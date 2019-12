Făclia de Cluj a împlinit 30 de ani: „Multă lume se întreabă de ce Făclia de Cluj este singura publicaţie care a rezistat pe piaţă de la Revoluţie şi până în prezent”

În contextul aniversării a trei decenii de existenţă, Făclia de Cluj a organizat, luni seara, evenimentul „30 de ani pentru clujeni”, în cadrul căruia a fost vernisată expoziţia de fotografie „Făclia 1989-2019 şi a fost lansat volumul „Făclia Unirii celei Mari. Gânduri la Centenar”, La evenimentul desfăşurat la centrul de Cultură Urbană Casino, au luat parte reprezentanţi ai administraţie locale şi judeţene, directori de instituţii, precum şi personalităţi ale vieţii academice, culturale şi bisericeştii. Cu toţii au dorit să felicite Făclia de Cluj pentru contribuţia adusă comunităţii şi să transmită mesaje de încurajare conducerii ziarului. Invitaţii au apreciat echidistanţa şi profesionalismul jurnaliştilor de la Făclia de Cluj demonstrate pe parcursul celor 30 de ani de activitate. Redactorul şef Cosmin Puriş a ţinut să le mulţumească invitaţilor pentru că au acceptat să fie alături de echipa Făclia de Cluj la acest moment aniversar, subliniind că este un moment unic în presa clujeană prin prisma faptului că publicaţia pe care o conduce a fost prima care a apărut la Cluj-Napoca în decembrie 1989 şi singura care şi-a continuat neîntrerupt activitatea până în prezent. „Multă lume se întreabă de ce Făclia de Cluj este singura publicaţie care a rezistat pe piaţă de la Revoluţie şi până în prezent. Răspunsul este foarte simplu. Miza noastră în toţi aceşti ani nu au fost clicurile, adică nu a fost senzaţionalul. Miza noastră a fost credibilitatea. Pentru noi aceasta a fost şi rămâne reţeta care duce la continuitatea publicaţiei noastre”, precizat Comin Puriş.

Viceprimarul municipiului Cluj-Napoca, Dan Tarcea a remarcat faptul că aniversarea a 30 de ani a ziarului Făclia constituie cu adevărat o sărbătoare pentru comunitatea clujenă. „Cum ar fi democraţia fără presă? Cu siguranţă am fi mult mai săraci. Iar pentru noi, ca autoritate publică, e important să ştim că cineva e cu ochii pe noi. Aş vrea vă felicit în primul rând că aţi rezistat doarece sunt foarte puţine companii, sub cinci al sută, care au reuşit să atingă 30 de ani de activitate. În al doilea rând, vreu să vă felcit pentru modul în care aţi înţeles în aceşti 30 de ani să vă faceţi treaba şi pentru modul că în aceşti ani aţi ştiut cum să vă raportaţi al comunitate”, a spus vicepriamarul.

Expoziţia „Făclia 1989-2019 prezintă momente atât din istoria acestui ziar, cât şi a comunităţii cluejen. Proiectul editorial „Făclia Unirii celei Mari. Gânduri la Centenar” a apărut la Editura Şcoala Ardeleană sub egida Universităţii Babeş-Bolyai la trei decenii de existenţă a ziarului „Făclia de Cluj” şi cuprinde peste 20 de articole publicate în ziarul Faclia în Anul Centenarului cu privire la momentele anului 1918 care au dus la Marea Unire.

Ziarul Făclia de Cluj a apărut în 23 decembrie 1989 sub numele de ADEVĂRUL iar din 27 decembrie apare sub numele de ADEVĂRUL în Libertate. În 1991 îşi schimbă numele în ADEVĂRUL de Cluj iar din 2007, în urma unui litigiu cu trustul de presă ADEVĂRUL Holding a lui Din Patriciu, este nevoit să renunţe la numele de ADEVĂRUL de Cluj şi alege să apară sub numele de Făclia. În prezent, cotidianul apare în format print, putând fi citit şi în variantă online.