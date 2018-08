VIDEO Ziua II de Untold în 3 momente spectaculoase surprinse pe video: Jason Derulo a sărutat o fană, tributul adus lui Avicii şi super-show-ul lui Tiesto

Organizatorii au estimat un număr record de spectatori în cea de-a doua zi de festival: circa 100.000 de persoane. „Greul” l-au dus cei trei headliner-ii care au ocupat scena principală de la ora 21.00 şi până la 2.20 noaptea: Jason Derulo, Kygo şi Tiesto.

Pentru a descrie cât mai precis atmosfera din cea de-a doua zi de festival, am ales cinci momente spectaculoase şi cinci clipuri video care comprimă în câteva minute experienţa Untold de vineri.

Cinci minute de libertate.

Dacă ai vrut toată viaţa să sari cu paraşuta şi ţi-a fost teamă, ai ocazia să încerci experienţa zborului în gol la Aerodium. O instalaţie amplasată între Polivalentă şi Cluj Arena, care-ţi permite, după ce ai îmbrăcat un costum special, să pluteşti în aer.

Fană sărutată de Jason Derulo pe scena principală

Din concertul Jason Derulo, care este unul dintre artiştii pop cei mai populari din lume – are 50 de milioane de sigle-uri vândute în toată lumea, 1 miliard de vizualizări pe YouTube şi a compus muzică pentru Lil Wayne, Pitbull, Diddy, Sean Kingston – am slectat momentul în care acesta a cântat o piesă celebră după ce a invitat pe scenă o tânără aflată în primele rânduri: „Nu este corect, eu sunt singur pe această scenă în timp ce România este ţara în care am văzut unele dintre cele mai frumoase femei din lume”. Tânăra s-a ales la final şi cu un sărut pe obraz din partea artistului.

Spectacolul lui Derulo a fost comercial, păstrând stilul care l-a consacrat, iar artistul a întreţinut foarte bine atmosfera fiind în permanent contact cu zecile de mii de spectatori.

Tribut Avicii la Untold

Unul dintre cele mai bune spectacole de vineri a aparţinut DJ-ului norvegian Kygo, care a devenit cunoscut cu remixul piesei „I se fire” de Ed Sheeran, care a avut 65 de milioane de vizualizări pe YouTube. Kygo a dedicat una dintre piese regretatului DJ Avicii, care a murit la începutul anului.

O legendă a trance-ului şi-a anunţat căsătoria

Scena de trance din festival l-a avut ca headliner pe celebrul Martin Schulz, artist originar din Arizona care s-a format în cadrul scenei rave din anii 90 şi este nelipsit de la marile festivaluri şi din cele mai bune cluburi din lume. Markus şi-a anunţat fanii de la pupitrul instalat în faţa Casinoului din Parcul Central că se va căsători cu Adina, artista din România care-i asigură partea vocală a pieselor şi care a fost de asemenea prezentă la concert.

Tiesto, show „old school” de zile mari

Dacă Kygo, DJ-ul norvegian de 27 de ani a demonstrat cum vede generaţia tânără muzica electronică, făcând un show excelent atât în ceea ce priveşte piesele, cât şi în ceea ce priveşte visual-urile, mult mai celebrul Tiesto a dat clujenilor o porţie serioasă (cel puţin 2 ore) de muzică elctronică „old school”. „WOW”- este singurul lucru pe care l-au mai putut zice festivalierii aflaţi pe Cluj Arena ţinuţi în priză nonsto timp de două ore. Stadionul s-a transformat într-o mare de oameni cu mâinile ridicate sus.

