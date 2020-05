Scandal pe tema donaţiei primarului Constanţei, făcută în numele său şi al viceprimarilor, către Spitalul de Infecţioase. Ce au descoperit ziariştii

Redacţia Dezvăluiri a publicat investigaţia din care reiese cine este adevăratul expeditor al materialelor medicale. La 2 aprilie 2020, primarul Decebal Făgădău a anunţat pe Facebook aşa: „Împreună cu Dumitru Babu şi Costin Răsăuţeanu am donat spitalului nostru 5 aparate şi 5.000 de kituri de testare Covid-19. Le mulţumesc din suflet lui Dragoş V. şi echipei mele!“

Ziariştii de la Dezvăluiri scriu însă că Făgădău şi viceprimarii Constanţei şi-au arogat meritele pentru o donaţie a Statului chinez către Spitalul de Infecţioase. Ei au reuşit să afle cine este „Dragoş V.“, persoana căreia primarul i-a mulţumit din suflet pentru că a reuşit să facă această donaţie.

„Am reuşit noi să aflăm cine este misteriosul Dragoş V., ba chiar am şi discutat cu el despre această <afacere>.

Dragoş Vasile Valentin din Constanţa este proprietarul şi administratorul firmei Elvada Company, care se ocupă cu ”Alte activităţi anexe transporturilor”, conform informaţiilor de la Registrul Comerţului. Elvada se ocupă cu transport din China, Dragoş Vasile fiind şi vicepreşedinte al Camerei de Comerţ şi Industrie România-China.

Iată cum a decurs discuţia:

Reporter: Cine a făcut donaţia?

Dragoş Vasile: Eu le-am dus la Primăria Constanţa, le-am predat, cu documentele de la notar şi procesul verbal. Am acţionat în numele unor parteneri chinezi, pentru Primăria Constanţa. Aceştia voiau să găsească pe cineva care să livreze marfa, să o ducă şi să o importe în regimul în care trebuia să o importe. Ei au vrut să găsească o firmă de încredere căreia să îi dea echipamentele, ca acestea să ajungă unde trebuie. Nu am plătit pe ele nimic şi trebuia cineva să le ducă. Iar eu ocupându-mă de aşa ceva, am făcut-o. Eu sunt şi vicepreşedinte la Camera de Comerţ şi industrie România-China.

Reporter: În spaţiul public s-a înţeles că primarul Decebal Făgădău şi cei doi viceprimari făcuseră donaţia în numele lor

Dragoş Vasile: Nu, au făcut donaţia în numele… Nu, nu domnule, nu, nu, nu. Staţi să ne înţelegem. Eu am donat către primăria Constanţa, în numele partenerilor din Hunan (o provincie în sudul Chinei centrale-n.red), acolo este un pavilion al României, organizat de mine şi de partenerul meu de acolo. Nu are treabă cu Primăria Constanţa, noi lucrăm acolo, nu lucrăm aici.

Să îi dăm cuvântul lui Decebal Făgădău, citat de Info Sud Est, care spune că ar fi putut face donaţia şi în nume personal, dar nu a făcut-o pentru că nu se află în campanie electorală.

<Nu am vrut să fac donaţia ca persoană fizică, deşi aş fi putut face acest lucru. Am făcut donaţia în calitate de primar care are în subordine un spital important pentru comunitate şi pentru ţară, tocmai pentru a îi îndemna şi pe alţii să facă la fel. Nu sunt în campanie electorală, acum nu mă interesează politica, ajut în fiecare zi cu ce pot şi cât pot şi îi invit pe toţi liderii politici şi potenţialii candidaţi să ajute spitalele în loc să comenteze steril prin postări sponsorizate>.

Serios? Cum oare ar fi putut Făgădău să facă această donaţie în nume personal, când echipamentele nu au fost achiziţionate, cum spune el, ci donate. Iar donaţia a fost făcută către Primăria Constanţa şi NU către persoanele fizice Făgădău, Babu şi Răsăuţeanu?!

De fapt, cei trei edili ai oraşului exact asta au făcut: campanie electorală, pentru că şi-au asumat meritele pentru o donaţie făcută de o firmă de stat din China, către instituţia publică Primăria Constanţa.

Legătura dintre Dragoş Vasile şi persoane din vârful administraţiei publice locale nu se opreşte însă la această donaţie. Ea merge mai departe şi implică tot materiale sanitare, însă pe bani de data asta!“, scriu ziariştii de la Dezvăluiri.

Primarul Făgădău a subliniat în comentariile de pe Facebook că donaţia este făcută chiar din banii săi.

Primăria Constanţa este de aşteptat să emită o poziţie oficială pe acest subiect.

