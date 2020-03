Familie izolată la un spital din Constanţa: „Nu ne-a consultat niciun medic. Ne luăm singuri temperatura şi o transmitem telefonic“

Elena Vuia, care s-a întors recent din Italia împreună cu familia, a povestit pentru ştirile Digi24 cum au fost trataţi de către medicii şi de autorităţile din Constanţa. Femeia se plânge că sunt izolaţi, în prezent, în Spitalul Port Constanţa, unde au îndurat frigul şi lipsa apei calde.

„Am călătorit în Italia, am plecat din România pe 12 sau 13 februarie, şi acolo am intrat în contact cu soţia unui bărbat găsit pozitiv la testul cu coronavirus. Am stat în izolare şi în Italia din propria noastră iniţiativă, iar autorităţile ne-au dat voie să plecăm“, povesteşte femeia.

Când au intrat în ţară, au vorbit cu vameşul de serviciu care, după ce i-a întrebat de unde vin, i-a sfătuit să ia legătura cu spitalul de care aparţin. „Am ajuns marţi după-amiază la Spitalul de Boli Infecţioase Constanţa, unde am fost trataţi mai rău decât animalele“, reclamă femeia. „Ne-au lăsat să aşteptăm în maşină mai bine de trei ore. Eram trei adulţi şi copii. Aşteptam să vină cineva şi să ne facă testul. Am cerut la baie şi nu ni s-a permis. Portarul ne-a dat un număr de telefon la care să sunăm. Am apelat şi am vorbit cu doamna Ibram, care ne-a spus acelaşi lucru: «Staţi acolo, va veni cineva să vă ia şi să vă facă testul». În tot acest timp, am stat în parcare şi am dat indicaţii despre numărul maşinii şi culoare“, povesteşte Elena Vuia.

Bâlbele autorităţilor

Într-un final, a ajuns la ei un medic care i-a consultat. „I-am zis că nu avem niciun simptom, apoi ne-a pus să scriem trei cuvinte pe foaie şi să revenim miercuri dimineaţa să ni se facă testul. Am revenit la Spitalul de Boli Infecţioase Constanţa, unde iar am aşteptat în maşină până în jurul orei 12.00 şi din nou portarul nu ne-a lăsat să vorbim cu nimeni“, reclamă tânăra tratamentul la care sunt supuşi cei care vin dintr-o ţară unde sunt multe cazuri confirmate de coronavirus. Bâlbele autorităţilor au continuat şi după acest episod, în condiţiile în care unii le-au zis că pot pleca acasă, iar alţii să se întoarcă întrucât urmează să fie băgaţi în izolare.

În cele din urmă, cu toţii au fost internaţi în Spitalul Port, unde, spune femeia, au stat în frig şi fără apă caldă. „Nouă ni se pare că ne sunt încălcate unele drepturi, că stăm aici fără avea un răspuns concret. Ni s-a spus: «Asta e metodologia». Nu a venit un medic să ne consulte, iar temperatura ne-o luăm singuri: ne-au lăsat un termometru şi dimineaţa şi seara ne luăm singuri temperatura şi o transmitem cadrelor medicale, în condiţiile în care suntem în spital“, se plânge femeia.

Nelu Tătaru, secretar de stat în Ministerul Sănătăţii, a spus, într-o intervenţie telefonică la Digi 24, că autorităţile cunosc cazul de la Constanţa şi că, de altfel, o echipă din Ministerul Sănătăţii se află în zonă, aşa cum se află în toate zonele de frontieră ale României. „Toate persoanele care vin din zonele carantinate din Italia intră în zonele de carantină şi la noi. Carantina este de 14 zile. Testarea se face la venire şi în cea de-a 12-a şi a 13-a zi“, a precizat la Digi 24 secretarul de stat în Ministerul Sănătăţii.