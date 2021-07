Cum a fost prins Dorel după ce a fugit cu cătuşe la mâini din sediul Poliţiei. „Mă, tata e şmecher, e şef!“

Poliţişti din cadrul Postului de Poliţie Şimnicu de Sus au audiat în cursul zilei de duminică un bărbat în vârstă de 57 de ani care este acuzat că a bătut doi consăteni. Prima faptă a avut loc în 2017. Atunci Vasile Barbu, zis Dorel, a bătut un consătean. I s-a deschis dosar penal pentru loviri sau alte violenţe, iar anchetatorii au dispus cercetarea sa în stare de libertate. Pe data de 14 iunie a.c. a mai bătut un alt consătean. S-a ales cu cel de-al doilea dosar pentru fapte de violenţă. Prima victima a necesitat 8-9 zile îngrijiri medicale , iar cea de-a doua 20 de zile.

Duminică, Vasile Barbu a fost chemat la postul de poliţie din comună, a fost din nou audiat şi i s-a adus la cunoştinţă că cele două fapte s-au contopit şi pe numele său s-a eliberat o ordonanţă de reţinere pentru 24 de ore.

Încătuşat, Dorel a sărit pe fereastră

La un moment dat, poliţiştii l-au lăsat pe inculpat singur într-o încăpere, cu cătuşele la mâini, şi au mers să pregătească plecarea spre Craiova. Bărbatul urma să fie dus în arestul IPJ Dolj. Când s-au întors, însă, în încăpere au văzut că Dorel dispruse. Reuşise să fugă pe fereastră.

Imediat s-a dat alerta şi au început căutările.

Acasă, la Dorel

Poliţiştii au mers şi la domiciliul lui Vasile Barbu. Rudele au spus, însă, că habar nu au unde este bărbatul.

"De unde să ştiu eu unde se ascunde? Tata e şmecher, e şef, face ce vrea. N-a venit acasă", le-a spus fiica bărbatului ziariştilor.

Căutările au continuat în toată localitatea Şimnicu de Sus. Cei mai mulţi dintre vecini au spus că nu vor să se bage în cazul lui Dorel. "Omul e periclos, Nu vrem să avem de-a face cu el. Nu am auzit nimic, nu am văzut nimic", au declarat cei mai mulţi dintre vecini..

Ce a spus Dorel când a fost prins

Pentru prinderea evadatului au fost instituite filtre rutiere în tot judeţul Dolj, dar şi în judeţele învecinate. În plus, un elicopter a survolat minute în şir zona de vegetaie din comuna Şimnicu de Sus. Totuşi, echipele de căutare erau sigure că bărbatul nu putea să se îndepărteze prea mult de sediul poliţiei având în vedere că avea cătuşe la mâini şi zona era împânzită de oameni care-l căutau. Într-adevăr, Vasile Barbu a fost găsit de un jandarm ascuns într-un şanţ la circa 800 de metri de postul de poliţie.

"În urma activităţilor de cautare, periere şi scotocire, în jurul orelor 00.05, bărbatul a fost găsit şi prins într-un şanţ cu vegetatie abundentă, de pe marginea unui drum secundar de pe raza comunei Şimnicu de Sus, la aproximativ 800 metri de sediul poliţiei", a declarat Mihaela Sadoveanu, purtătorul de cuvânt al IPJ Dolj.

"Mi-a fost frică, de aia am fugit. Nu-mi place să fiu între poliţişti. Am vrut să mă duc acasă, dar m-am răzgândit şi am rămas în şanţ că nu mai aveam unde să merg ", le-a spus Dorel poliţiştilor în momentul capturării.

Vasile Barbu a ajuns într-un final în arestul poliţiei doljene. Cercetările sunt continuate pentru stabilirea întregii situaţii de fapt, urmând ca la finalizare să se propună soluţie legală prin unitatea de parchet competentă. Pe numele său s-a întocmit şi un dosar penal pentru evadare.

