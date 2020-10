„Sugacii ăştia de poliţişti nu m-au lăsat să zic adevărul“. Mărturia mincinoasă dată în favoarea unui violator

Un bărbat de 27 de ani diin Turda (A. L.) a crezut că poate să-şi scape prietenul de puşcărie şi s-a gândit să decredibilizeze un martor-cheie al unui viol petrecut în urmă cu doi ani. Au ajuns însă amândoi în instanţă.

Victima, o fată de 17 ani fusese chemată de unchiul său să aibă grijă de copiii lui, în vârstă de 7 şi respectiv 9 ani, cât timp el şi soţia merg la o nuntă.

În jurul orelor 18.00-19.00, la locuinţa unchiului şi mătuşei fetei a venit C.N., care i-a făcut fetei avansuri. Fata nu a răspuns insistenţelor bărbatului şi a trimis unul dintre copii să cheme o cunoştinţă. Între timp, s-a încuiat cu celălalt verişor într-o cameră.

„După o scurtă perioadă, T. R. A. (în vârstă de 5 ani) a bătut la uşa în care se încuiase partea civilă, iar când aceasta a deschis a intrat în încăpere şi C. N. care revenise la locuinţă, acesta din urmă întreţinând raporturi sexuale cu partea civilă prin constrângere, respectiv prin acte de violenţă fizică asupra acesteia – imobilizarea pe un pat, astuparea gurii cu o mână”, după cum se arată în rechizitoriul citat în sentinţa penală 305/2020 (rolii.ro) pronunţate de Judecătoria Turda în luna septembrie a acestui an.

Speriaţi de comportamentul individului, cei doi copii au alergat plângând la un vecin, căruia i-au spus că bărbatul o bate pe verişoara lor.

Omul a venit şi a văzut pe fereastră cum individul întreţinea relaţii sexuale cu fata. A bătut în geam şi a înjurat, iar violatorul s-a oprit, s-a îmbrăcat şi a ieşit din imobil, l-a lovit pe martor şi l-a fugărit pentru a-l agresa din nou.

Individul a fost trimis în instanţă, mărturia martorului fiind una dintre probele importante în proces. În dosar a fost audiat şi amicul violatorului (R.A.L.) care a precizat că martorul i-ar fi mărturisit că ar fi minţit în legătură cu violul şi că i-ar fi spus la un moment-dat: „Aline, nu am văzut nimic pe geam (în interiorul camerei persoanei vătămate) că era draperia trasă (...). Am fost nervos că m-a lovit şi de aia am zis” şi că ulterior, în timp ce se aflau la un magazin i-ar fi întărit cele afirmate, spunându-i: “Nu am zis adevărul că nu m-au lăsat sugacii ăştia de poliţişti”.

Pe baza mărturiei fetei şi după administrarea şi a altor probe, anchetatorii au ajuns la concluzia că violul a existat. Cei doi martori (vecinul şi amicul violatorului, audiat şi el tot ca martor) au fost supuşi unor teste poligraf.

“Interpretarea diagramelor poligraf a evidenţiat că răspunsurile numitului R.A.L., relevante cauzei, au produs modificări psihofiziologice specifice comportamentului simulat, rezultând astfel faptul că probabil subiectul nu a fost sincer la întrebările esenţiale”, se mai arată în considerentele sentinţei citate.

După audierea şi a altor martori, în cazul amicului violatorului a fost sesizată instanţa pentru două infracţiuni de mărturie mincinoasă în scopul favorizării infractorului şi decredibilizării martorului.

“Inculpatul a făcut afirmaţii mincinoase din propria iniţiativă în faţa instanţei chiar dacă era conştient că nu spune adevărul, conducând astfel la tergiversarea procesului penal şi la împiedicarea înfăptuirii justiţiei, a aflării adevărului şi contrar scopului procesului penal”, se mai arată în sentinţă.

Închisoare cu suspendare şi daune morale de 7.000 de lei

R.A.L a fost condamnat la un an şi patru lui de închisoare cu suspendare, Judecătoria Turda stabilind în sarcina sa plata unor daune de 7.000 de lei către fata de 17 ani violată de amicul său (care şi el va răspunde penal pentru faptele sale).

“În ceea ce priveşte daunele morale, se justifică acordarea în totalitate a acestora pe considerentul că acţiunile inculpatului au determinat ca persoana vătămată să nu se ocupe de refacerea sa psihică, fiind obligată să dea declaraţii şi să rememoreze clipele de coşmar prin care a trecut, suferinţele produse afectând viaţa persoanei vătămate care în mod obişnuit nu ar mai fi trebuit să retrăiască ce i s-a întâmplat.

Astfel, acordarea sumei de 7.000 lei, cu titlul de daune morale se apreciază ca fiind ca o compensaţie echitabilă pentru suferinţele care i-au fost cauzate, partea civilă suferind o evidentă stare de disconfort psihic, fiind audiată în mod repetat în legătură cu fapta de viol a cărei victimă a fost”, se mai arată în sentinţă.

Sentinţa nu este însă definitivă.

