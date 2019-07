Cum arată „Casa Groazei“ din Caracal şi cu cât voia Popicu să o vândă. „Şapte camere pline cu fiare şi multe, multe haine de femeie“ FOTO

Gheorghe Dincă nu avea prieteni. Obişnuia, însă, să angajeze consăteni să-i gătească sau să-i cultive legume în grădină. Cei care băteau palma cu Popicu, aşa cum era poreclit bărbatul, nu se întorceau în acea casă şi a doua oară. „Am trecut pe la Popicu. Băi, să nu vă duceţi. Acolo e casa groazei”, spuneau de fiecare dată vecinii care îi treceau pragul casei.

Locuinţa are 7 camere, „pline cu fiare şi multe, multe haine de femeie, saci întregi cu haine de femeie. „Eu, când am intrat o singură dată la el, am ieşit aproape vomitând. Avea în fiecare cameră grâu pentru şobolani. În curte, un haos, o mizerie greu, greu de descris. Am refuzat să-i pun nişte răsaduri de roşii, i-am zis că văd dacă-mi fac timp şi n-am mai trecut pe acolo”, a povestit o vecină care a intrat în casa lui Dincă în urmă cu două luni.

Suspectul principal în cazul dispariţiilor de la Caracal a fost, pe vremuri, mecanic auto. Tot pe vremuri, la numărul 169, de pe strada Craiovei, oamenii ştiau că este un service auto. Apoi, bărbatul a plecat cu soţia şi cei 4 copii în Italia.

„Când s-a întors acasă, s-a întors singur, acum ceva ani, nu mai ştiu exact câţi. Atunci a circulat printre noi, vecinii, un zvon că Popicu a fost obligat să se întoarcă acasă, că italienii i-au dat interdicţie pentru că fusese implicat în nişte cazuri cu trafic de persoane. Aşa umbla vorba între noi atunci, dar era mai mult bârfă. Mulţi ziceam că nu are cum să fie aşa, că dacă era aşa italienii îl arestau”, povesteşte o altă vecină.

Gospodăria lui Gheorghe Dincă se întinde pe o suprafaţă de 3.000 de metri pătraţi. În curte. sunt mai multe anexe, iar casa este cu etaj şi are 7 camere. Curtea casei are două intrări. Una prin faţă, una prin spatele grădinii. Bărbatul dăduse un anunţ pe OLX că vrea să vândă casa şi terenul cu 75.000 de euro.

Gheorghe Dincă este suspectul principal în cazul celor două fete dispărute la Caracal. Bărbatul a fost arestat pentru 30 de zile pentru trafic de minori şi viol. De trei zile, criminaliştii sapă în curtea casei şi speră să găsească noi indicii legate de disparţia celor două fete.

