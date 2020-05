Patru ani de procese pentru salvamarii care au scos din valuri un turist. Acesta le-a cerut despăgubiri de 40.000 de euro

Incidentul s-a produs pe 22 august 2016, pe o plajă din staţiunea Mangalia. În ziua respectivă au fost şase cazuri de persoane înecate pe plajele din Mangalia, marea fiind agitată. Cel care a intrat în apă este un avocat din Bucureşti, Silviu Radu Luncan, iar din declaraţiile lui, menţionate de anchetatori, acesta a intrat pentru a-şi „face baia zilnică de două ore în mare“. Deşi era steag roşu, omul spune că nu depăşea geamandura. Mai mult, susţine că este un înotător experimentat, care a participat în trecut la campionate de înot. Acestea ar fi fost motivele pentru care nu a vrut să iasă din apă când cei trei salvamari i-au cerut asta.



În tot acest timp, pe plajă, un echipaj SMURD resuscita un bărbat scos din valuri, care ulterior a murit, iar salvamarii căutau un copil dispărut, pe care apa l-a scos a doua zi la mal mort.



După mai bine de o oră de tratative, mai mulţi turişti au intrat şi l-au scos forţat pe avocat, pe plajă fiind încătuşat de un poliţist local şi dus la poliţia municipală pentru identificare.



„Medicul de pe elicopterul SMURD ne-a rugat să scoatem pe toată lumea din apă. Era steagul roşu arborat, deci interzis accesul în apă. Dacă era toată lumea afară din apă, noi puteam urmări dacă apare copilul dispărut undeva. Toţi au ieşit, doar domnul Luncan a refuzat categoric. Nu ştiam atunci nici cum îl cheamă, nici calitatea dânsului. Au intrat trei salvamari după el, i-a înjurat, i-a împins, băieţii s-au lăsat păgubaşi. El susţinea că şi-a plătit concediul şi nu-l interesează nimic. Vreo oră s-au chinuit salvamarii, după care au intrat câţiva turişti de pe plajă, l-au luat şi l-au adus la mal. A fost încătuşat de un coleg de-al meu, pentru că era recalcitrant. Eu nu am pus mâna pe el“, povesteşte ce s-a întâmplat poliţistul local Manuela Dogaru.





Patru ani de anchete şi procese



După acest incident, avocatul a depus o plângere penală la Parchetul de pe lângă Judecătoria Mangalia împotriva a trei salvamari şi a unui poliţist local, acuzându-i pe salvamari de purtare abuzivă, iar pe poliţistul local - de privare de libertate în mod ilegal. Totodată, le-a cerut câte 10.000 de euro daune fiecăruia.



În octombrie 2017, procurorul de caz a clasat plângerea avocatului, pe motiv că faptele nu există, dar acesta s-a adresat instanţei cu contestaţie. Magistraţii Judecătoriei Mangalia i-au admis, în 2018, contestaţia şi au retrimis dosarul la Parchet pentru ca procurorii să completeze urmărirea penală. Au urmat alte audieri, verificarea şi administrarea probelor, iar la final, procurorul de caz a decis din nou clasarea cauzei (2019).



Nemulţumit, turistul a contestat decizia procurorului, iar în luna februarie 2020, prim-procurorul Parchetului de pe lângă Judecătoria Mangalia decide că plângerea lui Silviu Radu Luncan este neîntemeiată.



Avocatul nu s-a oprit aici. A formulat o contestaţie în instanţă, iar în luna martie 2020, judecătorul de cameră preliminară a decis, definitiv, să respingă ca nefondată plângerea acestuia. Motivarea instanţei a ajuns zilele la părţile implicate.



Şerban Grigore, unul dintre salvamarii acuzaţi, declara în urmă cu doi ani pentru ”Adevărul” că: „Noi eram prinşi într-o altă intervenţie, era un bărbat pe plajă pe care-l resuscitau cei de la SMURD. În timpul acela el era singurul în apă. Ne-am dus trei dintre salvamari să-l scoatem. Nu am reuşit. Au venit nişte voluntari şi ei l-au scos. Noi nu am pus mâna pe el. Nu voia să iasă. Spunea să-l lăsăm să-şi termine baia, că va ieşi el. I-am spus că nu este voie, marea fiind periculoasă. După acest moment, noi ne-am văzut de căutările noastre. Era un copil dispărut în valuri. După un an ne-am trezit chemaţi la Parchet. Noi i-am vrut binele şi rău am găsit“.

