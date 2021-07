Românca Nicoleta Oprişan dă lecţii de ikebana japonezilor. A creat parfumuri din limbajul florilor

Absolventă a Facultăţii de Litere din cadrul Universităţii Bucureşti, la secţia japoneză-engleză, Nicoleta Oprişan s-a îndrăgostit iremediabil de Japonia şi de tot ceea ce înseamnă cultura acestei ţări. După mai bine de două decenii, ea îşi aminteşte de prima expoziţie ikebana organizată pe vremea aceea de către Ambasada Japoniei la Bucureşti.

„Ikebana este o formă tradiţională de artă japoneză, prin care tensiunea artistică este creată cu ajutorul frunzelor, florilor sau altor tipuri de materiale. Această artă datează de la jumătatea secolului al XIV-lea, pe vremea când aranjamentele florale tradiţionale erau folosite ca decoraţii în cadrul ceremoniilor religioase budiste. Tot atunci au început să se dezvolte diferite stiluri şi şcoli ikebana, caracterizate prin tehnici, reguli specifice şi riguroase. În mod tradiţional, aranjamentele ikebana erau destinate spaţiilor «tokonoma» – astăzi, însă, aranjamentele ikebana pot decora orice tip de interior. Ele pot fi găsite în spaţii personale sau comerciale – într-un hol de hotel, pe scenă, în vitrine – sau chiar în grădini şi spaţii verzi“, explică artista.

În expoziţia organizată de Ambasada Japoniei a avut pentru prima dată ocazia să admire acest tip nou de aranjament floral, iar amprenta lăsată de acea experienţă a fost foarte puternică. Deloc surprinzător, în 1999, anul în care avea să ajungă în Japonia, Nicoleta Oprişan a şi început să studieze ikebana. A fost momentul în care, spune ea, şi-a dat seama că descoperise o artă fascinantă şi o modalitate nouă de exprimare – un generator de emoţie.

Ikebana, drumul către sine

Românca a ales să urmeze cursurile şcolii de ikebana Sogetsu, care a fost fondată în 1927, de către Sofu Teshigahara. „Această şcoală s-a deosebit întotdeauna printr-un caracter avangardist, prin infuzia de modernism şi relaxarea regulilor stricte, punând astfel accentul pe creaţia artistică. Există astăzi peste 120 de centre de studiu ikebana Sogetsu, în 38 de ţări“, adaugă ea. La finele cursului, după ce a obţinut diploma de profesor, a început să predea ikebana în limba japoneză şi în engleză, chiar în Japonia. De anul trecut, ea a început o colaborare cu Centrul de Studii Româno-Japoneze „Angela Hondru“ din Bucureşti.

Flori, frunze, artă şi suflet, asta înseamnă ikebana. FOTO Arhivă personală N. Oprişan

„Motto-ul principal al şcolii Sogetsu este: «Oricând, oriunde, de către oricine şi cu orice tip de material». Acest motto dă frâu liber imaginaţiei şi impetusului creativ şi nu este nevoie de experienţă pentru a te îmbarca pe acest drum. Ikebana este descrisă de foarte multe ori ca o formă de meditaţie, o modalitate de relaxare şi de regăsire a sinelui prin intermediul florilor. Prin urmare, o recomand tuturor celor care iubesc natura, florile, şi îşi doresc să-şi găsească un moment de calm, de linişte şi relaxare în tumultul cotidian“, punctează ea.

Limbajul florilor

Prin intermediul aranjamentelor florale, artiştii pot să transmită diverse mesaje, întocmai la fel cum o fac pictorii şi sculptorii.

„În paralel cu studiile de lingvistică şi a mijloacelor de comunicare în masă, pentru că am avut ocazia să locuiesc în diferite colţuri ale lumii, am dezvoltat o pasiune pentru limbajul nonverbal şi comunicarea care transcende comunităţile lingvistice sau afinităţile culturale. Am descoperit că această sursă de comunicare este declanşată de emoţia pură, simplă. Mi-am dat seama că pot accesa aceste emoţii pure şi le pot transmite mai departe prin limbajul universal al florilor.

Aranjamentele ikebana sunt creaţii artistice cu o profunzime care trece de suprafaţa vizuală, evidentă. Fiecare aranjament este unic, nu pot fi niciodată create două aranjamente ikebana identice, chiar dacă sunt folosite aceleaşi materiale. Fiecare aranjament include şi starea de spirit a celui care l-a creat, impulsul din momentul creaţiei. Îmi place să transmit aceste emoţii şi mă bucur de plăcerea cu care sunt gustate de un public divers“, explică românca.

De regulă, materialele folosite în ikebana sunt flori, dar şi diverse frunze şi crengi. Deşi lucrările nu au o viaţă foarte lungă, orice proiect de acest gen este gândit în cele mai mici detalii cu o lungă perioadă înainte de a fi efectiv realizat. „Pentru instalaţiile ikebana se folosesc în general materiale proaspete, crengi, frunze, flori de sezon. Aceste flori sunt menţinute în apă tot timpul, pentru a se păstra prospeţimea aranjamentului.

Pentru instalaţiile mari se foloseşte de multe ori lemn de bambus, driftwood sau materiale neconvenţionale. Aranjamentele de display, de 2-3 metri, necesită o pregătire şi pre-preparare a structurii de bază. Montarea şi finisarea durează în general 2-3 ore, iar dezasamblarea, cam tot atât. Un astfel de aranjament se pregăteşte cam cu o lună înainte, începând cu stadiul de documentare, schiţă, prototip şi montare“, mai spune artista.

Ikebana, la fel de apreciată precum picturile sau sculpturile FOTO Arhivă personală N. Oprişan

Dacă realizarea unui astfel de proiect durează de regulă o lună, începând cu momentul în care este gândit şi planificat şi până când este realizat, durata de viaţă depăşeşte rar o săptămână. Iar asta în condiţiile în care florile şi frunzele sunt schimbate pe măsură ce se ofilesc. „Eu ofer mentenanţă zilnic pentru acest tip de aranjament, în general aranjamentele pot fi menţinute în condiţie perfectă cam o săptămână. Această mentenanţă include, schimbarea florilor, dacă este necesar, îndepărtarea frunzelor sau a materialelor ofilite, reîmprospătarea cu apă“, susţine Nicoleta Oprişan.

Afacerile de dincolo de artă

În calitate de artist ikebana profesionist, Nicoleta Oprişan a început să lucreze după ce a fondat firma „5 Senses“ în Japonia, prin care oferă servicii de decoraţie şi instalaţii ikebana pentru firme şi clienţi din Japonia.

„Aranjamentele pe care le concep sunt personalizate spaţiului sau evenimentului pentru care sunt create şi implementează sinergia celor cinci simţuri pentru a crea experienţe inovative şi unice“, spune românca.

Până acum, ea a creat aranjamente pentru hoteluri, restaurante, evenimente publice pe scene live, vitrine şi grădini japoneze. Printre clienţii ei importanţi se numără lanţul de hoteluri de lux asiatic Peninsula Hotel Tokyo, Ana Intercontinental Tokyo, GINZA SIX, Krug Japan, Asprey Japan, Tokyo National Museum etc. Şi pentru că a ajuns să-şi depăşească maeştrii, iar faima ei a ajuns departe, a fost invitată să participe la emisiuni radio şi TV în Japonia şi a fost intervievată de ziare şi reviste cunoscute din Ţara Soarelui Răsare, precum „Mainichi Shinbun“ şi „Highlighting Japan“.

Cele cinci simţuri

Recent, Nicoleta Oprişan şi-a lansat şi propriile linii de parfumuri şi de creaţii vestimentare, ambele inspirate din parfumul şi din aspectul creaţiilor ikebana. „Pasiunea mea pentru parfumuri şi arome există din copilărie. Descoperind lumea florilor şi lucrând adesea cu materiale care degajă miros plăcut mi-am dat seama că foarte mult din aspectul olfactiv al creaţiilor ikebana se pierde în urma creaţiei. Am încercat să captez aceste impresii olfactive şi aşa s-a născut linia de parfumuri originale «5 Senses»“.

Parfumurile sunt inspirate din mireasma florilor din ikebana FOTO Arhivă personală N. Oprişan

Parfumul „Kallea by 5 Senses“ a fost lansat în 2019 şi s-a bucurat de succes imediat – un parfum unisex, citric-floral, inspirat de succesiunea anotimpurile japoneze. I-a urmat anul trecut „Kallea Weekend“, un parfum oriental, o variantă senzuală şi feminină care foloseşte armonia dintre „yuzu“ – citricul japonez – şi jasmine sambac. Colecţiile de parfumuri sunt create în serii limitate, seriile precedente fiind sold-out.

Veşmintele din colecţia Nicoletei Oprişan sunt inspirate din Ikebana. FOTO Arhivă personală N. Oprişan

Colecţia de haine, creată tot de artista română, este realizată în urma desenelor şi a schiţelor ikebana pe care le converteşte în tipare pentru designul vestimentar. „Aceste ilustraţii, care încorporează şi mici detalii ale aranjamentelor mele ikebana, sunt după aceea imprimate pe materiale textile japoneze, selectate personal. După imprimare, ele sunt transformate în haine, pe baza desenelor mele. Toată colecţia este produsă în Japonia de «5 Senses», cu atenţie la cele mai mici detalii. Colecţia poate fi achiziţionată online. Emit doar serii limitate pentru fiecare desen, pentru a păstra unicitatea“, mai spune ea.

Predă de 10 ani în Japonia

După ce a deprins tainele artei japoneze, Nicoleta Oprişan a hotărât să dea mai departe tot ce a învăţat, astfel că de zece ani predă ikebana – în ultimii şase ani a lucrat mai mult ca artist profesionist şi a dedicat mai puţin timp aspectului didactic. În România a început orele online anul trecut şi se declară foarte mândră de primele cursante care au primit deja primul certificat oficial al şcolii Sogetsu. Cei interesaţi de această nobilă artă japoneză o pot găsi pe Facebook.

„Cursurile pe care le predau urmează manualele oficiale ale şcolii Sogetsu. Sunt patru niveluri necesare pentru a deveni artist ikebana, iar la completarea fiecărui nivel, eu aplic în numele cursantului pentru certificate. Un nivel se poate parcurge în trei până la şase luni. Certificatele obţinute sunt documente oficiale, emise în numele cursantului, de către şcoala Sogetsu din Japonia şi sunt valabile oriunde în lume. Orele ikebana sunt ţinute live, din studioul meu din Tokyo, şi includ o demonstraţie ikebana, explicaţii tehnice necesare fiecărei creaţii, realizarea aranjamentului de către cursant şi comentariile finale. Un curs durează aproximativ o oră şi jumătate sau chiar două“, mai explică artista.

