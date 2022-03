Bani europeni aruncaţi pe apa sâmbetei. Pavajului „bombardat” din centrul oraşului, din nou la refăcut

Centrul civic al municipiului local a fost reabilitat în urmă cu un deceniu printr-un proiect cu fonduri europene, în valoare de aproximativ 9 milioane de euro.

În scurt timp, s-a dovedit că investiţia a fost un fiasco, întrucât tot pavajul din zona centrală s-a spart, iar zona arată ca după bombardament.

An după an, s-au încercat lucrări de înlocuire a pavajului, cu bani de la bugetul local, dar în zadar, materialele fiind de cea mai proastă calitate.

După 11 ani, primăria vrea refacerea întregii zone de promenade, dar de data aceasta printr-un concurs de soluţii.

Printr-un amendament la Legea bugetului local, s-au alocat 100.000 de lei pentru acest concurs, urmând ca ulterior să se facă şi un nou deviz al cheltuielilor pentru înlocuirea pavajului.

La concurs pot participa arhitecţi sau specialişti, care pot propune soluţii pentru refacerea perimetrului din jurul monumentului din Piaţa Unirii. Focşănenii vor avea un rol important în alegerea soluţiei, urmând să fie făcut şi un sondaj pe site-ul Primăriei Focşani.

”An de an, plăcile de granit din Piaţa Unirii se sparg şi trebuie înlocuite, pe banii focşănenilor. Consider că trebuie să facem ceva pentru a nu mai avea această problemă şi pentru a înfrumuseţa, de ce nu, centrul oraşului nostru. De aceea am făcut amendamentul şi sper să găsim o soluţie care să întrunească o largă majoritate în rândul cetăţenilor. Aşteptăm propuneri din partea specialiştilor, dar nu numai. Este o modalitate de consultare cu cetăţenii şi de promovare a proiectelor în acord cu dorinţele şi nevoile acestora, care se pune în practică de mai mult timp în alte oraşe din ţară, precum Oradea sau Cluj-Napoca.”, susţine consilierul local Liviu Macovei, care a propus amendamentul.

Pavajul din centrul civil este distrus aproape complet FOTO: Ştefan Borcea



Trebuie menţionat că investiţia ar putea să se ridice la peste un milion de euro, având în vedere că la vremea respectivă lucrările au costat 750.000 de euro, doar pentru pavaj.

În anul 2011, când s-a realizat lucrarea, arhitectul proiectului de modernizare a ansamblului arhitectural Piaţa Unirii - Grădina Publică a acuzat autorităţile locale de neprofesionalism.

„Totul s-a făcut pe improvizaţie. Aşa cum arăta proiectul, dalele de granit erau de două ori mai groase, respectiv 10 cm şi trebuiau montate pe nisip, nu pe ciment cum s-a întâmplat. Nu vă închipuiţi că au pus granit bun, cu o anumită structură, ci l-au adus din China. În plus, montatorul a fost foarte prost şi din cauza asta s-a ajuns să se umfle pavimentul. Faţă de caietul de sarcini, au dispărut din proiect o mulţime de bani şi de lucrări", era acuzaţia foarte gravă adusă autorităţilor de arhitectul Andrei Mulţescu.

Acesta a mai spus că dalele de granit ar fi trebuit montate pe nisip şi nu pe beton, arătând că au existat interese majore ca unele firme locale să aibă de câştigat de pe urma proiectului finanţat în cea mai mare parte cu bani de la Uniunea Europeană.

Actualul primar Cristi Misăilă a recunoscut calitatea proastă şi a dat vina pe fostul ministru al Dezvoltării, Elena Udrea.

„Acele lucrări nu au fost de o calitate corespunzătoare. Doamna Udrea era ministru la Dezvoltare şi dumneaei, cu tot ministerul au făcut această minunată lucrare”, a spus primarul Cristi Misăilă.

Pavajul din zona centrală a cedat şi pe partea carosabilă FOTO: Ştefan Borcea

Lucrarea de modernizare a Pieţii Unirii şi Grădina Publică a fost executată de o firmă falimentară, Unicom Galaţi, şi a costat 9 milioane de euro. Contribuţia Primăriei Focşani la proiect a fost de 15%.

Prin acest proiect s-au găsit şi alte neajunsuri, cum este cazul aleilor din parc, din pământ şi pietriş, Primăria Focşani fiind nevoită în 2019 să refacă aleile cu marmură, după ce era deveneau impracticabile la fiecare ploaie.

De asemenea, chioşcurile construite pentru comerţ sunt majoritatea goale şi nu vrea nimeni să le închirieze.

