De ce vrea Emil Boc regionalizare: „Acum totul trece printr-un filtru de la centru. Pentru orice proiect operaţional mergem cu jalba-n proţap la Bucureşti”

Regionalizarea României a devenit una dintre temele preferate ale primarului Clujului, Emil Boc, după ce la finalul lunii mai a explicat importanţa reformei administrative în cadrul dezbaterii despre „Reforma administrativ teritorială a statului, între deziderat (tehnic) şi pragmatism (politic)”, organizată de ICDE în parteneriat cu Expert Forum.

Într-o emisiune radio primarul a reiterat avantajele regionalizării: „În 2011, am reuşit să concep un proiect de organizare administrativ teritorială, cu respectarea Constituţiei, cu respectarea regulilor europene, prin comasarea judeţelor şi revenirea la ce erau marile regiuni istorice. Sunt 10 regiuni mari istorice, plus câteva judeţe importante. Cetăţeanul nu avea de făcut niciun pas în plus sau în minus.