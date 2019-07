Calvarul românilor din Australia cu „doamna consul“ din Sydney: „Mi-a răspuns nervoasă, zbierând necontrolat, că este în concediu şi o deranjez“

Zeci de români care trăiesc în Australia se plâng de batjocura la care sunt supuşi de Daniela Stan, un diplomat care ocupă funcţia de consul în cadrul Consulatului General al României la Sydney. Stan a fost trimisă în post în 2017, iar de atunci au explodat plângerile legate de activitatea consulatului.



Rezidenţii români stabiliţi în Australia vorbesc despre atitudinea nepotrivită a Danielei Stan faţă de funcţia pe care o îndeplineşte: tergiversează întocmirea unor acte, manifestă aroganţă, ţipă la oameni, le vorbeşte urât, îi descurajează să-şi reînnoiască actele româneşti.



Oamenii citează, în argumentarea revoltei, articolul 31 din Legea 269/2003, potrivit căruia „membrii Corpului diplomatic şi consular al României sunt obligaţi să-şi îndeplinească cu responsabilitate, profesionalism, loialitate, corectitudine, promptitudine şi conştiinciozitate îndatoririle de serviciu şi să se abţină de la orice faptă care ar putea aduce prejudicii României“.



Descurajaţi să-şi mai facă paşapoarte



Viorica Balec locuieşte în Sydney. Femeia susţine că încearcă de peste 7 luni să afle ce acte îi trebuie pentru a-i face paşaport românesc fiului ei, născut în Australia. Mai întâi a încercat să discute cu consulul Daniela Stan cu ocazia Zilei României (2018). „Mi-a răspuns înţepat şi nepoliticos că trebuie să vin la consulat“, afirmă Viorica Balec. Femeia a mers la consulat în prima săptămâna a anului 2019, dar a aflat că Daniela Stan este în concediu. În încercările de a afla de ce acte are nevoie, ce trebuie tradus, legalizat, şi pe ce acte are nevoie de apostila de la Haga, a primit acelaşi răspuns: trebuie să vorbească cu doamna Stan.



„Nici până azi, la mai mult de şapte luni de când încerc să aflu, nimeni nu-mi spune care sunt actele necesare. Sunt sătulă şi am un gust amar întrucât personalul consulatului este aici să ne rezolve problemele, nu să ne pună beţe în roate sau să fie nepoliticoşi“, mai spune Viorica Balec.



Consulatul României la Sydney



O altă familie de români din Australia se plânge că atunci când au dorit să-şi reînnoiască paşapoartele româneşti (soţ, soţie, copil), consulul Daniela Stan le-a spus la telefon că au paşapoarte australiene şi „de ce se grăbesc aşa?“, apoi le-a închis telefonul în faţă. Oamenii aveau nevoie de acte deoarece încă au proprietăţi şi o afacere în România.



Privaţi de dreptul la vot



„Ca urmare a acestui incident am renunţat să mai reînnoim actele romaneşti, deşi încă plătim taxe şi impozite în România şi deţinem încă cetăţenie română. Suntem extrem de descurajaţi. Nu înţelegem de ce trebuie să ne luptăm cu doamna Daniela Stan ca să ne fie respectate drepturile pe care le avem conform articolului 7 din Constituţia României?“, spune românul persiflat de consulul Stan.



Omul adaugă că, „din cauza acestui fapt, am fost privaţi şi de dreptul de a vota, întrucât elanul şi educaţia civică de care avem parte în Australia ne-a fost tăiat categoric de doamna Daniela Stan“.



O altă româncă stabilită în Australia, Mihaela Togi, s-a chinuit 2 ani pentru a-şi reînnoi paşaportul. Femeia spune că experienţa sa cu diplomatul Daniela Stan i-a lăsat un gust amar: „Toată programarea cu ea a fost o tortură psihică, o experienţă de neuitat. Aşa un comportament încă nu am mai întâlnit în Australia din partea unei persoane publice!“.



Mihaela Togi povesteşte că, în anul 2017, a mers la Consulatul Român din Sydney, cu toate actele necesare, să aplice pentru un paşaport nou: „Spre surprinderea mea mi s-a spus acolo de către Daniela Stan, pe un ton răstit, că «Nu aşa se face! Este nevoie de o programare!» şi că «De ce am nevoie de paşaport românesc din moment ce am paşaport australian?». Am fost atât de dezgustată de acea experienţă încât am renunţat atunci să mai aplic pentru paşaport românesc. M-am lecuit“.



Cu toate acestea, după doi ani, românca a reuşit să aibă din nou un paşaport al ţării natale. „Aceeaşi Daniela Stan mi-a dat paşaportul în acelaşi stil arogant, rece şi nemanierat al ei“, adaugă femeia.

Daniela Stan, consul al României la Sydney FOTO Facebook/ Daniela Stan

Urlete pe holurile consulatului



Cristina Onassys locuieşte în Sydney şi are cetăţenie dublă, română şi australiană. Şi ea se plânge de comportamentul consulului Daniela Stan, în acest sens sesizând în anul 2018 chiar şi Ambasada României din Australia. Doar că sesizarea ei, confirmată chiar de ambasadorul Mihaela Nicolae, a rămas fără nici un rezultat.

Problemele Cristinei Onassys au început în martie 2018, când a vrut să-şi reînnoiască două paşapoarte româneşti şi o procură care expira în iunie: „Am sunat la Consulatul din Sydney şi am vorbit cu doamna Daniela Stan, căreia i-am explicat situaţia, cerându-i să-mi facă o programare. A refuzat şi mi-a spus să o sun la începutul lui aprilie. Am sunat pe 4 sau 5 aprilie şi mi-a răspuns nervoasa că este în concediu şi o deranjez, astfel încât, văzând că zbiară în mod necontrolat, am închis telefonul“.



Consulul a revenit cu un ton mai paşnic la telefon şi a solicitat româncei să trimită un mail cu solicitarea pentru o programare. A rămas ca pe 10 aprilie, Cristina Onassys să meargă la consulat cu actele.



Doar că, în ziua programată, Daniela Stan i-a replicat femeii şi fiicei acesteia că este în continuare în concediu. Discuţia a continuat cu urlete şi ameninţări. „A avut neruşinarea să îmi spună de trei ori ca mă dă afară din consulat. Înaintea noastră mai era o persoană căreia i se eliberau documente, care a plătit în faţa porţii, şi nu la ghişeu. Apoi a mai venit o persoană să-şi ridice paşaportul. Atitudinea ei s-a schimbat când am spus că, dacă nu-mi rezolvă problema sau nu îmi face o programare certă, o reclam la Ambasadă şi la MAE“, spune Onassys.



MAE: „Nu avem plângeri“



Ministerul Afacerilor Externe a transmis reporterilor „Adevărul“ că „până la acest moment, la nivelul Centralei Ministerului Afacerilor Externe n-au fost recepţionate plângeri cu privire la activitatea persoanei în cauză“.



Pe de altă parte, oficialii MAE au refuzat să pună la dispoziţie un CV al consulului Daniela Stan, explicând că „informaţiile conţinute într-un astfel de document sunt, prin natura lor, date cu caracter personal (e.g. - nume, prenume, data naşterii, adresă, etc.), incidente în materie fiind prevederile Regulamentului nr. 679/2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor)“.



Consulatul General din Sydney a transmis redacţiei „Adevărul“ că toate documentele solicitate de cetăţenii români se emit în termenele prevăzute de lege.

