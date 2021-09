Cum au ajuns britanicii la mâna şoferilor români de camioane. „Înainte ne tratau ca pe sclavi, acum se roagă de noi”

Există şi români care au de câştigat după Brexit. Şoferii români sunt la mare căutare, iar patronii englezi se roagă de ei să rămână în Marea Britanie. Iar pentru a fi mai convingători, patronii companiilor de transport britanice au început să le crească salariile, obligaţi de criza uriaşă a forţei de muncă.

Clujeanul Valentin Bonda este unul dintre şoferii de TIR care au avut experienţe neplăcute cu britanicii. A petrecut câteva săptămâni în Marea Britanie, în urmă cu trei ani, dar a renunţat din cauză că nu se simţea apreciat, iar patronul firmei la care se angajase nu era serios.

„Am avut o experienţă în Marea Britanie, dar nu mi-a plăcut deloc. Aş spune că a fost o experienţă mai degrabă negativă. Nu se ştiau purta cu angajaţii, erau aroganţi, iar din acest motiv am plecat rapid de acolo. Şi au plecat mulţi alţi colegi, români, polonezi şi alţi est-europeni. Am plecat în Belgia şi nu regret deloc, pentru că salariile sunt cel puţin la acelaşi nivel, dar oamenii sunt de altă calitate. Culmea e că acum e plin de anunţuri şi vin englezii şi se roagă de tine să mergi la ei, dar nu mai fac greşeala asta. Dacă nu au ştiut să ne aprecieze atunci...”, a spus el.

Valentin Bonda e printre şoferii români de TIR care preferă să muncească în ţările UE. FOTO Arhivă personală

Există şi români care au dat însă curs ofertei britanicilor şi au rămas să muncească în Marea Britanie. Printre ei se află şi Nicolae Costea, şofer de TIR stabilit în Nottingham, dar care lucrează pe cont propriu, la comenzi. Despre cazul său a scris şi presa britanică. Tată a trei copii, românul în vârstă de 32 de ani spune că a rămas în Marea Britanie doar pentru a-şi întreţine familia şi a vorbit despre schimbarea de atitudine a britanicilor, constrânşi de problemele cu care se confruntă.

„La fel ca mulţi alţi şoferi de camioane români din Marea Britanie, lucrez ca şofer de camion independent pentru a-mi putea organiza propriul program. Dacă aş fi angajat direct la o companie, aş fi avut doar 28 de zile de vacanţă pe an. A fi şofer de camion este o slujbă solicitantă şi am vrut să fiu independent.

Cu toate acestea, în luna aprilie a acestui an, înainte de termenul limită pentru Brexit, mulţi şoferi europeni de camioane erau supuşi unei presiuni uriaşe pentru a aplica pentru locuri de muncă. Agenţia mi-a oferit două opţiuni: fie să fiu angajat direct de companie, fie să nu mai lucrez. Aşa că am renunţat şi am rămas fără loc de muncă timp de trei săptămâni”, a spus Costea, potrivit Nottinghamshire Live.