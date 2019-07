Patru nave militare româneşti participă la misiuni NATO în bazinul Mării Negre

Forţele Navale Române vorbes despre contextul complicat de securitate din regiunea Mării Negre, „adus în atenţia publică internaţională, mai ales, după anexarea ilegală a Peninsulei Crimeea de către Federaţia Rusă”.

Acest context a generat luarea unor măsuri adecvate de către NATO, pentru asigurarea securităţii statelor membre ale Alianţei, riverane la Marea Neagră, precum şi pentru descurajarea activităţilor care contravin legislaţiei internaţionale cu privire la Dreptul Maritim Internaţional şi cu Dreptul Conflictelor Armate.



Forţele Navale Române contribuie cu militari şi cu platforme navale de luptă la acţiunile pe care NATO şi ţările partenere din regiune le desfăşoară în bazinul vestic al Mării Negre.

Două nave militare româneşti, corveta „Contraamiral Eustaţiu Sebastian” şi nava purtătoare de rachete ”Lăstunul”, au plecat din portul Mangalia, la sfârşitul lunii iunie, pentru a participa la Exerciţiul multinaţional „Sea Breeze 19, organizat de forţele navale ale SUA şi al Ucrainei, în raioane maritime din largul coastelor ucrainene, iar fregata „Regele Ferdinand” a fost integrată în gruparea navală permanentă SNMG-2 (Standing NATO Maritime Group), la începutul lunii iulie, pentru o perioadă de trei săptămâni.



Joi, 11 iulie 2019, cea de-a patra navă militară românească a plecat din portul Constanţa, pentru a executa misiuni sub stindard NATO în Marea Neagră, până la sfârşitul lunii iulie. Dragorul maritim "Locotenent Dimitrie Nicolescu", cu un echipaj alcătuit din 78 de marinari, va face joncţiunea, în largul coastelor Bulgariei, cu navele din gruparea navală de luptă împotriva minelor SNMCMG-2 (Standing NATO Mine Countermeasures Group), care are în compunere navele ITS „Grecale” (Italia), FS „Orion” (Franţa), ITS „Numana” (Italia) şi TCG „Enez” (Turcia).



Cele cinci nave ale SNMCMG-2, printre care şi dragorul românesc, au planificate activităţi de instruire specifice, în apele internaţionale ale Mării Negre, dar vor participa şi la Exerciţiul multinaţional „Breeze 19”, organizat de Forţele Navale Bulgare şi vor face două escale în portul Varna, prima în perioada 12-16 iulie, iar cea de-a doua în perioada 19-22 iulie. Marina Militară Română participă la exerciţiul organizat de partenerii bulgari cu două nave, Dragorul maritim „Locotenent Dimitrie Nicolescu” şi Fregata „Regele Ferdinand”, navă care se află sub comanda unei alte grupări navale NATO (SNMG-2), grupare ce operează în Marea Neagră în această lună.



„Activităţile desfăşurate de navele militare româneşti în bazinul Mării Negre fac parte din Hotărârea Consiliului Suprem de Apărare a Ţării referitoare la întrebuinţarea forţelor Armatei României la misiuni şi operaţii în afara teritoriului statului român, în anul 2019”, se arată într-un comunicat al Forţelor Navale Române.

