Poliţiştii, către Rareş Bogdan: „Oare nu ar fi mai bine ca aleşii neamului să anunţe unde iau masa, în aşa fel încât forţele de ordine să nu mai gafeze?”

Redăm mai jos mesajul sindicatului Europol către Rareş Bogdan:

„Rareş Bogdan s-a arătat iritat de prezenţa jandarmilor la restaurantul din Herăstrău unde lua masa cu familia, afirmând că nu i se pare normal ca în local, unde sunt familii şi copii, forţele de ordine să vină în uniforme. Mai mult, l-a sunat pe colegul său de partid, ministrul Bode şi pe secretarul de stat Bogdan Despescu şi le-ar fi explicat dumnealui cum trebuie să fie efectuate controalele. A mai făcut aluzie şi că poliţiştii nu intervin în restaurantele şi terasele care în weekend se transformă în cluburi.



Acum, nici nu ştim cum ce să începem pentru a-l lămuri pe europarlamentarul Rareş Bogdan...





1. În primul rând îi reamintim că la guvernare se află partidul din care face parte. Adică tocmai cei care au impus restricţiile şi care trimit constant, în fel de fel de planuri de acţiune, jandarmi şi poliţişti să defileze pe la terase, restaurante, mall-uri.





2. Noi am tot urlat ca lupii la lună timp de 1 an, că de la nivelul MAI, prin videoconferinţele periodice se impuneau „cifre”. Număr de amenzi, acţiuni şi controale cât mai multe şi mai puţină muncă de poliţie. Dacă Rareş Bogdan are impresia că poliţistului sau jandarmului îi face plăcere să ridice de la masă clienţi, să îi numere, să îi legitimeze şi să îi şicaneze, se înşală amarnic.





3. Aluzia cu restaurantele care se transformă în cluburi este reală. De aceea nu înţelegem de ce colegii de partid ai lui Rareş Bogdan, care au emis HG-ul cu restricţiile nu au oferit instrumente poliţiştilor să şi acţioneze în astfel de cazuri. Cu toate că este interzisă funcţionarea cluburilor şi discotecilor, patronii teraselor din Herăstrău şi de la mare, apropiaţi ai oamenilor politici, au făcut suficient lobby pentru a nu fi atinşi de restricţii sau de sancţiuni astfel că în momentul de faţă există o lacună legislativă, care nu le permite poliţiştilor să îi sancţioneze.



Vă reamintim că în urmă cu aproximativ 4 săptămâni premierul Câţu critica forţele de ordine că nu sunt „suficient de vizibile” şi îi cerea ministrului Bode „mai multe controale”, la acel moment mai rămânea ca şi femeia de serviciu să fie scoasă în patrulare prin mall-uri, pieţe şi alte zone aglomerate. Acum, veniţi dumneavoastră şi ne spuneţi ca v-aţi simţit „intimidat” de uniformă şi de prezenţa jandarmilor în restaurant la ora 14. Practic, noi suntem pe post de minge de ping-pong într-o instituţie care conform legii este apolitică, dar în care primeşti comenzi de la oameni politici.



Şi atunci ne întrebăm, oare nu ar fi mai bine ca aleşii neamului şi clientela de partid să anunţe unde iau masa (mic dejun, prânz, cină, spriţuri, cafele etc) sau care localuri pot fi controlate şi care nu, în aşa fel încât, în viitor, forţele de ordine să nu mai „gafeze”?





Şi, în loc de concluzie, poate Rareş Bogdan ar trebui să ştie că de fapt cei doi jandarmi care l-au deranjat, l-au deranjat în numele ministrului Lucian Bode şi a secretarului de stat Bogdan Despescu, cei care dispun astfel de controale.”

