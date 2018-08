VIDEO Armin van Buuren a mixat peste 7 ore la Untold: „România, îmi dai voie să ajung la inima ta?”

Update 9.15 „Thank you Romania” – este mesajul afişat pe ecranele de pe scena principală în jurul orei 9 şi 15. DJ-ul a coborât de pe scenă pentru a-şi saluta fanii.

„România, îmi dai voie să ajung la inima ta? Let s dance to the wolfs”, a început DJ-ul olandez Armin Van Buuren, făcând aluzie la tema de anul acesta a Untold – „Wolf spirit”. Cunoscut pentru obiceiul său de a-şi continua show-ul mult peste ora programată, DJ-ul oalandez va bate un nou record anul acesta: el mixeaxă de 7 ore, iar la ora redactării acestei ştiri (9 dimineaţa) încă este pe scenă. Nici DJ-ul şi nici zecile de mii de spectatori nu au fost speriaţi de ploaia torenţială care a început în jurul orei 5.

”Acest festival este special câtă vreme voi sunteţi aici. Nu este vorba despre cât timp mixez, ci de dragostea pentru muzică şi pentru fani. Acesta este singurul motivul pentru care eu fac ceea ce fac, sunteţi incredibili, voi reveni anul viitor”, Armin van Buuren