de avertizare din bordul maşinii, inclusiv lumina de avertizare de la baterie. De cele mai multe ori, când alternatorul are o hibă acesta nu mai poate da curentul electric necesar încărcării bateriei, astfel că motorul maşinii se opreşte.

Totodată, farurile luminează din ce în ce mai slab, la fel şi geamurile electrice de pe lateral, care se mişcă foarte greu.

Şi mirosul de încins din zona motorului poate fi un semn că alternatorul are probleme, mirosul provenind de la faptul că se încing curelele de pe roata de transmisie.

Specialiştii spun că una dintre cele mai dese situaţii care conduce la stricarea alternatorului este spălarea motorului sub jet de apă, lucru pe care mulţi oameni îl fac din neştiinţă.

”Din grijă prea mare pentru maşină, unii oameni apelează la spălătoriile auto pentru curăţarea motorului. Eu le spun de fiecare dată că motorul se poate curăţa şi cu o simplă cârpă, eventual umedă, pentru că odată ajunsă apa la alternator acesta se poate strica repede. Alternatorul este la rândul său un motor care produce curent şi la interacţiunea cu apa contactele se strică”, ne spune Alin Popescu, tehnician electromecanic auto.

Ce piese conţine un alternator

Alternatorul are în componenţa sa nu mai puţin de zece piese. Acestea sunt carcasa, statorul, rotorul, regulatorul de tensiune, inele colectoare, punte redresoare cu diode, ventilator posterior, ventilator anterior şi doi rulmenţi. Acestea se pot strica individual şi pot fi schimbate la centrele de reparaţii

Verificarea alternatorului

Fără a fi mari specialişti, şoferii pot verifica din când în când, singuri, starea alternatorului unei maşini. Pentru acest lucru este nevoie de un aparat de măsură pentru voltaj. Se porneşte maşina şi dacă energia din alternator indică între 13,8 şi 14,2 volţi, atunci lucrurile sunt în regulă. Dacă valorile sunt mai mari de 15 volţi sau mai mici de 13,5 volţi este bine să consultaţi un specialist, întrucât este foarte posibil să existe o problemă.