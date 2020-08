VIDEO Scandal cu ziariştii la conferinţa de presă a lui Stelian Ion, candidatul USR-PLUS la Primăria Constanţa. „Eşti nesimţit. Ai un handicap“

Stelian Ion a organizat o conferinţă de presă la Constanţa, în urma unui articol de presă publicat în Newsweek, în care este detaliată achiziţia unei garsoniere ANL de către deputatul USR-PLUS pe vremea când era avocat la început de carieră. Conferinţa a fost ţinută chiar în faţa garsonierei sale, deputatul spunând ziariştilor care l-au criticat că îi poate invita chiar în casă, după ce va face „puţin curat“.

Ion a arătat că ştia de „atacul“ care va urma în presă, pentru că apropiaţii candidatului PNL, amiralul Vergil Chiţac, au tot vorbit despre asta public, pe Facebook.

„Răspund şi prin această conferinţă de presă seriei de atacuri murdare pornite împotriva mea de grupurile de interese care vor să menţină oraşul Constanţa în subdezvoltare şi sub influenţa nefastă a PSD“, a precizat Stelian Ion.

Doi dintre jurnaliştii prezenţi au purtat un dialog în contradictoriu cu candidatul USR-PLUS. Unul dintre ei a declarat că a făcut un experiment în 2016 încercând să candideze din partea PSD.

Limbajul a coborât pe alocuri sub nivelul decenţei, Stelian Ion fiind catalogat de Alexandru Căutiş ca „nesimţit“ şi având „un handicap“ pentru boala TBC de care suferă. „Handicap aveţi dvs, eu am o boală“, a replicat Ion. Spiritele s-au încins, oamenii din jurul lui Stelian Ion au sărit în apărarea acestuia, la fel şi vecini de bloc care au coborât la conferinţa de presă. Căutiş a fost asemuit cu viceprimarul Capitalei, Aurelian Bădulescu (PSD), care a perturbat conferinţele de presă ale lui Nicuşor Dan, candidatul independent susţinut de PNL la Primăria Bucureşti.

Candidatul a mai vorbit despre blatul PSD-PNL din Constanţa, care prveede ca PSD să rămână la Primăria Constanţa, iar PNL să câştige Consiliul Judeţean Constanţa. „Felix Stroe are cea mai proastă reputaţie, este cel mai detestat pesedist din judeţul Constanţa“, a precizat Ion despre candidatul care a intrat pe locul I la PSD judeţ, schimbându-l peste noapte pe Horia Ţuţuianu, preşedintele CJC.

„Vergil Chiţac este sacrificat, din nou, se sacrifică... În loc să candideze la Eforie, încurcă lucrurile la Constanţa“, a spus Stelian Ion criticându-l pe amiralul care vine la Constanţa „doar să facă poze“, el locuind de fapt la Eforie.

„Suntem singura şansă, cei pe care-i vedeţi în faţa dvs, de a scăpa Constanţa de PSD şi de mafiile de aici. Sănătate tuturor!“, a mai spus Stelian Ion arătând spre colegii săi de partid care l-au însoţit la conferinţă.

La apariţia materialului din Newsweek, Stelian Ion a căutat să demonteze acuzele publice, printr-o postare pe Facebook în care explică de ce este „ţinta atacului“.

„Constanţa este un oraş captiv mafiilor locale care ar face orice să mă oprească din drumul spre primărie. Pentru că unii ştiu că ajuns acolo voi descoperi ilegalităţi colosale, în vreme ce alţii vor să pună mâna pe oraş pentru a-l trece de la un grup de interese, la propriul lor grup de interese. Constat că 𝐬𝐮𝐧𝐭 𝐜𝐞𝐥 𝐦𝐚𝐢 𝐚𝐭𝐚𝐜𝐚𝐭 𝐜𝐚𝐧𝐝𝐢𝐝𝐚𝐭 𝐥𝐚 𝐚𝐜𝐞𝐬𝐭𝐞 𝐚𝐥𝐞𝐠𝐞𝐫𝐢 şi asta îmi demonstrează două lucruri: că stau foarte bine în sondaje şi că aceşti inşi sunt disperaţi şi nu se dau în lături de la nimic.

În trei zile, au apărut în Newsweek trei articole sponsorizate pe Facebook despre subiectul „s-a găsit garsonieră la usereu”. 𝐀𝐭𝐚𝐜𝐮𝐫𝐢 𝐝𝐞 𝐜𝐚𝐦𝐩𝐚𝐧𝐢𝐞, 𝐝𝐮𝐩𝐚̆ 𝐦𝐚𝐧𝐮𝐚𝐥. Cum altfel se poate explica apariţia lui în precampania alegerilor locale? Am indicii clare că este atac de campanie. Persoane din spatele candidatului PNL pentru primăria Constanţa se lăudau public acum câteva luni astfel:



1. F.O., 16 iulie 2020: „pe criteriile dvs câştigă Chiţac care nici n-a fost avocatul lui Mazăre, nici 𝐧-𝐚 𝐩𝐫𝐢𝐦𝐢𝐭 𝐠𝐚𝐫𝐬𝐨𝐧𝐢𝐞𝐫𝐚̆ 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐞𝐥 𝐢̂𝐧 𝐜𝐨𝐧𝐝𝐢𝐭̦𝐢𝐢 𝐜𝐞𝐥 𝐩𝐮𝐭̦𝐢𝐧 𝐬𝐮𝐬𝐩𝐞𝐜𝐭𝐞 (𝐢̂𝐧𝐭̦𝐞𝐥𝐞𝐠 𝐜𝐚̆ 𝐬𝐞 𝐟𝐚𝐜 𝐯𝐞𝐫𝐢𝐟𝐢𝐜𝐚̆𝐫𝐢 𝐩𝐞 𝐚𝐜𝐞𝐬𝐭 𝐚𝐬𝐩𝐞𝐜𝐭).”

2. B.K., 19.06.2020: ”... 𝐔𝐫𝐦𝐚̆𝐫𝐞𝐬̦𝐭𝐞 𝐩𝐚𝐠𝐢𝐧𝐚 𝐑𝐞𝐜𝐨𝐫𝐝𝐞𝐫 𝐢̂𝐧 𝐩𝐞𝐫𝐢𝐨𝐚𝐝𝐚 𝐮𝐫𝐦𝐚̆𝐭𝐨𝐚𝐫𝐞. 𝐎 𝐬𝐚̆ 𝐯𝐞𝐳𝐢 𝐜𝐢𝐧𝐞 𝐞𝐬𝐭𝐞 𝐈𝐨𝐧...”

Aşadar, apropiaţii contracandidatului meu ştiau că se fac investigaţii şi ştiau şi pe unde au plasat „documentele”. Au bătut din poartă-n poartă, se pare că au trecut, fără succes, şi pe la Recorder. A acceptat Newsweek-ul, în final, rolul de agent de campanie PNL.

Pănă acum avem următoarele articole:

1. „Şarlatania din trecutul deputatului Stelian Ion: handicap inventat pentru locuinţă ANL” - 𝐅𝐀𝐋𝐒

2. „Stelian Ion primea locuinţă ANL fraudulos de la primărie, zeci de familii erau evacuate de Mazăre” - titlul aparţine Newsweek, însă conţinutul, 𝐅𝐀𝐋𝐒, este preluat 95% dintr-o publicaţie locală şi nu are nicio legătură cu repartiţia pe care am primit-o prin ANL.

3. „Cum i-a schimbat Făgădău (PSD) lui Stelian Ion (USR) garsoniera ANL ieftină cu una scumpă” – 𝐅𝐀𝐋𝐒

Primul articol publicat pe 12 august în Newsweek este intitulat „Şarlatania din trecutul deputatului Stelian Ion: handicap inventat pentru locuinţă ANL”. Textul abundă în minciuni, inadvertenţe şi asocieri penibile şi este scris cu intenţia vădită de a denigra.

Se încearcă să se lipească de mine eticheta de apropiat al lui Mazăre, o ciorbă reîncălzită şi o minciună sfruntată.

Se scrie în acest articol ca ar exista 𝟒 𝐧𝐞𝐫𝐞𝐠𝐮𝐥𝐢 legate de atribuirea acestei garsoniere, unele penale. Aşadar se afirmă că eu aş fi săvârşit infracţiuni.

𝗠𝗶𝗻𝗰𝗶𝘂𝗻𝗮 𝗺𝗶𝗻𝗰𝗶𝘂𝗻𝗶𝗹𝗼𝗿, pe care se bazează cea mai mare parte a articolului: aceea că eu aş fi bifat (declarat) în cerererea de atribuire a unei locuinţe ANL anumite rubrici - că sunt tolerat/chiriaş, că aş avea un handicap grav care să necesite însoţitor, că aş avea un anumit salariu, că locul meu de muncă este la o instituţie publică de interes naţional şi comunitar. Deşi i-am explicat telefonic unuia dintre autori (da, a fost nevoie de 2 persoane să debiteze asemenea minciuni) că cererea era scrisă de mână şi nu am bifat nimic pe niciun formular, autorii, cu rea-credinţă, au publicat articolul în această formă. Apoi, într-o intervenţie televizată la B1TV din seara zile de 13.08.2020, dl Orcan a negat că ar fi scris aşa ceva, deşi textul îl contrazice flagrant.

Şi acum să le luăm punct cu punct. Care ar fi neregulile pe care le-aş fi săvârşit?

𝟏. 𝐃𝐞𝐬̦𝐢 𝐭𝐨𝐥𝐞𝐫𝐚𝐭 𝐢̂𝐧 𝐬𝐩𝐚𝐭̦𝐢𝐮 𝐢̂𝐧 𝐚𝐩𝐚𝐫𝐭𝐚𝐦𝐞𝐧𝐭𝐮𝐥 𝐩𝐚̆𝐫𝐢𝐧𝐭̦𝐢𝐥𝐨𝐫, 𝐚 𝐢̂𝐧𝐜𝐡𝐞𝐢𝐚𝐭 𝐩𝐞𝐬𝐭𝐞 𝐧𝐨𝐚𝐩𝐭𝐞 𝐮𝐧 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐫𝐚𝐜𝐭 𝐝𝐞 𝐢̂𝐧𝐜𝐡𝐢𝐫𝐢𝐞𝐫𝐞 𝐜𝐮 𝐭𝐚𝐭𝐚̆𝐥 𝐬𝐚̆𝐮 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐫𝐚 𝐬𝐮𝐦𝐞𝐢 𝐝𝐞 𝟏𝟎𝟎.𝟎𝟎𝟎 𝐥𝐞𝐢 𝐯𝐞𝐜𝐡𝐢 (𝟏𝟎 𝐥𝐞𝐢 𝐧𝐨𝐢) 𝐥𝐮𝐧𝐚𝐫.

Când am depus cererea, am anexat câteva documente. Ulterior, după cca. un an, pentru că dosarul era incomplet şi datele nu mai erau actuale, mi s-au cerut documente în completare. Printre acestea, un act din care să rezulte suprafaţa pe care o folosesc exclusiv din apartamentul părinţilor. Având în vedere că tot la acea adresă aveam şi sediul cabinetului de avocat, deţinut în baza unui contract de comodat încheiat cu tatăl meu, am depus dovada deţinerii exclusive a restului de spaţiu, adică tot un contract, de închiriere. Precizare: să susţii că este ilegal să închei un astfel de contract este o aberaţie dpdv juridic. Contractul era la fel de legal precum a fost şi contractul de comodat pe care il încheiasem anterior pentru sediu.

𝟐. 𝐀 𝐝𝐞𝐜𝐥𝐚𝐫𝐚𝐭 𝐢̂𝐧 𝐟𝐚𝐥𝐬 𝐜𝐚̆ 𝐚𝐫𝐞 𝐮𝐧 𝐡𝐚𝐧𝐝𝐢𝐜𝐚𝐩 𝐠𝐫𝐚𝐯 𝐜𝐚𝐫𝐞 𝐧𝐞𝐜𝐞𝐬𝐢𝐭𝐚̆ 𝐢̂𝐧𝐬𝐨𝐭̦𝐢𝐭𝐨𝐫, 𝐝𝐞𝐬̦𝐢 𝐞𝐫𝐚 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐫𝐚𝐳𝐢𝐬 𝐜𝐡𝐢𝐚𝐫 𝐝𝐞 𝐚𝐜𝐭𝐞𝐥𝐞 𝐦𝐞𝐝𝐢𝐜𝐚𝐥𝐞 𝐩𝐞 𝐜𝐚𝐫𝐞 𝐞𝐥 𝐢̂𝐧𝐬𝐮𝐬̦𝐢 𝐥𝐞-𝐚 𝐝𝐞𝐩𝐮𝐬.

Dintre toate, aceasta este cea mai abjectă minciună pentru că, pe lângă faptul că exprimă un neadevăr, atinge o chestiune de ordin intim.

Nu am declarat absolut nicăieri că aş avea un „handicap grav care necesită însoţitor”, aşa cum susţin autorii articolului în mod mincinos.

Mi s-au cerut acte medicale referitoare la posibile boli cronice şi am depus la dosar acte medicale din care rezultă că am probleme pulmonare cronice. Punctajul de 10 puncte se acorda, potrivit HCLM Constanţa nr. 274/2004, atât pentru o boală care necesită însoţitor cât şi pentru o boală care necesită o cameră în plus. Eu mă aflam în a doua categorie, nu în cea referitoare la necesitatea unui însoţitor, cum mincinos se afirmă în articol. Autorii invocă intenţionat (pretind că s-au consultat şi cu avocaţi) nişte acte normative care nu aveau legătură cu situaţia mea. Mai exact invocă OUG 102/1999 referitoare la persoanele cu handicap şi la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 726/2002 care stabileşte criteriile pentru acordarea gradelor de handicap, deşi nu acesta era criteriul. Aplicabilă în cazul de faţă era OUG 40/1999 privind protecţia chiriaşilor care, la anexa 2, stabilea „𝐛𝐨𝐥𝐢𝐥𝐞, 𝐩𝐫𝐞𝐜𝐮𝐦 𝐬̦𝐢 𝐩𝐞𝐫𝐬𝐨𝐚𝐧𝐞𝐥𝐞 𝐚 𝐜𝐚̆𝐫𝐨𝐫 𝐬𝐭𝐚𝐫𝐞 𝐟𝐢𝐳𝐢𝐜𝐚̆ 𝐧𝐞𝐜𝐞𝐬𝐢𝐭𝐚̆ 𝐚𝐭𝐫𝐢𝐛𝐮𝐢𝐫𝐞𝐚 𝐮𝐧𝐞𝐢 𝐜𝐚𝐦𝐞𝐫𝐞 𝐢̂𝐧 𝐩𝐥𝐮𝐬: 𝟏.𝐓𝐮𝐛𝐞𝐫𝐜𝐮𝐥𝐨𝐳𝐚:

- 𝐭𝐮𝐛𝐞𝐫𝐜𝐮𝐥𝐨𝐳𝐚 𝐩𝐮𝐥𝐦𝐨𝐧𝐚𝐫𝐚 𝐬𝐢 𝐞𝐱𝐭𝐫𝐚𝐩𝐮𝐥𝐦𝐨𝐧𝐚𝐫𝐚, 𝐢𝐧 𝐞𝐯𝐢𝐝𝐞𝐧𝐭𝐚 𝐚𝐜𝐭𝐢𝐯𝐚 𝐥𝐚 𝐝𝐢𝐬𝐩𝐞𝐧𝐬𝐚𝐫𝐮𝐥 𝐚𝐧𝐭𝐢𝐭𝐮𝐛𝐞𝐫𝐜𝐮𝐥𝐨𝐬.

𝟐.𝐒𝐮𝐩𝐮𝐫𝐚𝐭𝐢𝐢 𝐛𝐫𝐨𝐧𝐡𝐨-𝐩𝐥𝐞𝐮𝐫𝐨-𝐩𝐮𝐥𝐦𝐨𝐧𝐚𝐫𝐞 𝐜𝐫𝐨𝐧𝐢𝐜𝐞:

- 𝐛𝐫𝐨𝐧𝐬𝐢𝐭𝐞 𝐬𝐮𝐩𝐮𝐫𝐚𝐭𝐞;

- 𝐛𝐫𝐨𝐧𝐬𝐞𝐜𝐭𝐚𝐳𝐢𝐢 𝐬𝐮𝐩𝐮𝐫𝐚𝐭𝐞;

- 𝐚𝐛𝐜𝐞𝐬𝐞 𝐩𝐮𝐥𝐦𝐨𝐧𝐚𝐫𝐞;

- 𝐞𝐦𝐟𝐢𝐳𝐞𝐦𝐞 𝐟𝐢𝐬𝐭𝐮𝐥𝐢𝐳𝐚𝐭𝐞;

- 𝐚𝐬𝐭𝐦𝐮𝐥 𝐛𝐫𝐨𝐧𝐬𝐢𝐜 𝐚𝐥𝐞𝐫𝐠𝐢𝐜 𝐜𝐮 𝐬𝐞𝐧𝐬𝐢𝐛𝐢𝐥𝐢𝐳𝐚𝐫𝐞 𝐥𝐚 𝐚𝐥𝐞𝐫𝐠𝐞𝐧𝐢 𝐡𝐚𝐛𝐢𝐭𝐮𝐚𝐥𝐢.(…)”.

La vârsta de 4 ani, am fost depistat cu TBC, fiind internat o lună de zile la Sanatoriul din Curtea de Argeş. Această boală a lăsat sechele severe care se văd şi astăzi în radiografii. Peste această boală, multiplele pneumonii şi pleurezii şi atmul bronşic mi-au accentuat afecţiunile pulmonare. Faptul că am practicat sport de performaţă vreme de 4-5 ani m-a ajutat foate mult, însă fibroza pulmonară este acolo. Le pot pune la dispoziţie distinşilor jurnalişti, contracandidaţilor mei care mă atacă în acest mod josnic şi tuturor comisiilor medicale din lume actele medicale, radiografiile şi analizele făcute de-a lungul timpului. Nu am plăsmuit nimic, deci şi acest punct este o făcătură.

În articol se ataşează, manipulativ, doar o faţă a unui document medical cu parafa medicului oftalmolog, 𝐟𝐚̆𝐫𝐚̆ 𝐚 𝐬𝐞 𝐚𝐭𝐚𝐬̦𝐚 𝐬̦𝐢 𝐯𝐞𝐫𝐬𝐨, 𝐜𝐮 𝐩𝐚𝐫𝐚𝐟𝐚 𝐦𝐞𝐝𝐢𝐜𝐮𝐥𝐮𝐢 𝐩𝐧𝐞𝐮𝐦𝐨𝐥𝐨𝐠. Astfel, pe faţa biletul de internare nr. 143/08.05.2002 eliberat de Spitalul Militar Constanţa scrie: diagnostic la internare – astm bronşic, iar la externare, după examinări suplimentare, „pahipleurită stanga post pleurezie de etiologie probabil bacilară. Disfuncţie ventilatorie restrictivă medie cu reducerea V max cu 55%, 2 ... de astm bronşic. Clasat inapt serviciu militar”. Pe verso însă se detaliază: „𝐃𝐢𝐚𝐠𝐧𝐨𝐬𝐭𝐢𝐜𝐚𝐭 𝐬̦𝐢 𝐭𝐫𝐚𝐭𝐚𝐭 𝐥𝐚 𝟒 𝐚𝐧𝐢 𝐩𝐭. 𝐓𝐁𝐂 𝐩𝐫𝐢𝐦𝐚𝐫𝐚̆ 𝐢𝐚𝐫 𝐢̂𝐧 𝟏𝟗𝟗𝟓 𝐝𝐢𝐚𝐠𝐧𝐨𝐬𝐭𝐢𝐜𝐚𝐭 𝐜𝐮 𝐩𝐚𝐡𝐢𝐩𝐥𝐞𝐮𝐫𝐢𝐭𝐚̆ 𝐬𝐭𝐚̂𝐧𝐠𝐚, 𝐜𝐨𝐧𝐬𝐢𝐝𝐞𝐫𝐚𝐭𝐚̆ 𝐝𝐞 𝐞𝐭𝐢𝐨𝐥𝐨𝐠𝐢𝐞 𝐛𝐚𝐜𝐢𝐥𝐚𝐫𝐚̆ 𝐩𝐞𝐧𝐭𝐫𝐮 𝐜𝐚𝐫𝐞 𝐚 𝐮𝐫𝐦𝐚𝐭 𝐭𝐫𝐚𝐭𝐚𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐜𝐮 𝐇𝐈𝐍 𝟐/𝐳 𝟔 𝐥𝐮𝐧𝐢. 𝐈̂𝐧 𝟏𝟗𝟗𝟔 𝐝𝐢𝐚𝐠𝐧𝐨𝐬𝐭𝐢𝐜𝐚𝐭 𝐜𝐮 𝐚𝐬𝐭𝐦 𝐛𝐫𝐨𝐧𝐬̦𝐢𝐜 𝐚𝐥𝐞𝐫𝐠𝐢𝐜 ...” Medicul de la care autorii articolului pretind că au solicitat un punct de vedere spune că din document nu e clară natura bacilului pentru că autorii articolului nu i-au arătat toate înscrisurile. Din actul menţionat mai sus rezultă foarte clar că natura iniţială a bolii a fost bacilul Koch, respectiv TBC, doar pahipleurita din 1995 nu are indentificat clar bacilul care a declanşat boala.

Legat de TBC, evident că legea nu se referă la persoanele care sunt bolnave pentru că acestea sunt internate, ci care au fost în trecut bolnave de TBC.

Mai departe, se invocă eronat actele normative care se referă la criteriile pentru acordarea gradelor de handicap, accentuându-se că aş fi menţionat despre însoţitor în cererea mea.

Referindu-se la afecţiunea de astm bronşic, articolul redă opinia unui medic alergolog care spune că reţeta este „subţire”, adică este pentru tratarea unei alergii determinate de praful din casă. Trecând peste lipsa de deontologia a „specialiştilor” care îşi dau cu părerea şi pun diagnostice sau contrazic diagnostice puse de colegi de breaslă, fără a consulta pacientul şi fără a vedea toate documentele, dl. doctor a nimerit-o. Fix acesta era diagnosticul – astm bronşic alergic –, iar anexa 2 la OUG 40/1999 specifica faptul că au dreptul la o cameră în plus şi „persoanele care suferă de astm bronsic alergic cu sensibilizare la alergeni habituali”, adică exact cazul meu.

Capitolul se încheie astfel: „pe scurt, solicitantul nu avea handicap grav, deci nu putea beneficia de însoţitor şi, prin urmare, nu se încadra în punctaj. Aşadar, alte 10 puncte furate!”

Nici vorbă că aş fi invocat vreun handicap care să necesite însoţitor, mă încadram, din pacate, cu prisosinţă în punctaj (şi TBC, şi astm bronşic alergic), deşi aş fi preferat de o mie de ori să nu mă fi încadrat şi să nu fi avut problemele pe care le am. Aşadar, o făcătură ordinară cap-coadă. În mod normal, am un limbaj echilibrat, dar în faţa unor astfel de abjecţii, nu pot fi blând.

𝟑. 𝐀 𝐝𝐞𝐜𝐥𝐚𝐫𝐚𝐭 𝐧𝐮𝐦𝐚𝐢 𝐩𝐚𝐫𝐭̦𝐢𝐚𝐥 𝐯𝐞𝐧𝐢𝐭𝐮𝐫𝐢 𝐬̦𝐢 𝐧𝐢𝐜𝐢 𝐦𝐚̆𝐜𝐚𝐫 𝐜𝐞𝐥𝐞 𝐝𝐞𝐜𝐥𝐚𝐫𝐚𝐭𝐞 𝐧𝐮 𝐬𝐞 𝐢̂𝐧𝐜𝐚𝐝𝐫𝐚𝐮 𝐢̂𝐧 𝐩𝐮𝐧𝐜𝐭𝐚𝐣𝐮𝐥 𝐨𝐛𝐭̦𝐢𝐧𝐮𝐭.

Aici ticăloşia se împleteşte cu prostia şi cu lipsa de profesionalism. Probabil se bazau autorii pe faptul că lumea nu e atentă la toate prostiile pe care le-au scris ori că multă lume rămâne doar cu titlul.

Eu cred că se înşală şi că toată această campanie comandată, clădită pe minciuni crase, va afecta grav credibilitatea publicaţiei.

Să încep cu o mostră de inteligenţă: „Cu cei 650 de lei net câştigaţi în februarie, Stelian Ion a depăşit salariul mediu brut de 674 de lei din februarie 2005”. Bravo! Sunteţi deştepţi! 650 > 674 = pici bacul.

Într-o argumentaţie neinteligibilă, cei doi coatori afirmă, în esenţă, că declaraţiile de venituri sunt incomplete şi că nu m-aş fi încadrat în barem pentru că 650 este mai mare decât 674 (!!).

Odată cu cererea, în 2004 am depus un înscris cu veniturile din 2003. La aproape un an de la depunerea cererii mi s-a cerut un nou înscris cu venitul de la acel moment. Am depus înscrisul din care rezultă că în februarie 2005 am avut un venit de 650 lei. La analiza dosarului, funcţionarul care a stabilit punctajul m-a încadrat la pct. 2, adică venitul meu (650 lei/ febr. 2005) este între salariul minim pe economie (310 lei/febr. 2005) şi salariul mediu brut pe ţară (875 lei/febr. 2005). Cum 650 se situează între 310 şi 875, şi acest criteriu era întrunit, iar articolul se scufundă definitiv în penibil.

Am declarat corect toate veniturile ori de câte ori mi s-a solicitat. Aceste aspecte sunt foarte simplu de verificat. Exact acestea erau veniturile mele din perioada respectivă, chiar dacă unora le este greu să conceapă. Bani munciţi, nu furaţi! În avocatură, la debut, nu umblă câinii cu covrigii-n coadă, şi până să-ţi faci o clientelă proprie, stabilă, trec de obicei mulţi ani...

𝟒. 𝐀 𝐝𝐞𝐜𝐥𝐚𝐫𝐚𝐭 𝐢̂𝐧 𝐟𝐚𝐥𝐬 𝐜𝐚̆ 𝐥𝐮𝐜𝐫𝐚 𝐥𝐚 𝐨 𝐢𝐧𝐬𝐭𝐢𝐭𝐮𝐭̦𝐢𝐞 𝐩𝐮𝐛𝐥𝐢𝐜𝐚̆, 𝐝𝐞𝐬̦𝐢 𝐞𝐫𝐚 𝐚𝐯𝐨𝐜𝐚𝐭.

Aceeşi minciună ordinară. Nu am declarat nicăieri că aş fi fost angajat la vreo instituţie publică. Argumentul este şi stupid. Cum să depun acte din care rezultă că sunt avocat, membru al Baroului Constanţa, şi în acelaşi timp să declar că sunt angajatul unei instituţii publice?! Opinia juridică a avocatului care chipurile apreciază că ne-am afla în faţa unei fapte de înşelăciune în concurs cu uz de fals, este ridicolă şi descalificantă dpdv profesional. Nu am completat niciun document din care să reiasă cele menţionate mai sus. Nu am bifat niciun formular, doar am depus înscrisuri în sprijinul cererii mele. Iar înscrisurile sunt corecte.

Cum îmi explic acordarea de 10 puncte pentru menţionarea ca loc de muncă în cadrul unei instituţii publice de interes naţional şi comunitar nu are nicio relevanţă câtă vreme nu eu am întocmit punctajul. Am văzut acest punctaj abia anul acesta când am solicitat o copie de pe dosar pentru că aflasem că va fi o temă de atac în campanie. Cel mai în măsură să dea răspunsul este funcţionarul care a făcut punctajul. Pot bănui doar că a gândit astfel: avocatul face parte din Barou, iar toate Barourile alcătuiesc Uniunea Naţională a Barourilor. Baroul este constituit din toţi avocaţii dintr-un judeţ sau din municipiul Bucureşti. Uniunea Naţională a Barourilor din România – U.N.B.R. este formată din toate barourile din România, fiind o persoană juridică de interes public. Având în vedere că judecătorii, procurorii, grefierii, erau încadraţi la pct 1, şi că avocaţii sunt organizaţi în barouri care formează împreună o persoană juridică de interes public, o asemenea interpretare poate fi dată. Cât de corectă sau nu este interpretarea, stabileşte doar un judecător. Oricum, avocaţii au un statut juridic aparte, în majoritatea cazurilor nu sunt salariaţi. De aici şi până la a mă acuza că aş fi declarat/bifat eu vreo rubrică din care să rezulte că aş fi salariat la o instituţie publică, câtă vreme am depus acte doveditoare că sunt avocat, membru în Baroul Constanţa, este cale lungă. Este exact distanţa dintre minciună şi adevăr sau dintre o investigaţie serioasă, documentată şi o făcătură ordinară pusă în slujba unui contracandidat.

𝐀𝐥 𝐝𝐨𝐢𝐥𝐞𝐚 𝐚𝐫𝐭𝐢𝐜𝐨𝐥 𝐢𝐧𝐭𝐢𝐭𝐮𝐥𝐚𝐭 „𝐒𝐭𝐞𝐥𝐢𝐚𝐧 𝐈𝐨𝐧 𝐩𝐫𝐢𝐦𝐞𝐚 𝐥𝐨𝐜𝐮𝐢𝐧𝐭̦𝐚̆ 𝐀𝐍𝐋 𝐟𝐫𝐚𝐮𝐝𝐮𝐥𝐨𝐬 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐩𝐫𝐢𝐦𝐚̆𝐫𝐢𝐞, 𝐳𝐞𝐜𝐢 𝐝𝐞 𝐟𝐚𝐦𝐢𝐥𝐢𝐢 𝐞𝐫𝐚𝐮 𝐞𝐯𝐚𝐜𝐮𝐚𝐭𝐞 𝐝𝐞 𝐌𝐚𝐳𝐚̆𝐫𝐞” 𝐧𝐢𝐜𝐢 𝐧𝐮 𝐦𝐞𝐫𝐢𝐭𝐚̆ 𝐯𝐫𝐞𝐮𝐧 𝐜𝐨𝐦𝐞𝐧𝐭𝐚𝐫𝐢𝐮. Cum spuneam, titlul aparţine Newsweek, însă conţinutul preluat 95% dintr-o publicaţie locală nu are nicio legătură cu repartiţia pe care am primit-o prin ANL. Aşadar e făcut doar pentru a da un titlu.

Al treilea articol, intitulat „Cum i-a schimbat Făgădău (PSD) lui Stelian Ion (USR) garsoniera ANL ieftină cu una scumpă”, este, la fel ca primul, plin de minciuni şi extrem de prost documentat.

„𝐍𝐞𝐫𝐞𝐠𝐮𝐥𝐢𝐥𝐞” 𝐬𝐞𝐦𝐧𝐚𝐥𝐚𝐭𝐞 𝐢̂𝐧 𝐚𝐜𝐞𝐬𝐭 𝐚𝐫𝐭𝐢𝐜𝐨𝐥?

1. Însuşi schimbul de garsoniere ar fi „dubios”

Pentru că mă căsătorisem şi plănuiam să avem un copil, am solicitat la RAEDPP, ca în cazul în care există o posibilitate să ne fie atribuit spre închiriere un spaţiu locativ mai mare. Mi s-a răspuns că nu este posibil, singura variantă posibilă fiind efectuarea unui schimb de locuinţe cu un alt chiriaş ANL. Am luat cartierele Constanţei la rând începând cu cartierul în care am copilărit, Tomis Nord, cu un bloc ANL, apoi cu cel mai apropiat, Faleză Nord, având 2 sau 3 blocuri ANL. Am lăsat la toate cutiile poştale propuneri scrise de efectuare a unui schimb şi datele de contact. După cca. o lună, am primit un telefon de la o doamnă care mi-a spus că ar vrea să plece din oraş, dar ar face acest schimb de locuinţe dacă i-aş achita contravaloarea îmbunătăţirilor pe care le-a adus garsonierei (tâmplăriei pvc cu care a închis balconul) şi a aparatului de aer condiţionat. Deşi nu era o locuinţă mai mare, am acceptat această variantă în ideea de a fi mai aproape de Parcul Tăbăcărie şi de zona în care locuiesc părinţii mei. Suma achitată a fost de 3.000 de lei, iar plata a fost consemnată printr-un înscris.

2. De ce dintr-o zonă în alta? Am explicat mai sus.

3. Garsoniera de 37 mp din Poarta 6 s-ar fi trasformat în apartament de 67 mp.

Cele 2 garsoniere aveau suprafeţe egale – 37 mp utili. În declaraţia de avere, la explicaţiile din formular, este precizată denumirea de apartament, fără a se face distincţia între apartament şi garsonieră. Am completat aşadar după terminologia din formular. 67 mp pentru că am trecut suprafaţa totală în care am inclus şi suprafaţa comună indiviză. Aceste lucruri rezultă din fişa cadastrală, oricine, chiar şi publicaţia Newsweek sau însuşi dl. Sabin Orcan, ar fi putut obţine un extras de carte funciară să vadă compartimentarea, dacă ar fi avut într-adevăr această curiozitate. Se obţine online, contra unei sume de aprox. 20 de lei. Dar e mai convenabil să scrii nişte minciuni în favoarea candidatul pe care vrei să îl avantajezi prin articole de campanie.

4. Făgădău, binefăcătorul lui Stelian Ion.

Aceeaşi prostie repetată doar-doar ar prinde la oameni. Făgădău, groparul Constanţei care i-a succedat lui Mazăre şi slugă de-o viaţă a acestuia, nu avea niciun motiv legal să refuze acest schimb de locuinţe: dacă refuza, îl acţionam în instanţă şi pierdea garantat. Separat, îi putem face plângere şi pentru abuz în serviciu dacă s-ar fi opus acestui schimb. Simplu ca bună ziua.

5. Dobrescu Dorina nu mai locuieşte în garsoniera din Poarta 6. De ce ar fi acceptat un schimb dezavantajos şi unde se află acum?

De ce nu mai locuieste doamna în acea garsonieră am explicat deja. Dacă voia, putea să rămână în acea garsonieră. A fost alegerea dumneaei.

6. Cum de a fost posibil schimbul de locuinţe la vărsta de 37 de ani?

Odată cu împlinirea varstei de 35 de ani, nu pierzi dreptul de a beneficia în continuare de contractul de închiriere. Contractul se încheie la început pentru 5 ani, apoi se prelungeste periodic în fiecare an, indiferent că ai împlinit între timp vârsta de 35 de ani. Doar chiria se măreşte. Condiţia este să ai această vârstă la atribuirea repartiţiei. Posibilitatea de a face schimb de locuinţe ANL e prevăzută în Legea nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe.

Pentru conferinţa de presă de luni, voi pregăti şi un set de documente care dovedesc cele afirmate de mine în postarea de faţă.

Observ că acest „demers jurnalistic" pornit de dl Sabin Orcan şi Newsweek, la comandă este susţinut online prin sponsorizarea articolelor, lucru practicat de regulă de competitorii electorali, nu de jurnaliştii imparţiali.

Mai observ că disperarea celor din PNL şi PSD este mare la Constanţa. Pe dl Orcan nu-l pot banui de pesedism, dar am motive să îl bănui de penelism. Care sunt motivele? Faptul că a sponsorizat articole pentru a mări vizibilitatea PNL încă de anul trecut cu următoarea explicaţie: „avem un contract semnat cu PNL pe perioada campaniei electorale şi el presupune să sponsorizăm anumite materiale despre ei”, declara în noiembrie 2019 redactorul-şef al Newsweek. Acum sponsorizează tot articole care avantajează PNL. Dacă este reală informaţia conform căreia dl Sabin Orcan ar fi avut un contract în 2016 cu AMICOM, firma de PR care s-a ocupat de campania actualului candidat PNL la primăria Constanţa, dacă mai punem şi stilul părtinitor, lipsit de orice echilibru şi rezonabilitate în abordarea articolelor, putem trage concluzia că dl Sabin Orcan şi Newsweek fac campanie pe faţă PNL la Constanţa şi depăşesc limitele unui jurnalism onest.

În concluzie, avem de a face cu o campanie plină de abjecţii, în care mafiile din Constanţa şi grupurile de interese dubioase caută prin orice mijloace să mă împiedice să ajung primar. Le este frică, ceea ce nu e tocmai rău. De la pesedişti ma aşteptam la atacuri, dar cel mai dezgustat sunt de faptul că PNL-ul crede că aşa va câştiga alegerile, denigrându-i pe cei cu care susţin că s-ar alia.

Le-a fost mai uşor să se alieze cu infractori şi să susţină candidaţi trimişi în judecată, ori să primească în partid sute de pesedişti decât să se alieze cu noi la Constanţa.

Le transmit şi aici acestor indivizi ceea ce le-am mai spus: atacurile lor mă întăresc şi mă mobilizează şi mai tare.

Înseamnă că suntem pe drumul cel bun!“

