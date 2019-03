Grădiniţa cu programe personalizate pentru copii: povestea unui centru educaţional privat din Cluj-Napoca

Într-un oraş precum Clujul, în care numărul grădiniţelor şi cel al creşelor nu a reuşit să ţină ritmul cu numărul micuţilor sosiţi pe lume în ultimii ani, Anamaria Marchiş a mizat pe un proiect special. Totul a plecat de la o problemă de care s-a lovit personal în urmă cu câţiva ani, şi anume, găsirea unui loc la creşă pentru copilul ei.

„Viaţa mea s-a schimbat când am devenit mamă. Ca şi părinti, ne dorim tot ce este mai bun pentru copiii noştri, dar de multe ori nu ştim ce şi cum să facem să le oferim asta. Am început să caut soluţii şi am realizat cât de diferiţi sunt copiii şi ce nevoie mare este de o abordare diferita. Aşa s-a născut Octofun Academy, un centru educaţional care oferă un program de dezvoltare personalizat pentru copilaşi, având o strânsă legătură cu familia“, spune Ana Maria, care a renunţat la o carieră în domeniul IT, unul dintre cele mai dorite domenii de activitate, pentru a deveni antreprenor.

Investiţii de 300.000 de euro

Centrul educaţional Octofun este dedicat copiilor cu vârsta cuprinsă între un an şi jumătate şi cinci ani. Micuţii sunt organizaţi în grupe de câte 10-12 şi au acces la programe de ultimă oră. Investiţia totală de până acum în acest centru a fost între 250.000 şi 350.000 de euro, însă nu se va opri aici.

Munca cu copiii este minunată. Cu siguranţă avem nevoie de multe resurse pentru a putea răspunde nevoilor copiilor, dar satisfacţia este pe măsură. Cred foarte mult într-o educaţie continuă, inclusiv pentru noi ca echipă, dar şi pentru noi ca părinţi. La Octofun simt că am găsit încă o familie şi cred enorm în întreaga echipă Ana Maria Marchiş, antreprenor

La Octofun Academy, accentul se pune pe dezvoltarea emoţională a copiilor, subliniază Ana Maria. Asta în timp ce la creşele şi la grădiniţele obişnuite copiii sunt de foarte multe ori neglijaţi, aici micuţii sunt evaluaţi şi ajutaţi să-şi gestioneze cât mai bine fiecare emoţie.

„Accentul se pune pe dezvoltarea emoţională a copiilor pornind de la relaţia de ataşament şi încredere între personal şi copii, integrând în fiecare activitate, rutină sau joc liber un limbaj specific prin care încercăm să-i ajutăm să îşi identifice emoţiile, să le accepte şi să le gestioneze. Pentru a cunoaşte cât mai bine copiii, folosim o evaluare internă, de două ori pe an: la intrarea în colectivitate şi spre sfârşitul anului şcolar. Aceste evaluări ne ajută să dezvoltăm activităţi gândite în funcţie de vârsta cognitivă a copilului, nu de vârsta lui biologică“, explică antreprenoarea din Cluj.

Coaching emoţional pentru copii

Pentru ca Octofun Academy să-şi atingă scopul, Ana Maria a apelat la o echipă completă. În prezent, ea are 14 angajaţi, iar pentru că accentul cade pe dezvoltarea emoţională a copiilor, cinci dintre aceştia sunt psihologi. Întreaga echipă se ocupă de cele patru grupe de copii. Trei dintre ele sunt grupe de copii de grădiniţă, iar o a patra este rezervată prichindeilor de creşă. Abilităţile lor sunt cultivate utilizând inclusiv coaching-ul emoţional.

„Se lucrează la dezvoltarea abilităţilor copiilor, folosind coaching emoţional, adică identificarea, verbalizarea şi managementul emoţiilor, şi lucrând cu copiii în funcţie de nivelul lor cognitiv. Echipa de psihologi lucrează permanent la adaptarea programelor noastre în funcţie de abilităţile şi nevoile copilaşilor. Primii 6 ani în dezvoltarea copilului sunt esenţiali, de aceea oferim un program specializat, cu o abordare preventivă, integrând dezvoltarea emoţională cu dezvoltarea abilităţilor copiilor“, explică antreprenoarea.

În plus, pentru ca micuţii să beneficieze de cea mai bună educaţie încă de la această vârstă, Octofun a stabilit mai multe colaborări, pentru a diversifica agenda. Astfel, un cadru didactic de la Facultatea de Biologie a Universităţii Babeş-Bolyai le ţine copiilor cursuri despre natură, îndrumându-i să aprecieze şi să îndrăgească animalele. Săptămânal, câte un necuvântător le este prezentat prichindeilor, fiind adus la grădiniţă, pentru ca micuţii să vadă cu ochii lor creaturile espre care li se vorbeşte. Totodată, copiii iau primele lecţii de limba engleză cu un progesor britanic. Un moment aparte a avut loc anul trecut, când prima grupă de copii de la Ocotfun a „absolvit“ grădiniţa.

„Unul din evenimentele memorabile a fost anul trecut, când prima generaţie Octofun Academy a terminat grădiniţa. Ne-am bucurat că am avut posibilitatea să facem o diferenţă în viaţa lor“, mărturiseşte Ana Maria. .

Primul hop a venit după prima lună

Asta nu înseamnă că parcursul Octofun a fost lin în permanenţă şi că momentele grele au lipsit în totalitate. De altfel, Ana Maria a fost pusă la încercare încă de când proiectul se afla în prima fază.

„Cel mai dificil moment a fost la o lună după ce am deschis centrul, când am aflat ca vom mai avea un copil. Eram într-un domeniu total nou mie, nu aveam experienţă, nu aveam echipă şi nici suficienţi copii. Aveam doar un vis şi multa ambiţie. A fost mai greu, dar nu ne-am gândit să renunţăm“, susţine clujeanca.

În plus, proiectul a devenit funcţional şi a mers înainte exclusiv prin efortul membrilor familiei, fără a beneficia de vreun ajutor din partea statului. Au existat însă şi câteva sponsorizări care au contribuit la dezvoltarea Octofun Academy.

„Investiţia s-a realizat din fondurile familiei şi sponsorizările celor ce au crezut, au participat şi au susţinut proiectul nostru. Am fost ajutată de familia mea, majoritatea fondurilor venind din surse proprii. Mulţi părinţi cred în proiectul nostru şi ne-au ajutat sau consultat. Alţi părinţi ne-au oferit resurse şi susţinere pentru a învăţa cum să facem mai bine ceea ce facem şi să ne putem extinde. Statul nu a fost un factor foarte relevant până acum şi nici nu avem aşteptări în această privinţă“, mai spune ea.

Pregăteşte şi o şcoală

Ambiţioasă, Ana Maria vrea să ducă Octofun Academy la un nivel superior. Iar pentru asta, pregăteşte noi investiţii. Pe listă se află ca prioritate deschiderea unei şcoli private, care ar da o continuitatea importantă programului.

„Lucrăm la a deschide o şcoală, pentru a oferi continuitate programului. Totodată luăm în considerare variante de a extinde programul educaţional existent în mai multe locaţii. Paşi mici, ce ne dorim să contribuie la evoluţia educaţiei, în special în România“, a încheiat Ana Maria.