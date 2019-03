Poveste de succes: o româncă de 25 de ani este analist, consilier şi cercetător la Parlamentul European

Tania Laţici (25 de ani) provine dintr-o familie fără mari posibilităţi financiare, dar a ţinut să studieze în străinătate, iar pentru asta a fost dispusă să muncească din greu. Drumul tinerei a început în Timişoara natală, la Facultatea de Relaţii Internaţionale din cadrul Universităţii de Vest, după care a prins o bursă Erasmus, la Glasgow, în Scoţia. Ulterior, Tania a făcut un master în Olanda, la Amsterdam, iar în prezent urmează un doctorat chiar la Bruxelles.

„Timişoara a devenit prea mică“

Pentru a-şi finanţa studiile şi pentru a se întreţine în străinătate, a muncit din greu. A fost, pe rând, animatoare la petreceri de copii, îngrijitoare la un spaţiu de joacă pentru copii, chelneriţă, barmaniţă, tehnoredactor, dar a făcut şi marketing.

Tania a urmat un masterat la Amsterdam şi îşi face doctoratul la Bruxelles

„Dobândind o curiozitate pentru sistemul britanic, am optat pentru Scoţia, o decizie pe care nu o regret nicidecum, dar pentru care a trebuit să economisesc cu un an înainte, fiind o ţară foarte scumpă. Atunci mă gândeam că va fi greu să las totul în urmă, mi se părea chiar dramatic, dar, în acelaşi timp, număram zilele şi orele. Experienţa asta ultra internaţională mi-a creat o sete de lume atât de puternică, încât la o lună după ce m-am întors din Scoţia, am şi plecat în Barcelona la un internship finanţat de Erasmus. Acolo, am văzut cum e să lucrezi într-un loc unde în birou aveam vreo zece naţionalităţi, fiecare acceptând, tachinând şi îmbrăţişând cultura ceiluilalt.

Apoi, a trebuit să mă întorc să-mi finalizez studiile acasă, dar simţeam că Timişoara a devenit prea mică. Cam tot ce auzem era «De unde bani de studii în străinătate?», dar aşa a început o cercetare lungă de programe de master în diferite ţări. Câştigătorul a fost Amsterdam. Şi nu pentru că marijuana e legală acolo, ci pentru societatea progresistă, sistemul de învăţământ, multitudinea de programe în engleză şi taxe şcolare accesibile“, spune Tania.

„Cum adică să conteşti ce zice profesorul?!“

Amsterdamul i-a deschis noi orizonturi, chiar dacă a fost nevoită să se angajeze şi să lucreze pentru a se întreţine. Însă cel mai greu i-a fost să se adapteze cu sistemul de învăţământ olandez. Surpriza cea mare a venit din partea profesorilor de la Vrije Universiteit, unde a urmat un masterat în Ştiinţe Politice. „Din păcate, aici, educaţia românească mi-a îngreunat mult treaba. Profesorii ne cereau să găsim argumente academice să contestăm ideile lor şi ale autorilor pe care îi citeam. Cum adică să conteşti ce zice profesorul?“, rememorează tânăra.

180 de solicitări, un răspuns pozitiv

Spre finalul perioadei petrecute în Olanda, Tania s-a văzut pusă în faţa unei noi provocări. Atunci a venit momentul în care a fost nevoită să ia o decizie privind viitorul ei. Şi a luat-o. A aplicat pentru nu mai puţin de 180 de internshipuri. Iar şansa i-a zâmbit larg: deşi a primit un singur răspuns pozitiv din 180 de variante, acela a însemnat biletul ei spre Bruxelles, într-o firmă care făcea lobby la Uniunea Europeană, apoi la Comisia Europeană.

„Eram la Comisia Europeană, eram selectată pentru programul lor oficial de internship. Aşa am ajuns să lucrez la serviciul diplomatic al UE – Serviciul European de Acţiune Externă – în echipa responsabilă de relaţiile transatlantice, ceea ce, în vremurile cu Donald Trump, a fost pe cât de intens, pe atât de fascinant. Asta practic mi-a deschis următoarele oportunităţi în politică internaţională: un internship la Parlamentul European, la Adunarea Parlamentară a NATO şi apoi, în final, un job. Pasiunea pentru domeniu m-a determinat să încep şi un doctorat în paralel“, mărturiseşte timişoreanca.

Expertă în securitatea şi apărarea internaţională

Domeniul de expertiză al Taniei este securitatea şi apărarea internaţională, cercetând rolul diplomatic şi strategic al Uniunii Europene în lume, chestiuni NATO şi evoluţia relaţiilor transatlantice în materie de apărare. De altfel, pe asta se concentrează şi doctoratul care îi ocupă weekendurile. La Parlament lucrează îndeaproape cu europarlamentarii, indiferent de culoarea politică şi de naţionalitate, cărora le răspunde întrebărilor din domeniu şi pentru care scrie analize.

Tania Laţici surprinsă în timpul unei conferinţe unde le-a vorbit unor tineri din diverse ţări despre provocările de securitate ale Uniunii Europene.

A doua responsabilitate este producerea de lucrări de cercetare în aceste domenii al căror rol este să explice politicile europene cetăţenilor. Aceste lucrări sunt publice şi accesibile tuturor cetăţenilor, pe toate subiectele şi politicile Uniunii Europene.

Obstacolul

Tânăra s-a integrat rapid la noul ei loc de muncă. Chiar şi aşa, într-un domeniu masculin precum securitatea şi apărarea, Tania a avut de trecut peste unele obstacole. Şi a făcut-o în cele din urmă.

Tania Laţici în timpul unei conferinţe organizate în Franţa, la Nisa, unde a făcut o prezentare a relaţiile UE-NATO

„La momentul de faţă, momentele dificile sunt de altă natură. Lucrând în domeniul securităţii şi al apărării, adică un domeniu militar, foarte masculin şi deci dominat de bărbaţi în vârstă, faptul că am 25 de ani şi sunt de sex feminin poate fi un obstacol. «Ce ştie ea despre treburile astea?» De cele mai multe ori, sunt singura femeie de la masa unde se poartă discuţiile şi cea mai tânără de la fiecare masă. Din acest motiv încerc să promovez egalitatea dintre sexe“, susţine Tania.

Ziua – discuţii politice, seara - barmaniţă

„De la vârsta de 14 ani lucrez şi am fost nevoită să-i mai ajut şi pe ai mei. Am fost de la tehnoredactor la animatoare de petreceri de copii, unde am interpretat toate personajele posibile, de la Cenuşăreasa la Spiderman, am fost şi îngrijitoare la un spaţiu de joacă pentru copii – o terapie eficientă de a deveni specialist în controlul furiei – şi chelneriţă.

În Amsterdam, lucram ture de 12 ore într-un club, servind la bar, sau în dimineţile de după party, făcând curat şi spălând vase, şi am fost şi chelneriţă în restaurant. A fost un pic ciudat, fiindcă în timpul zilei puneam lumea la cale prin discuţii politice şi filosofice, iar seara reveneam la realitate, servind bere şi cocktailuri“.

Dacă mi-ar cere cineva un sfat, i-aş spune să nu se lase compromis de situaţia fizică, socială, materială etc. şi să fie convins că munca şi eforturile sincere sunt răsplătite mai devreme sau mai târziu. Un sfat pentru când vine răsplata: modestia nu trebuie uitată. E o calitate tot mai rară, inclusiv în societatea românească. Şi un ultim lucru: se poate! Se poate şi fără pile, fără bani, fără favoruri, fără şmecherii. Tania Laţici cercetătoare în Parlamentul European

