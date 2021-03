Sucevean reţinut de poliţiştii din Constanţa. A ieşit cu maşina în oraş şi a comis cinci infracţiuni

Aventura suceveanului a început pe 26 februarie, în jurul orei 18.30, când poliţiştii rutieri au fost sesizaţi cu privire la producerea unui eveniment rutier pe strada Lirei din municipiul Constanţa, din care a rezultat avarierea a 10 autovehicule, iar conducătorul auto nu se află la faţa locului.



„Poliţiştii Serviciului Rutier au demarat cercetările, iar în scurt timp s-a stabilit identitatea persoanei care a condus, fiind vorba despre un bărbat, de 48 de ani, din judeţul Suceava”, transmite IPJ Constanţa.



În urma verificărilor s-a stabilit faptul că acesta nu posedă permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule şi se afla sub influenţa băuturilor alcoolice. În urma prelevării de mostre biologice a rezultat o valoare de 2,04 mg/l alcool pur în sânge.



De asemenea, poliţiştii rutieri au constatat faptul că plăcuţele cu numerele de înmatriculare ale autovehiculului au fost retrase, iar în locul acestora au fost montate alte plăcuţe false.



Totodată, din investigaţii a reieşit faptul că autoturismul i-a fost încredinţat de către o altă persoană, doar pentru păstrare, nu şi pentru a-l conduce.



„În cauză a fost întocmit un dosar de cercetare penală sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de conducere fără permis, conducere sub influenţa băuturilor alcoolice, punerea în circulaţie a unui vehicul neînmatriculat, punerea în circulaţie a unui vehicul cu număr fals de înmatriculare şi furt în scop de folosinţă”, arată poliţiştii.



În cursul zilei de duminică, 28 februarie, bărbatul a fost reţinut pentru 24 de ore, fiind introdus în Centrul de Reţinere şi Arestare Preventivă, urmând ca astăzi să fie prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Constanţa cu propunere de arestare preventivă.

