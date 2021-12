Primăria Cluj va implementa sistemul anti-mită cu bani de la UE. Au existat două dosare răsunătoare de corupţie

Consilierii locali clujeni vor dezbate, în şedinţa de săptămâna viitoare, un proiect de hotărâre privind „Consolidarea capacităţii municipiului Cluj-Napoca în implementarea măsurilor anticorupţie”. Municipalitatea a depus un proiect de finanţare în cadrul Programului Operaţional Capacitate Administrativă 2014-2020

Obiectivul general al proiectului este eficientizarea activităţilor de prevenire şi combare a corupţiei în administraţia publică locală, promovarea eticii şi integrităţii şi creşterea transparenţei în procesul decizional.

Obiectivele specifice sunt: creşterea gradului de implementare a măsurilor de prevenire a corupţiei şi a indicatorilor de evaluare; creşterea gradului de conştientizare a efectelor corupţiei la nivelul personalului din administraţia publică locală şi în rândul cetăţenilor şi îmbunătăţirea cunoştinţelor şi competenţelor personalului şi aleşilor locali în ceea ce priveşte măsuri anticorupţie.

Proiectul a fost selectat la finanţare în luna octombrie a acestui an. Valoarea totală eligibilă este 414.000 de lei (circa 82.000 de euro) din care contribuţia proprie a municipalităţii este de circa 8.200 de lei. Durata proiectului este de 12 luni.

Proiectul prevede:

1. Realizarea unui studiu privind percepţia în rândul cetăţenilor şi a angajaţilor primăriei cu privire la corupţie

2. Identificarea şi monitorizarea riscurilor şi vulnerabilităţilor de corupţie sau a incidentelor de integritate

3. Implementarea şi certificarea sistemului de management anti-mită conform prevederilor ISO 37001:2016

4. Organizarea unei campanii de conştientizare publică şi de educaţie anti- corupţie

5.Dezvoltarea unor programe de educaţie pentru prevenirea corupţiei în rândul personalului administrativ şi a aleşilor locali.

6. Activităţi de informare şi publicare cu privire la proiect.



Standardul de management anti-mitră ISO 37001:2016 are scopul de a ajuta organizatiile in lupta impotriva coruptiei, prin stabilirea unei culturi corporatiste bazate pe integritate, transparenta si conformitate. Standardul, chiar daca nu poate garanta eradicarea coruptiei, poate oferi ajutor în punerea in aplicare a unor masuri eficiente de prevenire si combatere. Sistemul de management anti-mita poate fi un sistem de sine statator sau integrat cu alte sisteme de management, cum ar fi cel de calitate, mediu si siguranta si securitate ocupationala.