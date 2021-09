Masca obligatorie la Untold, o glumă. Organizatorii susţin în continuare că  festivalul este „cel mai sigur loc public din România” FOTO

„Eroii poartă măşti dintotdeauna”. „Protejează tărâmurile magice. Poartă mască, dacă e aglomerat” „Lasă-i magiei loc să se desfăşoare. Păstrează distanţa de 1,5 metri între tine şi alţi magicieni” - sunt câteva dintre mesajele pe care le puteai citi pe ecranele amplasate în zonele importante ale festivalului Untold.

Pe panourile de informare puteai vedea o hartă mare a festivalului, cu informaţii privind scenele, iar pe un sfert din suprafaţă, în partea de sus, destul de discret amplasate, erau ecranele cu mesajele privind siguranţa sanitară.

Este posibil ca unii participanţi să nu fi văzut display-urile LED care îi îndemnau să poarte mască, dar e greu de crezut că au ratat informările organizatorilor transmise pe toate canalele de comunicare, înainte de festival, cu privire la obligativitatea respectării măsurilor sanitare.

„Pe toată durata festivalului, participanţii vor fi informaţi asupra obligativităţii de a purta mască” - se arăta în comunicatul de presă transmis cu trei zile înainte de începerea festivalului.

Şi la conferinţa de presă la care au participat autorităţile locale, s-a transmis clar mesajul. „Masca e obligatorie de la intrarea în festival şi pe tot timpul desfăşurării festivalului. O să veghem la respectarea acestor măsuri şi o să aplicăm sancţiuni acolo unde nu se respectă”, a susţinut şeful Grupării Mobile de Jandarmi Cluj, Sebastian Cliţan, în conferinţa de presă susţinută alături de şefii Poliţiei şi ai Inspectoratului pentru situaţii de Urgenţă Cluj.

Primarul Emil Boc a fost surprins fără mască la festival.



Eroii fără mască de la Untold

Directorul general al Untold, Bogdan Buta susţinea la aceeaşi conferinţă de presă că vom aveam partea de „cel mai sigur loc public din România” şi arăta că prea puţin au fost mediatizate rezultatele concertelor-test organizate în Europa, care au dovedit că participarea la astfel de evenimente este sigură, dacă se respectă condiţiile sanitare.

Astfel de concerte-test au avut loc anul acesta în martie - în Barcelona, în mai - la Paris, în vara lui 2020 - în Halle-Wittenberg (Germania) şi toate au demonstrat că participarea este sigură. Pe lângă testare, dovada vacinării sau trecerea prin boală, condiţii impuse şi de Untold, la toate aceste concerte a fost obligatorie şi purtarea măştii. Doar astfel, riscul de infectare este minim. Spre deosebire de aceste concerte-test, la Untold aproape nimeni nu a purtat mască, deşi acest lucru era obligatoriu. Cu mici excepţii, singurii care au purtat mască au fost cei din forţele de ordine şi angajaţii Untold.

Chiar şi primarul Emil Boc, care trebuie să fie un exemplu pentru ceilalţi participanţi la festival, a fost surprins de reporterul „Adevărul” fără mască. S-a întâmplat în a doua zi de Untold, în jurul orei 2 dimineaţa. Edilul se îndrepta spre ieşirea din festival alături de soţia sa. Jurnaliştii l-au rugat să stea să-i facă o fotografie, dar Emil Boc a refuzat categoric, motivând că este vorba despre viaţa lui privată.

Nu la fel de categoric a fost primarul Clujului, cu două luni înainte, când a stat la poză la un alt festival, Electric Castle. Atunci era însoţit de premierul Florin Cîţu, iar pozele au fost transmise presei chiar de către primar, care le-a postat pe Instagram. Probabil refuzul lui Boc a avut fost cauzat de faptul că a conştientizat că nu poartă mască.

Nici măcar ministrul Afcerilor Interne, Lucian Bode, care a fost prezent sâmbătă noaptea, în zona VIP a festivalului, nu purta mască, conform fotografiilor surprinse de Clujust. Ministrul a postat fotografia oficială, în care atât el, cât şi primarul Emil Boc, sunt ambii cu măşti, însă a uitat curând de mască.

Ministrul Lucian Bode surprins fără mască la festival.



De ce nu se poartă mască la Untold

„Adevărul” a stat de vorbă cu mai mulţi participanţi la festival despre măsurile de securitate sanitară. „Am venit cu mască, dar cum nimeni nu purta, am renunţat şi noi. La intrare trebuie să porţi mască, dar apoi...”, spune Hannah, o tânără venită din Austria la Untold. Şiea şi prietenii sunt vaccinaţi. „Festivalul e uimitor. Oamenii sunt uimitori, vibe-ul e ok, decorurile, show-ul sunt grozave. Lineup-ul este chiar puternic având în vede că suntem în vremea pandemiei”, completează ea.

Thibault Goubot, un parizian de 25 de ani, care lucrează ca însoţitor de bord la o companie aeriană, a susţinut: „Am fost surprins că românii nu poartă mască, nici aici, nici în oraş. În Franţa, mulţi oameni se plâng de mască, dar o poartă. Am fost foarte surprins. Eu sunt vaccinat, nu am o problemă, dar sunt nişte limite”.

Parizianul, care el însuşi nu purta mască, a mai spus că şi-a schimbat perspectiva asupra românilor: „Auzisem lucruri urâte în Franţa, dar aici am găsit oameni foarte prietenoşi, care te ajută şi sunt foarte buni la engleză, spre deosebire de francezi”. Thibault susţine că l-au impresionat show-urile de pe stadion, dar şi preţurile: „Am avut buget nelimitat, deoarece costul vieţii e foarte ieftin comparativ cu Franţa. M-am împrietenit cu oameni din toată lumea, doi italieni, trei americani, mulţi germani”.

Virgil Rusu, un clujean de 41 de ani, care locuieşte în cartierul Zorilor, de unde se aude muzica, dar nu la fel de bine ca de la festival, susţine că oamenii nu poată mască, inclusiv el, pentru că sunt vaccinaţi, testaţi. „Nu ştiu dacă e atât de sigur să nu porţi mască, pentru că putem să fim purtători. Dacă nu-l testezi pe om când intră... Toată treaba e pe partea economică. Vom vedea de săptămâna viitoare cum iar umblăm cu declaraţie”, spune el, zâmbind.

Clujeanul crede că mulţi oameni sunt frustraţi de faptul că ceremoniile de începere a şcolii vor fi restrânse, în timp ce la festival sunt zeci de mii de persoane: „Cred că trebuie un pic mai relaxată şi deschiderea anului şcolar. Sunt singurele bucurii care ne-au mai rămas”. Virgil îi înţelege pe cei care suferă din cauza zgomotului, dar spune că festivalul e bun din punct de vedere economic pentru oraş: „Ar fi o soluţie mutarea în afara oraşului, dar cred că asta i-ar pune capăt. Nu ar avea acelaşi farmec”.



Hannah (centru) din Austria susţine că a avut mască, dar când a văzut că nimeni nu poartă, a renunţat la aceasta.



Jandarmeria şi Poliţia au „dormit”

Prefectul de Cluj, Tasnadi Szilard Istvan, a precizat că legislaţia prevede, în cazul festivalurilor publice, pe lângă numărul maxim de participanţi, masca de protecţie este obligatorie. Întrebat câte amnezi s-au acordat pentru nepurtare de mască el a precizat: „Aşa cum a meţionat şi ministrul Bode, s-au aplicat peste 300 de amenzi contravenţionale”. Doar că prefectul nu a putut să precizeze câte dintre acestea au avut ca motiv nepurtarea măştii. „Centralizarea şi defalcarea amenzilor pe categorii se face la nivel de Jandarmerie”. Acesta a precizat că amenzile sunt acordate de Jandamerie şi de Poliţie.





Şeful Grupării de Jandarmi Mobile Cluj, Sebastian Cliţan, cel care la conferinţa dinaintea festivalului, spunea ferm că se vor acorda amenzi celor care nu poartă mască a spus: „Vă rog să luaţi legătura cu purtătorul de cuvânt”.





Am întrebat purtătorul de cuvânt, însă am primit un comunicat de presă, care sumariza amenzile date de Gruparea Mobilă de Jandarmerie şi de Poliţie. Aflăm din acesta că s-au făcut dosare penale pentru trafic şi consum de droguri şi au fost date contravenţii în legătură cu circulaţia pe drumurile publice, încălcarea ordinii şi liniştii publice, combaterea operaţiunilor cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive, prevenirea situaţiilor de urgenţă şi a regulilor privind fumatul în locurile publice. Nicio sancţiune însă privind lipsa măştii. Am încercat să contactăm purtătorul de cuvânt al Grupării de Jandarmi Mobilă, Ramona Pop, pentru explicaţi, dar aceasta nu a răspuns la telefon.





Directorul general al Untold, Bogdan Buta, spunea la conferinţa de dinaintea începerii festivalului, că se doreşte ca festivalul să fie un „model global” în ceea ce priveşte securitatea. Untold a reuşit, cu brio, să devină un model balcanic de festival, în care regulile sunt de formă.





Deşi oficial nu am avut niciun punct de vedere de la autorităţi, off the record una dintre persoanele din centrul de comandă care se ocupă de siguranţa festivalului ne-a transmis că: „e foarte greu să le ceri oamenilor să poarte mască, atunci când sunt cu paharul de bere în mână. Ce ar trebui să facă? Să işi dea masca jos de fiecare dată când beau? Riscul nepurtării măştii este foarte mic astfel că autorităţile nu s-au stresat cu acest aspect”.

Zeci de mii de oameni la concertul lui David Guetta de sâmbătă.

Reprezentanţii Untold: „la festival, participanţii se află într-un mediu controlat, de 3 ori mai sigur decât orice alt loc public din ţară”

„Adevărul” a vorbit cu Edy Chereji despre obligaţiile organizatorilor privind obligaţiile de securitate medicală:

„Noi, în calitate de organizatori, avem obligaţia de a permite accesul în festival doar persoanelor care poartă mască. Dacă festivalierii nu au mască la intrarea în festival, noi suntem pregătiţi şi le oferim măşti gratuit. Apoi, în întreg perimetrul festivalului noi comunicăm participanţilor toate măsurile prevăzute de către autorităţi inclusiv cele legate de mască. Aceste lucruri se comunică la toate scenele, în zona food precum şi în zonele de intersecţie din festival. În final însă, fiecare persoană este responsabilă de felul în care se raportează la prevederile legate. Pe de altă parte trebuie să vedem şi contextul în care oamenii aleg sau nu să poarte mască.





Cele 3 zile de festival ne arată clar, pe cifre, că UNTOLD este cel mai sigur loc public în Romania, datorită măsurilor de triaj epidemiologic, cele mai ample aplicate până acum la orice eveniment din România şi din Europa: acces exclusiv în baza certificatului european digital Covid, ceea ce înseamnă că scanăm absolut toate certificatele şi validăm dacă o persoană este vaccinata, trecută prin boală sau are un test PCR şi mai ales perioada de valabilitate ale acestora. Iar dacă un participant nu este nici vaccinat, nici trecut prin boală nici testat cu PCR, are posibilitatea de a intra în festival doar în baza unui test antigen negativ, care poate fi făcut numai în cele 28 de centre oficiale UNTOLD, din cele 6 oraşe mari din ţară. Iar în urma acestor măsuri, primele zile ne-au arata următoarele rezultate: 75% din cei prezenţi în festival sunt persoane vaccinate. Altfel spus, festivalul UNTOLD are o rata de vaccinare de 3 ori mai mare decât media de vaccinare pe ţară.



Deci în UNTOLD participanţii se află într-un mediu controlat, de 3 ori mai sigur decât orice alt loc public din ţară, lucru demonstrat iată şi de statistică. În plus, facem teste rapide în cele 28 de centre din ţoaţă tara pentru cei care nu sunt vaccinaţi sau trecuţi prin boală sau testaţi PCR. Astfel că joi, vineri şi sâmbăta s-au testat peste 21.000 de persoane în centrele noastre, special pentru UNTOLD, ceea ce reprezintă cam 15% din totalul de teste făcute în toată România, în ultimele 3 zile.





Dar din cele 21.000 de teste, în cele 3 zile, au fost depistate 30 de persoane infectate, care nu au mai ajuns nici măcar în apropierea festivalului deoarece odată depistate au intrat automant pe protocolul sanitar stabilit de către autorităţi, iar unele dintre ele nici măcar nu au mai pornit spre Cluj, descoperind în oraşul de domiciliu că sunt infectate. Toate aceste cifre de până acum nu lasă nici o urma de îndoială că că ne-am respectat promisiunea şi că am realizat în perimetrul UNTOLD, cel mai sigur mediu public.





Am aplicat toate măsurile prevăzute de autorităţi, plus unele suplimentare cum este folosirea exclusivă a certificatului european Covid, sau faptul că inclusiv minorii de peste 7 ani au trecut şi ei prin acelaşi sistem de triaj epidemiologic cu testare sau cu dovada vaccin.



Nu există nici un alt eveniment de orice natură, nici o altă industrie care să fi aplicat până acum masuri atât de stricte, precum cele implementate de noi. Şi tocmai fiindcă am aplicat măsuri foarte foarte stricte, care nu au putut fi ocolite de absolut nici o persoană, s-a răspândit rapid vestea că la UNTOLD nu se poate intra ca şi prin alte locuri şi că nu poate fi păcălit sistemul, fiindcă totul este foarte strict. Şi atunci sigur că dacă unii şi-au dat seama că nu poţi păcăli sistemul, s-au gândit să încerce macar îl fenteze. Dar nici asta nu a fost posibil.



Şi cu această ocazie profit de moment să lămuresc şi subiect care a fost dezbătut în media în ultimele zile, legat de câteva zeci de brăţări care dovedeau testarea negativă antigen, pe care o persoană le-a sustras fraudulos dintr-un centrul medical partener şi a încercat să le comercializeze prin mediul online.





Acele brăţări permiteau accesul doar pentru zilele de joi şi vineri (rezultatul unui antigen fiind valabil doar 48 de ore), iar noi am descoperit frauda vineri la prânz, imediat ce au fost sustrase în mod fraudulos. Am sesizat poliţia, persoana a fost identificate şi toate brăţările au fost recuperate. În plus, că o extra măsură, în paralel cu sesizarea fraudei către poliţie, pentru ziua de vineri, am aplicat instant o nouă regulă la accesul în festival pentru persoanele ce prezentau brăţară antigen negativ şi anume, pe lângă brăţară fiecare persoană trebuia să prezinte şi dovada testării negative realizate doar în centrele noastre alături de actul de identitate. Aşa că şi în cazul acesta, nu a existat nici o persoană care să intre în mod fraudulos în festival şi care să pună în pericol sănătatea celorlalţi participanţi.





V-am spus mai multe lucruri, dar cred că e important că oamenii să vadă întreg contextul, gradul ridicat de siguranţă din punct de vedere epidemiologic al festivalului care, cum spuneam la început, este de 3 ori mai mare decât în orice alt loc public din România! Cred că asta e cheia în care trebuie să ne raportam la UNTOLD 2021, ca fiind cel mai sigur loc public posibil din România şi chiar din Europa, ca fiind cu adevărat un stimulent pentru cei care îşi doresc să se vaccineze sau testeze, data fiind rata impresionantă a celor prezenţi la festival pe baza vaccinului. Daca rata de vaccinare a populaţiei din României ar ajunge la media 75% atât cât este rata de vaccinare din UNTOLD, atunci abia am putea spune că toată Romania este la fel sigura cum este în acest moment festivalul UNTOLD! Până atunci însă cred că este evident faptul că UNTOLD este în acest moment cel mai sigur loc public din ţara noastră”.

