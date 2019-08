VIDEO Tupeul unui taximetrist care a vrut să escrocheze două femei, mamă şi fiică, pentru o cursă scurtă

Un taximetrist din Constanţa a încercat să păcălească două cliente, mamă şi fiică, care efectuaseră o cursă de 7 kilometri, cerându-le 70 lei.

Pornirea la Constanţa costă 2,61 lei, iar kilometrul - de la 1,89 lei în sus. Taximetristul în cauză avea kilometrul la un cost de 2,61 lei. El a cerut cu neruşinare întâi 70 lei pe cursă, spunând că pornirea este 30 lei, apoi a început să coboare preţul, când fata l-a luat la bani mărunţi.

Mama tinerei a încercat să-şi convingă fiica să-l lase în pace, dar tânăra n-a vrut să lase lucrurile aşa: „Lasă-l, mamă, nu mai... “. „Ce, lasă-l!?“, a fost indignată fata care a ameninţat că va chema Poliţia şi îi va face reclamaţie.

Prins cu ocaua mică, şoferul a plecat înjurându-le pe femei.

Video-ul a fost postat pe pagina de Facebook Info Trafic 24. Internauţii o felicită pe tânără pentru atitudine, spunând că aceasta este purtarea corectă în cazul încare te confrunţi cu un escroc.

„O mămică din Constanţa a filmat această întâmplare, în care taximetristul de la City Park practică preturi incorecte şi ilegale. Pe maşină are afişat pornirea de 2,61 ron. Conform spuselor clientei, au circulat aproximativ 7 km (după gps), iar taximetristul a cerut 64 ron, ulterior 70 ron, pentru cursă. Tariful per kilometru este de 2,61 ron. Şoferul acestui taxi este recidivist şi are un comportament violent“, scrie autorul postării.

