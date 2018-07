Culisele accidentulului mortal produs de un fiu de judecători, beat şi fără carnet: în acelaşi timp bunicul băiatului era la spital, în comă

Alţi doi pasageri ai autoturismului, doi băieţi de 15 şi de 17 ani ani, au suferit multiple leziuni.

La faţa locului au ajuns o ambulanţă şi un echipaj de descarcerare, dar nimeni nu a mai putut să o salveze pe tânăra de 18 ani. Cei trei băieţi au fost transportaţi la spital pentru a li se trata rănile. Părinţii băiatului de la volan sunt judecători. Tatăl lui este Dumitru Unchiaşu, judecător la Judecătoria Craiova, delegat la Penitenciarul de Minori Craiova. Mama este Cecilia Unchiaşu, judecător la Tribunalul Dolj. Maşina implicată în accident era a tatălui minorului.

Şoferul de 16 ani a fost cel mai uşor rănit şi a rămas doar sub monitorizarea medicilor de la Spitalul Urgenţă din Craiova, în timp ce prietenii lui de 15 şi 17 ani sunt internaţi la Neurochirurgie.

Unde erau părinţii când băiatul a luat maşina familiei

Poliţiştii craioveni au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă, vătămare corporală din culpă, conducere fără permis şi sub influenţa alcoolului. Abia după ce vor ieşi şi rezultatele alcoolemiei din sânge urmează să se stabilească ce măsuri se vor lua împotriva minorului şi nu e exclus ca pe numele său să fie emisă o ordonanţă de reţinere. Minorul va fi supus unor investigaţii pentru a se stabili dacă a avut sau nu discernământ când s-a urcat băut la volan. Băiatul are toate şansele să ajunga la penitenciarul de minori la care e delegat tatăl său.

Tatăl a declarat poliţiştilor imediat după tragedie că nu a ştiut că fiul său îi luase maşina, el şi soţia lui fiind plecaţi în noaptea respectivă de acasă. Lavinia Unchiaşu, bunica băiatului, a declarat, la rândul ei: „Eu am venit de la Băileşti, m-au adus copiii, pentru că soţul e în comă la spital. Când ne-am întors acasă am văzut că maşina nu mai era şi atunci am aflat ce s-a întâmplat“.