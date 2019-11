Cum se poate fura la alegerile electorale: „Încercau să mă convingă că ăsta este modul în care se procedează“

„Efectul observatorilor electorali este tocmai acesta: că nu auziţi vorbindu-se despre fraudele electorale - pentru că nu se mai întâmplă, prin simpla prezenţă a observatorilor“, explică activistul civic Septimius Pârvu, de la Expert Forum, asociaţie co-fondatoare a platformei FiecareVot, unde se pot înscrie persoanele care doresc să fie observatori voluntari.

La Constanţa, observator electoral voluntar poţi fi alăturându-te echipei de la Centrul pentru Resurse Civice. Cristina Tudoran (35 ani), economistă, s-a hotărât să devină observator electoral pentru că dorea să facă mai mult decât să discute pe reţelele sociale despre nereguli şi fraudări flagrante ale votului. „Am vrut să apăr corectitudinea votului“, explică voluntara care a experimentat postura de „cerber“ la alegerile europarlamentare din 26 mai 2019.

Şi dacă la aceste alegeri, cu o miză mai mică pentru interesul direct şi palpabil al cetăţeanului de rând, au fost destule tentative de încălcări ale legii, „haiducia“ de la locale sau parlamentare este evidentă, spun observatorii.

Pe lângă turismul electoral practicat, încercările de furt la vot sunt la ordinea zilei chiar în interiorul secţiei de votare. Atentatorii sunt chiar membrii comisiei de votare, cu preşedintele în frunte. Unii se fac că nu ştiu legea. Alţii o interpretează în fel şi chip, în mod evident absurd. Iar alţii chiar nu ştiu legea. Erorile erau lesne de observat, iar voluntara, care studiase legea pe care o voia respectată, le-a atras atenţia celor care greşeau, voit sau nu. Un exemplu: sigilarea şi ştampilarea urnei de vot în locuri neprevăzute de lege, cum ar fi pe banda adezivă - ce poate fi uşor înlăturată şi schimbată. Explicaţiile lor nu au mulţumit-o: că aşa merge mai repede, că urma să o facă, că uitaseră, că legea e neclară sau spune altfel.



„Încercau să mă convingă că ăsta e modul în care se procedează, că aşa au făcut şi pân-acum şi a fost ok. Da, merge mai repede dacă respecţi legea, nu dacă încerci să o fentezi. Trec de atitudinea lor neprietenoasă faţă de mine, a trebuit să îi ameninţ că voi anunţa Biroul Electoral Judeţean dacă nu procedează corect, respectând legea ca la carte. Abia atunci făceau ceea ce trebuie, de gura mea. De obicei, cei care au experienţă dau tonul şi conduc într-o comisie de votare, indiferent cine e preşedintele. Aşa se comit şi abuzuri, unii membri ai comisiei de votare, în special cei ai partidelor din opoziţie, sunt puşi să facă doar anumite operaţiuni limitându-li-se astfel dreptul de a avea acces la documentele întocmite“, relatează Cristina.

Dintr-o singură participare ca observator a adunat destulă experienţă ca să ştie acum cum să taie elanul altor posibil fraudatori. Debutul şi l-a făcut în comuna constăţeană Cumpăna, unde primăriţa PSD Mariana Gâju este aleasă cu aproape 100% voturi. Totuşi, la europarlamentare, PSD a fost înfrânt şi în acest fief, de către USR-PLUS şi PNL, provocând supărarea extremă a primăriţei.

„Colegii mei povesteau că în localităţi de graniţă, unde veneau autocare cu turişti români din Bulgaria, să voteze, membrii comisiei spuneau că au obosit şi să meargă votanţii în alte secţii. Fiecare încearcă să tragă spuza pe turta lui, nu se gândeşte la binele colectiv. Erau foarte miraţi că eu fac asta din proprie iniţiativă, fără bani“, remarcă voluntara.

Cristina a povestit şi altora cele întâmplate pe teren şi vrea să-şi facă o echipă la rândul ei, de observatori voluntari, cu care să monitorizeze alegerile prezidenţiale de la 10 noiembrie 2019. Va participa sigur şi la cele locale, şi parlamentare de la anul, pentru că i se pare un lucru nou, interesant şi necesar de făcut. „Provocator“, într-un cuvânt, mai ales că situaţiile diferă de la secţie la secţie.

„Am întîlnit în secţii delegaţi care au un nivel redus de moralitate şi de credibilitate. Oameni ca ei nu ar trebui să se implice. Şi cum să laşi votul, atât de important pentru mersul ţării, la mâna unor astfel de oameni? De aceea trebuie să ne implicăm, fraudele sunt total inacceptabile în zilele noastre. Am constatat plăcut surprinsă că ceilalţi observatori întâlniţi la instructajul electoral făcut de Centrul pentru Resurse Civice sunt oameni foarte bine încadraţi în societate, din mai multe domenii, bine intenţionaţi - aşa-numita societate civilă. Toţi vrem schimbare şi alegeri corecte, ziua de vot este cea mai importantă dintr-un ciclu electoral. Este vorba despre viitorul tău pe toate planurile, trebuie să dăm dovadă de responsabilitate şi să ne implicăm. Dacă ne putem rezolva treburile ca să mergem la mall sau în plimbare, mai ales pentru ziua în care votăm şi ne alegem viitorul“, spune Cristina.

Cum devii observator electoral

Este nevoie de observatori la alegerile prezidenţiale din 10 noiembrie 2019, iar înscrierile se fac pe platforma www.fiecarevot.ro până la 3 noiembrie (în străinătate) şi 5 noiembrie (în ţară). Condiţia este că nu fii membru de partid şi să nu fii implicat în campania electorală de la prezidenţiale. Observatorii acreditaţi în ţară şi în străinătate de organizaţiile membre ale campaniei FiecareVot vor putea monitoriza alegerile în secţiile de votare la votul în avans, la votul prin corespondenţă şi în duminicile alegerilor.

Cinci motive pentru a deveni observator FiecareVot

Observarea are mai multe scopuri: contribuie la corectitudinea procesului de votare, angajează cetăţenii în procesul democratic şi ne oferă informaţii cu privire la ceea ce trebuie îmbunătăţit în organizarea alegerilor pe viitor.



1. Simpla ta prezenţă ca observator poate să prevină nereguli. Suntem întrebaţi frecvent ce am reuşit să schimbăm în secţiile de votare sau în cadrul proceselor electorale, în general. Ne este greu să răspundem din simplul motiv că, de multe ori, tentativele de nereguli au fost oprite prin prezenţa sau la sesizarea observatorului. Deci nu se mai întâmplă.



2. Împreună schimbăm legislaţia alegerilor. Observarea ne ajută să strângem date din secţiile de votare pentru a schimba legislaţia şi modul în care se organizează alegerile. Cu ajutorul datelor din secţiile din străinătate am reuşit să contribuim la modificarea legii electorale pentru a introduce votul prin corespondenţă, votul în avans şi prelungirea votării până la ora 23.59.



3. Am publicat în ultimii ani singurul raport de monitorizare independent care să ofere o variantă alternativă faţă de poziţia guvernamentală sau a partidelor politice. Cel mai recent raport, prezentat public şi comisiei parlamentare pentru investigarea posibilelor fraude în 2019, s-a bazat pe datele strânse de observatori de la peste 3000 de secţii de votare şi a arătat care au fost problemele cu care s-au confruntat birourile electorale, pornind de la argumente, nu de la păreri politice.



4. Observarea este o experienţă socială şi civică. Observarea în sine este o experienţă. Activitatea nu este remunerată. Observarea reprezintă oportunitatea de a intra în contact cu noi comunităţi, de a înţelege mai bine cum interacţionează locuitorii unei comune din Călăraşi sau din Maramureş,dar şi de a vedea cum se organizează alegerile la secţia de votare din cartier sau într-un spital. Mulţi dintre observatorii acreditaţi la alegerile trecute s-au întors încântaţi din aventurile lor în secţiile de votare unde şi-au petrecut duminica şi au cunoscut alţi cetăţeni implicaţi. O parte din ei au păstrat legătura, s-au întors şi la următoarele alegeri, unde au adus şi prieteni cu ei.



5. Suportul echipei Fiecare Vot pe tot parcursul observării. Fiecare observator va primi materiale care să îl ghideze în procesul de observare (Manualul Observatorului, fişe de observare, aplicaţia Monitorizare Vot) şi va beneficia de asistenţă electorală, asigurată de jurişti în zilele votului prin call center 0800 080 200 şi prin platforma www.fiecarevot.ro. Call center-ul va fi disponibil şi tuturor alegătorilor interesaţi care vor să afle mai multe despre procesul de vot sau să sesizeze nereguli, în zilele de 8-10 şi 22-24 noiembrie.



FiecareVot este o iniţiativă civică pentru observarea alegerilor şi referendumurilor, formată din organizaţii din Bucureşti şi din ţară: Expert Forum, Geeks for Democracy, Observatorul Electoral, Centrul pentru Resurse Civice (Constanţa), Centrul pentru Studiul Democraţiei (Cluj), Asociatia Pro Democraţia Club Craiova, CIVICA (Iaşi), GHEPart (Curtea de Argeş). Scopul activităţii observatorilor este acela de a identifica şi semnala autorităţilor şi publicului neregulile survenite în procesul electoral.

FiecareVot se bazează în primul rând pe efortul voluntar si neremunerat al cetăţenilor neafiliaţi politic, cu spirit civic. FiecareVot a început la alegerile din 2014 şi a continuat la fiecare scrutin organizat până în prezent. De atunci, numărul organizaţiilor societăţii civile care participă la FiecareVot a crescut, iar începând cu 2016 proiectul a devenit mai amplu. În cifre, în 2016, la parlamentare au fost acreditaţi 1200 de observatori, la referendumul pentru familie din 2018 peste 850 de observatori, iar la europarlamentarele din 2019 am trimis în secţii 1300 de observatori, care au acoperit peste 3000 de secţii din cele peste 19.000 organizate în ţară şi în străinătate.

