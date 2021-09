Cum arată prima clădire eco-pasivă de birouri multietajate din lemn din România. A fost ridicată în timp record

După ce au proiectat timp de peste 8 ani case pasive şi au coordonat construcţia a 18 case eco-pasive în Cluj, Mureş, Budapesta, specialiştii EvoHouse au început anul acesta să lucreze în parteneriat cu Tektum arhitectură şi Artă la proiectul Mendola Ecopassive WorkSpace, prima clădire eco-pasivă de business, structurată pe mai multe etaje.

„Ne bucurăm că, în sfârşit, antreprenorii din România încep să fie interesaţi de clădirile sustenabile: cele mai eficiente din punct de vedere energetic, cu un nivel ridicat de confort, sănătoase pentru oameni şi pentru mediul înconjurător şi cu un termen de execuţie foarte redus faţă de tehnologiile clasice. Noi sperăm (şi credem) că acesta e doar începutul şi că tot mai mulţi oameni de business vor decide să investească în clădirile viitorului.

Mendola Ecopassive WorkSpace este primul proiect eco-pasiv de birouri pe structură de lemn laminat dublu stratificat (CLT); vă invităm vineri să descoperiţi şi să vizitaţi clădirea, în fază avansată de execuţie”, spune project managerul EvoHouse, Barabas Bela, care a construit şi prima locuinţă colectivă eco-pasivă certificată din România.

Aşa va arăta la final prima clădire eco-pasivă de birouri multietajate din lemn din România

100% natural şi o structură ridicată în doar 19 zile

Clădirea de birouri Mendola Ecopassive WorkSpace e construită 100% din materiale naturale, eficienţa energetică va fi la standard de casă pasivă, respectă normativul nZEB - Nearly Zero Energy Building, iar întreaga clădire are o amprentă de negativă de bioxid de carbon, reducând poluarea cu 450T de CO2.

La construcţie s-a folosit lemn dublu stratificat (CLT), pentru izolaţia fundaţiei s-a folosit spumă de sticlă reciclată, iar spaţul va fi dotat cu un sistem de ventilaţie cu recuperare de căldură.

Va avea 1.200 de metri pătraţi utili, cu o structură compusă din parter şi două etaje. Spaţiul va fi compartimentat în 20 de birouri în care vor lucra peste 80 de persoane. Office-ul eco-pasiv e în fază avansată de construcţie, iar în numai 19 zile a fost ridicată întreaga structură. Zilele acestea vor fi montate şi tâmplăriile.

Mendola Ecopassive WorkSpace va fi sediul grupului de firme Mendola Investment Group, o afacere de familie prezentă pe piaţă de 30 ani, unde prima generaţie de antreprenori lucrează de peste 20 de ani cot la cot cu a doua generaţie din familie, construind branduri precum Mendola Fabrics, Nobila Casa, Roseco şi LaMajole.