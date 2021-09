Litoralul românesc vs. Croaţia: Experienţa neaşteptată a unui român. „Am simţit că mi-au băgat mâna în buzunar”

Românul spune că a avut parte de o surpriză neplăcută în Croaţia. Deşi a ales să evite agenţiile de turism după ce, spune el, anii trecuţi s-a lovit de neseriozitatea lor, de această dată a decis să se ocupe chiar el de rezervarea camerei într-un hotel de 4 stele la Dubrovnik. A făcut rezervarea şi a plătit chiar în avans pentru a obţine un preţ promoţional, dar apoi s-a trezit când a ajuns la faţa locului că mai are de plătit. Şi nu puţin.

„Am plătit în avans petru cameră, plus mic dejun pentru două persoane, ofertă specială, dar când am ajuns acolo măriseră din pix preţul şi mi-a spus că mai trebuie să plătesc încă 300 de euro. Le-am arătat corespondenţa, le-am spus şi că iniţial preţul era de 750, de unde mi s-a făcut reducere, dar au fost de neînduplecat. Dacă aş fi vorbit limba lor şi dacă ştiam unde e oficiul lor pentru protecţia consumatorului, m-aş fi dus să-i dau de gol. Am ales însă să le plătesc, mai ales că am ajuns deja acolo şi nu mă mai puteam întoarce şi nici nu aveam de gând să iau tot oraşul la pas ca să caut un preţ mai bun. Dar am simţit ca şi cum mi-au băgat mâna în buzunar, m-am simţit furat”, a scris românul pe Facebook.

Altfel, el spune că s-a simţit bine în Croaţia şi că i-a plăcut în mod deosebit Dubrovnik. Câteva zile mai târziu, bărbatul a ajuns la Mamaia. A făcut-o doar la insistenţele prietenei sale şi era convins că va avea cinci zile neplăcute. Dar nu a fost deloc aşa.

„Mai ales după cele păţite în Croaţia eram convins că la Mamaia va fi şi mai rău. Auzisem şi citisem multe despre o anumită categorie de turişti care preferă staţiunea, despre mizeria şi zgomotul de acolo. Dar ştiţi ceva? Nu am auzit nicio manea, nu am văzut deloc mizerie şi nu ne-a deranjat nimeni cu nimic. Din contră, personalul de la hotel a fost amabil, mai amabil şi mai serios decât cel din Croaţia”, a mai spus bărbatul.

