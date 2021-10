Infernul tânărului care a amânat de două ori să se vaccineze. „Zicea să mai stăm,  să nu mergem deodată cu «babalâcii»”

O tânără a povestit pe reţelele de socializare tot coşmarul prin care s-a aflat alături de prietenul ei, după ce s-au îmbolnăvit de COVID-19. Cei doi stabiliseră de cel puţin două ori că se vor prezenta la centrul de vaccinare, dar de fiecare dată au găsit motive să amâne. Au regretat însă acest lucru, iar tânărul a fost la un pas să plătească preţul suprem, viaţa.

„M-am gândit mult timp dacă să vorbesc sau nu despre asta, dar am decis că dacă pot ajuta măcar un singur om să nu facă greşeala mea şi a partenerului meu şi tot va merita. Noi nu am fost niciodată contra vaccinului, am fost conştienţi de utilitatea lui. Dar am avut o... cum să-i spun, idee prostească, să nu fim primii care se imunizează şi să nu ne repezim la centrul de vaccinare.

Victor spunea: Sigur că mergem să ne vaccinăm că nu suntem sălbatici, dar nu mergem deodată cu toţi «babalâcii”». Şi uite aşa am stabilit de cel puţin două ori data şi ora când vom merge, dar de fiecare dată am amânat. Şi ceea ce mă temeam cel mai tare în sinea mea s-a şi întâmplat: ne-am infectat. Eu am trecut mai uşor prin boală, dar Victor a suferit cumplit şi a stat aproape o lună în spital. Şi m-am temut că-l pierd, a fost dus şi la ATI”, a scris tânăra.

Coşmarul nu s-a încheiat nici măcar atunci când prietenul tinerei a fost externat şi a durat o vară întreagă. „Se simţea rău, nu putea să meargă, iar dacă era să coboare sau să urce scările se clătina şi se ţinea de balustradă, altfel nu putea. Medicii au spus că e COVID lung, că i-au fost afectaţi plămânii, dar nu credeam că va fi chiar aşa. Nopţile se trezea, se sufoca, de abia respira. Nu putea mânca, era palid, tras la faţă, exact ca în filmele cu vampiri. Şi obosea până şi să bea apă. Uite aşa am stat toată vara acasă, am pierdut şi concediul pe care îl plătisem, dar cel mai trist e că am suferit cumplit amândoi. Nu îmi permit de obicei să dau sfaturi nimănui, dar acum o spun repede, nu vreau să amân şi asta: mergeţi şi vaccinaţi-vă, asta poate face diferenţa între o răceală şi un coşmar de o vară sau mai grav, între viaţă şi moarte”, a spus tânăra.

