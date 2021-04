Patru poliţişti italieni au fost bătuţi crunt de un bătăuş român. „Intervenţia Poliţiei s-a transformat într-un masacru” VIDEO

O echipă de poliţişti italieni a fost trimisă să intervină în gara Minturno după ce un cetăţean italian anunţase că un grup de trei infractori români au comis o înşelăciune într-un tren oprit în staţie. La vederea poliţiştilor, doi dintre cei trei români s-au făcut nevăzuţi, însă cel de-al treilea a rămas pe loc şi i-a atacat cu brutalitate pe oamenii legii care veniseră să-l legitimeze, notează Libero Quotidiano.

De unul singur, românul în vârstă de 21 de ani i-a bătut pe cei patru, iar unul dintre poliţişti a avut nevoie de cinci copci.

„Ar fi trebuit să fie o acţiune a poliţiei ,în urma unui apel privind o estorcare, dar s-a transformat într-un masacru. , s-a plâns Andrea Cecchini, secretarul general al sindicatului de poliţie Celere. „Într-o clipă, trecem de la teama de tribunal la certitudinea spitalului", a adăugat Cecchini.

A continuat apoi, mâhnit de cele întâmplate şi a afirmat că vina o poartă sistemul care nu le permite poliţiştilor să reacţioneze ferm şi să folosească armele din dotare.

„Există un status quo pentru cei care poartă uniforme şi care au obligaţia de a pune în aplicare legea. Dar cum să răspunzi celor care folosesc violenţa împotriva ta, reprezentant al forţelor de ordine? Cu siguranţă cu forţă, cu forţa care ne-a fost recunoscută, dar pe care nu ni se permite să o folosim, cu justificarea apărării legitime. Trebuie să mulţumim politicii şi instituţiilor pentru că patru poliţişti au ajuns la spital", a punctat el.

Însă cei mai afectaţi au fost cei patru poliţişti, scrie ADN Kronos. „Sunt într-o formă cam proastă, buzele mele sunt despicate şi foarte umflate, după ce am primit un pumn în faţă, dar per total sunt destul de bine”, a mărturisit Emilio Maddaloni, unul dintre cei patru poliţişti care au ajuns în spital în urma bătăii încasate de la român.

Ce s-a întâmplat

Totuşi, spune el, se putea şi mai rău şi dă exemplul unuia dintre colegii săi. „Unul dintre colegii mei a avut ghinion el fiind lovit de cinci ori. Unul dintre cei trei băieţi români era într-adevăr pregătit din punct de vedere fizic. Un pachet de nervi, era greu să-l opreşti", a povestit Emilio Maddaloni, unul dintre cei patru poliţişti atacaţi la gara Monturno, din provincia Latina.

El a povestit şi filmul evenimentelor. „Era ora 7.30 dimineaţa şi am intervenit la o caz de extorcare, raportat de o persoană în vârstă, dar am fost blocaţi de cei trei băieţi. Doi au fugit, iar al treilea a fost cel mai violent. După ce am fost loviţi de multe ori, am reuşit să-l apucăm de mâini şi picioare şi să-l blocăm. Noi nu folosim tehnicile poliţiei americane, nu avem în dotare pistoale cu electroşoc sau altceva", a mai spus Maddaloni.