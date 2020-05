FOTO Farmecul de odinioară al oraşului Constanţa: „Erau familii frumoase, oameni eleganţi“

Zona istorică a oraşului Constanţa era în anii 60 – 70 o încântare. Nu existau ruine, iar spaţiile verzi erau îngrijite. Drumul spre plaja Modern era o plimbare în sine, iar taluzul oraşului o adevărată încântare.

Şi constănţenii surprinşi în imaginile de arhivă sunt oameni frumoşi, a căror eleganţă poate fi o lecţie de viaţă pentru urmaşii lor.

Domnii nu renunţau la costum nici în peroada verii, iar doamnele erau cochete şi îmbrăcate decent şi în drum spre plajă.

Adulţii de astăzi îşi aduc aminte cu nostalgie de locurile copilăriei lor:

- Este plaja mea de suflet, aici am văzut marea pentru prima oară, când aveam doar 5 ani şi unde reveneam in fiecare an cu părinţii.

- A fost frumos cândva, acum ca să cobori îţi trebuie curaj, e plin de gropi şi de gunoaie, păcat

- Aici am crescut, aici am învăţat sa înot, am văzut cum s-a făcut taluzarea, apoi construcţiile de pe plajă, cabinele unde te schimbai, duşuri, etc. La vremea aia era super modern şi civilizat.

- Lumea era altfel era decenta, familii frumoase educatie sanatate ..eh erau restrictii si atunci dar era mai bine oarecum ..citeam carti nu aveam telefoane etc ..ce sa mai ..acum democratia asta ..selectie "naturala "

- Amintiri frumoase de pe malul mării. Oameni eleganţi şi bronzaţi, curăţenie şi simplicitate.