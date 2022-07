Electric Castle, între E(ste)C(oadă) şi Diesel-Castle. Cum se pot evita cozile şi consumul tonelor de motorină

Cinci zile de festival, zece scene, 300 de artişti şi peste 272.000 de participanţi: aşa arată bilanţul final al celei de-a 8-a ediţii Electric Castle, se arată în ultimul comunicat transmis, luni, de către organizatori.

Patru ore - este o altă cifră relevantă în contextul bilanţului celei de-a 8-a ediţii EC şi reprezintă numărul aproximativ de ore cât s-a stat vineri noaptea pentru a prinde un loc într-un autobuz spre Cluj-Napoca (centrul oraşului este la circa 30 de kilometri de domeniul castelului Banffy). O memă care a devenit virală pe Fb a transformt EC în E(ste)C(oadă).

Pe reţelele sociale au fost publicate zeci de mesaje în care participanţii criticau organizarea: „Cu cozile de la autocare ce faceţi? Aţi văzut că pierzi cu tot cu drum 3-4 ore până la Cluj cu autocarul? Vă daţi seama ce penibili sunteţi? Cu maşina nu, tren nu, autocar abia abia... Cum fluidizaţi?”, a scris Liviu Bercea pe pagina de Facebook a festivalului, ca răspuns la un mesaj din partea organizatorilor, în care participanţii erau îndemnaţi să-şi lase maşinile acasă.





Nici trenurile se pare că nu au fost o soluţie, deoarece şi în gară s-a aşteptat ore întregi. „EC ora 05.30 în gara Bonţida. Trenul IR Sighetu Marmaţiei-Cluj luat cu asalt ca de mineri la mineriadă, dar cu urale şi aplauze la venirea în staţie, de mulţi oameni furioşi pe cozile voastre la autocarele firmei de casă... Chiar nu puteaţi organiza trenuri din 30 în 30 minute?”, a mai comentat Liviu, postând o fotografie cu sute de tineri care aşteptau în gara de la Bonţida, unii chiar pe şinele de cale ferată.

„Să plec la 2.30 şi să ajung la 7.30. Este inuman”

„Eu unul, niciodată nu mai fac asta, vin cu maşină personală întotdeauna de acum încolo, asta dacă mai vin vreodată. Mi-a lăsat un gust amar. Să plec la 2.30 şi să ajung la 7.30 ca sardelele în tren. Este inuman. Este frig”, a completat Eduard Petcu. „Am fost la festivaluri care au reprezentat o provocare pentru organizatori din cauza locului de desfăşurare şi a infrastructurii existente. Dar ceea ce am văzut aici sunt doar consecinţele lăcomiei pure. Cozi nesfârşite la toalete care nu funcţionează, cum să nu asiguri nevoile de bază... şi drumul înapoi... ce glumă! Cu o seară înainte, la 3 dimineaţa, coada era atât de lungă încât am mers până la urmă la tren şi suntem în Cluj la 7!!!”, a scris Katarzyna Myszka din Polonia.

Într-un răspuns postat sâmbătă pe pagina de Facebook a EC se arată că s-au luat măsuri - renunţarea la banda prioritară, traseele alternative, optimizarea procedurii de îmbarcare în autobuz. Organizatorii le-au recomandat participanţilor să evite graba spre autobuz imediat după spectacolele de pe scena principală. Măsurile luate se pare că au funcţionat, întrucât în zilele de sâmbătă şi duminică nu au mai fost reclamaţii cu privire la transport.

Diesel-Electric Castle

„Adevărul” a vorbit cu specialistul în transport public Tudor Măcicaşan care a făcut o scurtă analiză cu privire la combustibilul folosit pentru a pune în mişcare EC: „Trenurile dedicate „EC Trains” au fost diesel, deşi parcursul era 100% pe cale ferată electrificată. Cu mers neregulat şi doar câteva pe zi (trei - joi, şase - vineri şi trei sâmbătă - nr), aceste trenuri au fost compuse din cupluri de automotoare de mici dimensiuni, oferind capacitatea de transport a unui tramvai”. Pe lângă trenurile EC - contractat de organizatori - au existat şi cele circa 40 de trenuri/zi de la diversi operatori care au oprit la Bonţida pe durata festivalului, problema a fost însă relaţia dintre gara Bonţida şi festival, adică circa patru kilometri pe jos, prin praf, fără vreo solutie/alternativă, menţionează specialistul.

Apoi, cele peste 130 de autocare diesel care au deservit relaţia Iulius Mall - Electric Castle au fost, spune specialistul, contractate de la diverşi operatori, multe fiind neaccesibile şi produse în anii 1990- 2000. El mai precizează că în al 8-lea an de festival electricitatea a fost produsă de o flotă de generatoare diesel care au susţinut standurile, scenele şi sonorizările. „Cu trenuri, autocare şi curent electric pe motorină, festivalul care se încheie a fost Diesel-Electric Castle”, a concluzionat acesta.

Cum fluizidăm circulaţia spre EC

Măcicăşan a venit cu soluţii pentru fluidizarea circulaţiei: tren gratis cu biletul de festival, contractarea unor trenuri de mare capacitate, electrice (cu două garnituri de tren care să penduleze la o capacitate de 2.000 de oameni/garnitură s-ar putea transporta 16.000 de calatori/oră-sens), frecvenţa de un tren pe oră, rapid, doar cu opriri utile (gara Cluj - halta Clujana - Bonţida), autobuze între gara Bonţida şi festival; transport public în Cluj-Napoca asigurat toată noaptea spre gară (pe perioada festivalului Untold, de exemplu, a fost laudabil că transportul de noapte a fost extins la şase trasee şi operat nonstop).



Specialistul mai recomandă: colaborarea cu CNAIR pentru benzi de autocare şi racordarea electrică de mare putere la castel. „Acolo au loc şi proiecţii TIFF, alte cântări, zilele satului etc - practic, cam 50 de zile pe an (cu potential de 100, zic eu) castelul are viaţă. Investiţia în putere electrică ar fi absolut oportună - generatoarele plus autocarele dau vreo 200 de eşapamente de diesel acolo”, concluzionează Măcicaşan.

Ce spun organizatorii

Despre soluţia contractării mai multor trenuri spre festival, reprezentanţii EC au răspuns pentru „Adevărul” că anul trecut s-au vândut 60 de bilete pe ruta Cluj – Bonţida pe perioada festivalui. Diferenţa este că anul trecut a fost o ediţie de pandemie, în care doar primele trei zile ale EC s-au desfăşurat în Bonţida. Cu privire la alegerea unui operator care să ofere trenuri de mare capacitate electrificate, reprezentanţii EC au susţinut că ofertele operatorilor sunt limitate: „Dacă am fi mers pe ideea că vrem doar trenuri pe linie electrificată, probabil că proiectul nostru nici nu ar fi existat”.



În ceea ce priveşte sursa de energie, organizatorii susţin: „În acest moment, niciun eveniment major din lume nu se bazează exclusiv pe reţeaua de electricitate, nu e eficient la nivel de infrastructură să supradimensionezi o reţea doar pentru câteva zile de eveniment, e o cheltuială care nu se justifică la nivelul unei comunităţi care ar trebui să o suporte. Dar nu e ceva specific pe România, aşa se întâmplă în întreaga industrie de evenimente”.

Vă recomandăm să mai citiţi: