Imagini terifiante de la o bătaie între două familii din Dolj. „Ne-au atacat cu săbii, furci şi topoare, tata a rămas fără trei degete” VIDEO

Scandalul a avut loc duminică seara. Membrii uneia dintre familii povestesc că vecinii lor au intrat peste ei în curte şi au început să-i lovească.

"Eu mă întorsesem acasă şi prima dată pe mine m-au atacat. Erau supăraţi că le-am făcut plângeri pentru că sunt violenţi. Au un câne periculos, îl lasă liber, iar eu am copil de 3 ani, pe tata l-au atacat mai demult cu toporul în maşină, dar atunci a scăpat. M-am dus la ai mei în curte şi atunci au intrat peste noi. Erau Petre Firu, zis Pistolaru', patronul de la magazin, şi fraţii lui. Ne-au atacat cu săbii, furci şi topoare, tata a rămas fără trei degete, l-au tăiat şi la ureche, şi la nas. Şi pe soţul meu l-au bătut foarte rău, şi pe mine. A fost groaznic. De trei ani ne terorizează, am făcut degeaba plângeri. Chiar şi-n faţa şefului de post m-a ameninţat că mă omoară, dar nimănui nu i-a păsat şi am ajuns în situaţia asta", povesteşte Lămâia Motroc, una dintre victime.

În imaginile surprinse de camerele de supraveghere se vede cum s-au bătut cele două familii. La scandal au participat bărbaţi, dar şi femei care încercau să se apere, înarmate şi ele cu ce le-a căzut în mâini. Oamenii s-au lovit minute-n şir cu sălbăticie.

Vă avertizăm că imaginile de mai jos vă pot afecta emoţional.



Poliţiştii au ajuns la faţa locului în momentul în care conflictul se încheiase. "Poliţiştii din cadrul Poliţiei Municipiului Calafat au fost sesizaţi cu privire la faptul că, în comună Unirea, are loc o altercaţie intre mai multe persoane. Imediat, la faţa locului au fost direcţionate mai multe echipaje de poliţie, care au intervenit pentru aplanarea stării conflictuale. În urma evenimentului, mai multe persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale, o parte din acestea fiind transportate la spital pentru acordarea de îngrijiri de specialitate. Din primele cercetări, poliţiştii au stabilit că, pe fondul consumului de băuturi alcoolice, a izbucnit un conflict între membrii a două familii din localitate, în timpul căruia au fost folosite obiecte contondente şi tăietoare. De asemenea, o parte din persoanele implicate în altercaţie ar fi pătruns fără drept în curtea locuinţei celeilalte familii", a declarat Cosmin Grădinaru, purtător de cuvânt al IPJ Dolj.



Din cei zece participanţi la scandal, şase au fost transportaţi la spital, dar internaţi au rămas doar doi. Unul dintre ei, cel căruia i s-au tăiat degetele cu o sabie, a rămas pentru îngrijiri medicale la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă din Craiova, iar fiul acestuia a rămas internat la Spitalul din Calafat.

Până la transmiterea acestor informaţii, nu s-a luat nicio măsură în urma celor întâmplate. Poliţiştii de la IPJ Dolj spun că cercetările continuă "în vederea lămuririi stării de fapt, fiind întocmit un dosar penal pentru comiterea infracţiunilor de lovire sau alte violenţe, violare de domiciliu şi tulburarea ordinii si liniştii publice".

