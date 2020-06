Cum trăieşte un român visul american: a plecat cu 150 de dolari, iar acum are propriul ziar

Lucian Oprea (44 de ani), absolvent al Facultăţii de Jurnalism din cadrul Universităţii Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca, a plecat în urmă cu 20 de ani în Statele Unite ale Americii. Cu doar 150 de dolari în buzunar, bani împrumutaţi, Lucian a aterizat în anul 2000 pe Aeroportul John F. Kennedy din New York, pregătit pentru o noua viaţă.

„Eram speriat, eram curios, dar eram şi curajos, gata de a încerca ceva nou, ceva ce ţara mea natală a refuzat să-mi ofere: un trai mai bun. Am venit în SUA cu 150 de dolari în buzunar, bani împrumutaţi, şi cu două

bagaje. Jumătate din preţul biletului de avion mi-a fost achitată de angajatorul meu. Pentru cealaltă jumătate a trebuit să-mi vând lucrurile mele cele mai de preţ, printre care colecţia de timbre din copilărie, şapte clasoare şi câteva cărţi“, rememorează Lucian.

Începutul în Statele Unite a fost unul anevoios. Primul său job a fost într-o tabără de vară din statul Colorado, dedicată copiilor proveniţi din familii sărace sau destrămate. „A fost o slujbă destul de grea. Accentul meu şi lipsa experienţei mă făceau uneori să clachez când venea vorba de a lua cele mai bune decizii pentru copiii de acolo. Am avut noroc cu studenţii voluntari, care m-au ajutat şi m-au făcut să mă simt în largul meu.“

De la dădacă la manager de restaurant

După ce tabăra a fost închisă, Lucian s-a trezit singur, pus în faţa unei alegeri dificile. Recunoaşte că s-a gândit serios să se întoarcă acasă, la Câmpia Turzii, dar în cele din urmă a hotărât să mai dea o şansă Americii. „Am hotărât să rămân şi m-am mutat într-un orăşel de munte, Estes Park, unde trăiesc şi acum.“

S-a angajat ca babysitter, ajutând un tată rămas văduv şi cu un copil bolnav, iar mai apoi, şi-a găsit un loc de muncă la un restaurant, unde lucrează şi astăzi.

„La început am lucrat ca dădacă, ajutând un tată rămas văduv să-şi crească băieţelul care suferea de distrofie musculară şi era imobilizat într-un cărucior cu rotile. După un an petrecut la el, m-am angajat la un restaurant, unde mă aflu şi după aproape 19 ani. Acum sunt manager, ajut cu orice este nevoie pentru ca afacerea să meargă bine“, povesteşte Lucian.

Chiar dacă nu i-a fost tocmai uşor, românul nu a renunţat complet la pasiunea pentru jurnalism. În ţară fusese reporter la mai multe ziare locale, dar şi la Radio Cluj. După primul an petrecut în SUA, a decis să înfiinţeze un ziar pentru comunitatea românească din SUA. A început timid, cu o foaie faţă-verso.

Gândacul de Colorado a ajuns ziar

„Ziarul «Gândacul de Colorado» a fost înfiinţat în 2001. În primul an petrecut aici aflasem din întâmplare că există un festival românesc unde se strâng anual românii din tot statul, unde dansurile populare tradiţionale româneşti, mâncarea şi voia bună românească sunt la ele acasă. Am început cu o foaie faţă-verso color pe care le-o trimiteam gratis tuturor celor care îmi dădeau adresele. Cu primii bani câştigaţi mi-am cumpărat un calculator şi o imprimantă, iar banii agonisiţi îi cheltuiam pe cartuşe de culoare pentru a da ziarului un aspect plăcut.“

Drumul de la o fiţuică până la un ziar în toată regula a fost unul destul de scurt. Numărul paginilor a ajuns, după doar doi ani, la 16, iar în 2005 a renunţat la imprimanta proprie şi a început să tipărească ziarul la o tipografie. Treptat, a ajuns la o ediţie regulată de 32 de pagini publicate lunar. Au existat, însă, şi excepţii: „În anul 2010 am ajuns la numărul 100, pe care l-am imprimat în 100 de pagini. De-a lungul anilor, am avut colaborări frumoase cu celebrităţi româneşti, personalităţi ale culturii şi sportului din România, precum şi cu jurnalişti aflaţi în toate colţurile lumii, care şi în ziua de azi scriu cu mult drag sub numele ziarului meu“. Printre personalităţile de renume care au apărut în „Gândacul de Colorado“ se numără Nadia Comăneci, Ghiţă Mureşan, Florin Piersic, Tudor Petruţ, Oana Sârbu, Andrei Codrescu şi Mirabela Dauer.

În paginile ziarului se regăsesc articole legate de comunităţile româneşti din toată lumea, dar şi informaţii despre ce se întâmplă în ţară. Lucian Oprea spune că printre cei mai fideli cititori ai ziarului sunt persoanele în vârstă: „Printre cititorii ziarului se numără multe persoane mai în vârstă, care nu au acces la tehnologie şi cărora le place să citească şi ce se întâmplă în România. Articolele cuprind informaţii despre comunităţile româneşti din toată lumea. Politica, socialul, cultura, sportul şi reportajele au umplut de-a lungul anilor paginile ziarului «Gândacul de Colorado»“.

Mulţi se întreabă, pe bună dreptate, de ce a ales românul un asemenea nume pentru ziarul său. „Acum aproape 20 de ani, pe vremea când am început ziarul, doream să găsesc un nume care să aibă legătură cu statul în care mă aflam. Acum câteva sute de ani, pe când cartoful a fost descoperit în America şi adus în Europa, a apărut şi gândacul de Colorado, care a primit o conotaţie negativă. Ideea mea a fost să-l aduc înapoi în America, iar lumea să-şi schimbe imaginea despre el, iar acest nume să fie privit altfel“, explică jurnalistul.

Visul american, trăit cu gândul la „acasă“

Acum, privind în urmă, Lucian Oprea poate spune că pentru el visul american a devenit realitate. De-a lungul celor două decenii, a cunoscut şi alţi compatrioţi care şi-au găsit împlinirea peste Ocean. „Fiecare dintre noi vine aici pentru o viaţă mai bună, pentru îndeplinirea unui vis şi încearcă să-şi construiască un trai decent, ceea ce altundeva poate că nu ar fi reuşit. Cunosc mulţi români de succes, care au rea-lizat foarte multe şi au reuşit să trăiască acel vis american. Dacă ar fi să aleg din nou o altă viaţă departe de România, probabil aş alege acelaşi drum, cu toate că greutăţile întâlnite la tot pasul nu întotdeauna te fac să fii un om puternic. Din fericire, eu am reuşit să depăşesc obstacolele şi să mă adaptez foarte bine, simţindu-mă, mai ales în ultimii ani, stăpân pe mine şi pe «viaţa americană». Soţia mea, Mihaela, pe care am cunoscut-o în America, şi băieţelul meu de 9 ani, Alex, mă asigură în fiecare zi de faptul că am făcut alegerea cea mai bună acum doua decenii“, spune Lucian.

Cu toate că are o viaţă liniştită în Statele Unite şi nu-i lipseşte nimic, admite că dorul de ţară îl copleşeşte uneori. Cum mama şi fratele său au rămas în România, gândul îi zboară adesea la locul care a rămas „acasă“. „Frumuseţile României şi cultura noastră, plină de dragoste şi de înţelepciune, nu mi le va putea fura nimeni niciodată, indiferent ce s-ar întâmpla, iar cei ce vor să strice această imagine nu au decât de pierdut.“