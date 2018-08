FOTO Premieră în lumea medicală. Şeful Spitalului de Urgenţă din Craiova s-a apucat să construiască heleşteu în curte. „Vrei să faci ceva frumos şi nu eşti lăsat“

Alin Demetrian, noul manager al Spitalului de Urgenţă din Craiova, revine în atenţia opiniei publice cu o premieră. Nu medicală, ci în materie de strategie managerială: vrea ca în curtea Spitalului să existe un heleşteu.





De altfel, Demetrian le-a spus colegilor încă din prima zi a mandatului, că visul său este ca Spitalul să aibă şi un heleşteu. Toată lumea a crezut atunci că este o glumă, însă peste noapte personalul spitalului s-a trezit cu o nouă construcţie în curtea instituţiei.





Imediat, medicii şi asistenţii au aflat despre ce este vorba, aşa că pe la toate colţurile Spitalului se comenta acelaşi subiect: "managerul s-a apucat să-şi facă heleşteu".

"Vrei să faci ceva frumos şi nu eşti lăsat"





Alin Demetrian a început construcţia heleşteului la sfârşitul săptămânii. Nu a vrut să spună cu ce bani se face noua investiţie, cine a aprobat proiectul şi ce avize s-au luat pentru realizarea lui. "Nu trebuie să vă spun ce fac. Veţi vedea ce vreau să fac atunci când o să fie gata. Vrei să faci ceva frumos şi nu eşti lăsat", a spus managerul Spitalului de Urgenţă din Craiova, supărat că i se adresează astfel de întrebări.





"Heleşteu ne trebuie noua?"





Pacienţii şi aparţinătorii au început să-şi facă semnul crucii când au auzit ce idee are noul manager. "Aşa ceva nu am mai auzit. Heleşteu ne trebuie într-un spital? Am rezolvat toate celelalte probleme? Cum să ai astfel de idei?", a spus Cosmin Rădoi, din Craiova.





"Spitalul de Urgenţă din Craiova are nevoie de atâtea lucruri, renovările nu se mai termină, mizeria continuă să existe, de medicamente şi instrumentar nu mai vorbim. Dar noi vrem heleşteu. Doamne fereşte!", a declarat Sanda Băcioiu, din localitatea doljeană Amărăştii de Sus.

Heleşteu fără aprobare





Grav este că managerul Spitalului de Urgenţă din Craiova a demarat lucrarea fără a avea vreo aprobare, fără a avea acordul scris al reprezentanţilor Consiliului Judeţean Dolj, instituţia ce are în patrimoniu clădirile şi curtea spitalului. "Nu s-a solicitat acordul nostru pentru această construcţie. Nu există o corespondenţă oficială, nu există nicio autorizaţie. I s-a pus în vedere domnului manager să oprească lucrările, să desfiinţeze urgent construcţia deja ridicată”, a declarat vicepreşedintele Consiliului Judeţean Dolj, Cosmin Vasile.

Supărat că i-au "distrus" heleşteul, managerul Alin Demetrian i-a ameninţat pe ziarişti că va schimba regulamentul şi nimeni nu mai are voie să filmeze sau să fotografieze ceva nici măcar în curtea spitalului. "Nu se mai face nimic! Aţi reuşit să îl opriţi din faşă. Vă mulţumesc”, a transmis Alin Demetrian ziariştilor craioveni.