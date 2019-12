VIDEO Cele mai triste filme romantice. Cinci producţii memorabile care şi-au găsit loc în istoria cinematografiei

Remember me, un film produs în 2010, îi are în prim plan pe Tyler, un adolescent marcat de sinuciderea fratelui său, dar şi pe Ally, o tânără care trece prin viaţă cu capul sus, încercând să se bucure de ea şi să o trăiască la maxim, deşi a suferit o dramă cumplită, pierzându-şi mama, care a fost ucisă chiar sub ochii ei.

Cu Robert Pattinson, Emilie de Ravin şi Caitlyn Rund în distribuţie, pelicula impresionează din toate punctele de vedere, de la scenariu şi până la interpretarea actorilor.

Me before you

Me before you (Înainte să te întâlnesc) a fost inspirat din best-seller-ul lui JoJo Moyes. Avându-i în rolurile principale pe Emilia Clarke şi Sam Claflin, pelicula urmăreşte povestea lui Lou, o tânără dintr-un orăşel de provincie, şi a lui Will, un bărbat cândva de succes, dar paralizat din pricina unui accident de motocicletă şi ajuns între timp în scaunul cu rotile după un accident.

Gândurile negre îl macină, iar depresia îl aruncă pe marginea prăpastiei. Will e mereu cu gândul la sinucidere până când o angajează pe Lou ca infirmieră, iar aceasta îl ajută să se schimbe după ce trec, împreună, prin mai multe aventuri.

Ghost

Ghost (Tradus de regulă ca „Fantoma mea iubită” este un clasic al genului. Scris de Bruce Joel Rubin şi regizat de Jerry Zucker şi avându-i în rolurile principale pe Patrick Swayze, Demi Moore, Tony Goldwyn şi Whoopi Goldberg, filmul a avut un succes enorm, cu încasări la box office de 505,7 milioane $ la un buget de 22 milioane. Filmul prezintă drama a doi tineri îndrăgostiţi, Sam şi Molly.

Sam este ucis chiar la comanda celui pe care îl credea cel mai bun prieten, iar Molly se află în pericol. Cu accente spre fantastic, această dramă romantică a intrat definitiv în istoria cinematografiei.

The Fault in Our Stars

The Fault in Our Stars (Sub aceeaşi stea – 2014) este povestea lui Hazel Grace Lancaster, o adolescentă care ştie că va muri din cauza cancerului care a avansat şi nu-i mai lasă nicio şansă. Când tânăra părea că s-a împăcat cu soarta ei tristă, îl cunoaşte la întâlnirile unui grup de suport pentru bolnavii în stare terminală pe Augustus Waters, aflat şi în el exact în aceeaşi situaţie.

Cei doi au o mulţime de lucruri în comun, iar Gus reuşeşte să obţină o invitaţie pentru a-l cunoaşte pe Peter Van Houten, scriitorul preferat al lui Hazel, iar cei doi încearcă să profite din ceea ce le-a mai rămas de trăit şi să simtă gustul vieţii la maximum.

În rolurile principale se află Shailene Woodley, Ansel Elgort, Nat Wolff, Laura Dern şi Sam Trammell.

TItanic

Nici Titanic (1997) nu putea lipsi de pe lista celor mai triste filme romantice. Scris, regizat, co-produs şi co-montat de James Cameron, filmul porneşte de la povestea scufundării celebrului vas, iar pe acest fond are loc şi drama lui Jack şi Rose, personajele principale.

Deşi provin din clase sociale diferite, cei doi se îndrăgostesc la bordul pachebotului, în timpul călătoriei sale inaugurale dezastruoase. Totul se schimbă în momentul în care vasul loveşte un iceberg, iar cei doi luptă din răsputeri pentru a rămâne în viaţă. Cu încasări iniţiale de 1,84 miliarde de dolari, Titanic a fost primul film care a depăşit pragul de 1 miliard de dolari. A rămas filmul cu cele mai mari încasări din toate timpurile până când Avatar, regizat tot de Cameron, l-a întrecut în 2010.