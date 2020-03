Reacţia medicilor după ce Sanitas a cerut sporuri pentru cei care tratează pacienţii de coronavirus. „Cea mai imbecilă, cretină, de prost gust ştire“

Medici din toată ţara au reacţionat imediat după ce sindicaliştii de la Sanitas au dat publicităţii un comunicat prin care se solicită acordarea de sporuri între 55% şi 85% din salariu pentru personalul medico-sanitar şi auxiliar din spitale, dar şi pentru angajaţii Direcţiilor de Sănătate Publică - cei care efectuează anchete epidemiologice şi intră în contact cu posibili suspecţi.

„Astăzi (10 martie, n.r) am auzit cea mai imbecilă, cretină, de prost gust ştire din viaţa mea. Domnilor sindicalişti SANITAS...corpul medical (şi când spun asta am în spate indignarea multor colegi medici si asistenţi) NU a cerut aşa ceva, nu a cerut bani pentru a avea grijă de pacienţi. Noi am cerut echipamente de protecţie adecvate pentru a putea avea grijă de cei contaminaţi. ATÂT! RUŞINE! RUŞINE MAXIMĂ! Nu susţinem acest demers al sindicatului Sanitas. Vrem doar să avem cu ce lucra în siguranţă!“, a spus Bogdan Lăzescu. medic ATI la Spitalul Clinic Judeţean De Urgenţă Tg Mureş.