WC-ul din Cluj luat la preţul casei lui Elon Musk, funcţional abia la un an de la instalare. Motivul absurd pentru care a durat atât de mult

Primăria Cluj-Napoca a achiziţionat în 2018, cu 191.498 de euro, patru toalete publice automate, ceea ce înseamnă că fiecare dintre ele costă 50.000 de euro, dacă se adaugă preţul racordării lor la utilităţi. Un preţ asemănător, 50.000 de dolari, a dat miliardarul Elon Musk, unul dintre cei mai bogaţi oameni ai planetei, pentru ultima sa casă.

Toaletele au fost cumpărate chiar la cererea clujenilor. Asta după ce printre proiectele câştigătoare de bugetare participativă s-a aflat şi unul propus de o clujeancă, intitulat sugestiv „Toalete pentru toţi”. Un număr de 247 de clujeni au votat încă din 2017 pentru acest proiect, suficient pentru a fi declarat câştigător.

Triumfător, primarul Clujului, Emil Boc, anunţa anul trecut, pe 15 iunie, că în sfârşit toate cele patru toalete au fost racordate la utilităţi şi au fost date în folosinţă. În postarea sa, fostul premier a ţinut să vină cu câteva precizări şi a subliniat că toalete publice moderne sunt complet automatizate și dotate pentru persoanele cu dizabilități.

Epopeea „toaletei magice” pentru persoanele cu dizabilităţi

„Primăria Cluj-Napoca a achiziționat și instalat, ca urmare a inițiativei transmise prin procesul de bugetare participativă, noi toalete publice moderne, complet automatizate și dotate pentru persoanele cu dizabilități.

Acestea sunt racordate la utilități și prevăzute cu sistem de spălare automatizat, care asigură auto-curățarea după fiecare utilizare, nefiind necesară prezența de personal auxiliar. Garanția este 2 ani de la data punerii în funcțiune, perioadă în care furnizorul asigură funcționarea, întreținerea, igienizarea și consumabilele. De asemenea, toaletele dispun de sistem automat de taxare cu monede de 50 bani, cât reprezintă tariful pentru o utilizare (0,5 lei)”, scria Emil Boc pe Facebook.

„Dorel” în acţiune

Însă patru ani mai târziu de la realizarea clipului şi la un an după postarea lui Emil Boc, tocmai persoanele cu dizabilităţi nu puteau folosi toaleta. A fost nevoie de nenumărate solicitări pentru ca Primăria Cluj-Napoca să trimită o echipă de muncitori ca să remedieze problema apărută după instalarea toaletei, când o scară în plus montată din exces de zel a blocat timp de un an accesul cărucioarelor persoanelor cu diazbilităţi, care nu au putut folosi WC-ul public.

Dar nu a fost atât de simplu. Practic, a fost nevoie ca echipa de muncitori să revină de două ori pentru a face toaleta funcţională pentru persoanele cu diazbilităţi. Pagina de Facebook Acces Universal a rezumat epopeea muncitorilor, care au reuşit după trei încercări în decurs de un an să facă toaleta funcţională.