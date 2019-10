FOTO Transylvania Comic Con umple Sala Polivalentă din Cluj. Nume importante ale cinematografiei vor fi prezente la Sala Polivalentă

Comic Con are o istorie de şapte ani în România, dar fiecare ediţie a avut loc în Bucureşti. Însă începând din acest an, pe lângă ediţia găzduită de Capitală, un eveniment similar are loc la Cluj.

„Am constatat că foarte mulţi dintre cei care au venit constant la Bucureşti pentru Comic Con sunt oameni din Cluj, dar şi din alte oraşe situate relativ aproape, Oradea, Baia Mare, Timişoara, chiar Arad. Asta însemna cheltuieli foarte mari pentru ei, pentru că îi costă foarte mult drumul, hotelul, plus alte cheltuieli. Aşa că ne-am gândit să-i răsplătim şi să facem şi noi un pas spre ei, să venim mai aproape, aici, la Cluj. Şi suntem convinşi că am luat decizia bună”, a spus Andra Vasile, directorul de comunicare al Transylvania Comic Con.

Cheltuielile nu sunt deloc neglijabile şi ajung la câteva sute de mii de euro. „Încă nici noi nu cunoaştem exact suma, vom vedea când vom trage linie, la final”, a mai afirmat Andra Vasile.

Ce actori vin

Nume mari ale cinematografiei şi-au anunţat prezenţa la Transylvania Comic Con. Este vorba despre Vladimir Furdik din Games of Thrones, Alexander Ludwig (Bjorn, personaj principal în serialul fenomen Vikings), Manu Bennet (Deathstroke din Arrow, Crixus din Spartacus, Azog din The Hobbit), David Nykl (Radek Zelenka din Stargate Atlantis sau Anatoli Knyazev - KGBeast din Arrow), Rick Cosnett (Wes Maxfield din The Vampire Diaries şi Eddie Thawne din The Flash) şi Kevin McNally (Master Gibbs, mâna dreaptă a căpitanului Jack Sparrow din Pirates of the Caribbean).

Fanii vor avea şansa să se întâlnească cu fiecare dintre ei, vor putea face fotografii cu ei sau vor obţine autografe personalizate, iat în cadrul unor sesiuni speciale de Q&A vor avea ocazia să le pună şi întrebări. În plus, sâmbătă, 19 octombrie şi duminică, 20 octombrie, vizitatorii vor putea lua parte la un panel special dedicat celui de-al treilea sezon al serialului HBO, Umbre, la care vor participa actriţele Maria Obretin (Gina), Andreea Vasile (Nico) şi Mădălina Craiu (Magda).

Nu în ultimul rând, Transylvania Comic Con înseamnă o mulţime de competiţii ,evenimente de gaming, cu echipamente de ultimă generaţi, concursuri de cosplay, mâncăruri delicioase sau demonstraţii de VR. Printre principalele atracţii se numără şi un târg generos unde vizitatorii pot interacţiona cu expozanţii şi pot alege din miile de produse inedite, inspirate din producţiile sci-fi preferate.

Şapte ediţie East European Comic Con

Încă de la prima ediţie, Transylvania Comic Con îşi propune să devină un reper al evenimentelor de acest gen în regiune, alături de East European Comic Con, cel mai amplu eveniment în acest moment din centrul şi estul Europei. East European Comic Con a fost organizat pentru prima oară în anul 2013 la Bucureşti.

De-a lungul timpului, sute de mii de oameni i-au trecut pragul în Capitală şi au avut ocazia de a se întâlni cu actori şi producători din francize de renume internaţional. Printre aceştia se numără Jason Momoa (Game of Thrones, Aquaman), Mark Shepard (Supernatural), Charles Dance (Game of Thrones, The Imitation Game) sau Sylvester McCoy (Lord of the Rings, Doctor Who).