Criză mondială de măşti: aventura românului care le-a procurat din Africa. „TIR-ul a fost escortat de oameni înarmaţi până în dinţi“

Ovidiu Olea a povestit pentru „Adevărul“ de ce a fost nevoie ca transportul să fie însoţit de paznici înarmaţi până în dinţi şi cum a ajuns să procure măşti pentru guvernul din Hong Kong

„A fost nevoie de şase inşi, trei maşini şi 20 bucăţi de armament pentru escortarea transportului de măşti din Africa de Sud” – a explicat, pentru „Adevărul”, românul Ovidiu Olea, care are o afacere fintech în Hong Kong, cum a reuşit să aducă un TIR de măşti din Africa de Sud în fosta colonie britanică, unde au fost înregistrate 84 de cazuri confirmate de coronavirus. Extraordinara poveste a fost amintită într-o cunoscută publicaţia financiară britanică, iar „Adevărul” a aflat toate culisele operaţiunii.

„Mascmania: coronavirus a provocat o bătălie globală pentru măşti de protecţie” este titlul articolului publicat în 14 februarie, în Financial Times, în care este analizată criza globală de măşti. „O creştere uriaşă a cererii, care a lăsat farmaciile şi supermarket-urile din întreaga lume fără măşti, a stârnit o cursă globală pentru a umple vidul creat şi a expus o dependenţă faţă de producătorii din China pentru un articol low cost a cărui valoare a crescut enorm” – se arată în articol.

O parte a problemei este faptul că ţara responsabilă pentru producţia a jumătate din producţia mondială de măşti – China- este şi centrul focarului de coronavirus, susţin jurnaliştii. În condiţiile în care unele fabrici s-au închis, companiile chinezeşti au ajuns să oprească exporturile, fiindu-le greu chiar şi să acopere cererea de pe piaţa internă. Umplerea acestui gol uriaş a determinat o competiţie internaţională acerbă pentru procurarea acestor măşti.

Jurnaliştii britanici au exemplificat frenezia la care s-a ajuns cu povestea românului Ovidiu Olea, un antreprenor fintech care a încercat să procure măşti pentru angajaţii lui din Hong Kong: „După ce a plasat o comandă pentru 500.000 de măşti din Africa de Sud, Ovidiu Olea a fost obligat să angajeze o escortă înarmată pentru asigurarea transportului către aeroport.”

Coadă la măşti la o farmacie din Hong Kong.

Jumătate de milion de măşti din Africa

„Adevărul” a luat legătura cu Ovidiu Olea pentru a afla cum a ajuns un antrepreor fintech să furnizeze măşti pentru Guvernul din Hong Kong şi de ce a fost nevoie de escortă armată pentru însoţirea unui TIR cu măşti în Africa de Sud. Ovidiu este originar din Cluj-Napoca şi, după ce a absolvit Universitatea St. Andrews din Scoţia, şi-a deschis o afacere fintech în Hong Kong.

„Eu am 17 angajaţi şi când a venit virusul peste noi, la Hong Kong, am dat şi eu de acelaşi obstacol de care s-a lovit multă lume, fie că vorbim despre China, SUA sau ţările din Europa: lipsa măştilor”, susţine Ovidiu. Toată aventura a început, la final de ianuarie, când a încercat să procure măşti pentru angajaţii lui.

„Fabrici de măşti există, în afară de China, în ţările care au industrii cu medii de toxicitate ridicată cum ar fi minier, petrolifer, producţia de medicamente sau de alte substanţe chimice. Am sunat cam în toate ţările din lume unde sunt astfel de fabrici cum ar fi Spania, Franţa, Polonia, Turcia, Irlanda, Marea Britanie. Am sunat direct la fabrici, ca să nu mă mai încurc cu distribuitorii. Răspunsurile au depins de la ţară la ţară, unii au susţinut că ar putea în două luni să furnizeze, în Marea Britanie mi s-a spus că au clienţi care aşteaptă comenzi de zeci de ani, iar la alte fabrici a fost linişte totală”, artă Ovidiu.

Încercând să găsească un producător de măşti, clujeanul a dat peste o companie din Africa de Sud: „În Africa este dezvoltată industria minieră, aşa că am găsit compania asta nu foarte mare, aş zice de mărime medie, care furnizează măşti pe întregul continent, de la Maroc la Congo şi până la Africa de Sud. Ei îşi făceau treaba lor, aveau o producţie constantă de măşti pe care o cumpăra industria minieră, nu se îmbogăţeau, dar nici nu o duceau rău.”

Ovidiu crede că a avut şansa să găsească la această fabrică „un domn care se ocupa de vânzări foarte cumsecade, old school care a apreciat că l-am luat foarte amabil, cu sinceritate şi am promis să plătesc la timp – adică 100% din preţ în avans. Eu a trebuit să fiu tot timpul cu un pas înaintea companiilor din China care mişună peste tot să cumpere măşti, beneficiind de conexiuni şi reţele pe care eu nu le am. Eu făceam sisteme de plată. Astfel, acest domn nu a apreciat că a fost luat tare de contractorii chinezi, deoarece era deja mare presiune de peste tot. Eu am avut iniţial o comandă minusculă, voiam o sută de măşti”.

Discutând cu reprezentantul companiei, Ovidiu a aflat că mai sunt pe stoc o jumătate de milion de măşti, la un preţ bun. „Având în vedere că aveam bani în bancă şi nu făceam nimic cu ei, am zis să fac o investiţie. Domeniul meu de activitate fiind sistemele de plată ştiam nişte administratori de farmacii cu desfacere la public. I-am sunat, i-am întrebat dacă le convine preţul şi mi le-au cumpărat toate în mai puţin de un minut, în condiţiile în care eu nici nu le aveam”, mărturiseşte clujeanul.

Paznicii au fost înarmaţi până în dinţi.

Trei maşini şi şase oameni înarmaţi până în dinţi

„Am trimis banii şi m-am rugat să vină marfa”, spune Ovidiu, dar lucrurile nu au fost deloc uşoare. Presiunea pentru obţinerea măştilor devenise atât de mare încât „mişunau mai mulţi indivizi în jurul fabricii şi dădeau bani greu pentru Africa de Sud pentru şoferii de camioane pentru a le preda măştile. E foarte simplu să cumperi un pistol în Africa de Sud. Eu am găsit rapid pe Google un tip care vindea arme”. Astfel, antreprenorul a fost nevoit să găsească o firmă de securitate. „Iniţial, era vorba despre un transport de 35 de minute de la fabrică la aeroportul din oraş, apoi la aeroportul din Johannesburg şi de acolo în Hong Kong. Dar a apărut o problemă, având în vedere că marfa nu putea fi transportată cu avionul de la Durban (unde se afla fabrica de măşti-nr) la Johannesburg. Drumul de circa 500 de kilometri, de vreo 14 ore, trebuia făcut cu TIR-ul”, povesteşte Ovidiu.

A angajat o firmă de securitate din Africa de Sud recomandată de un cunoscut: „Eu am lucrat la bancă 12 ani şi am avut un prieten care a făcut un stagiu de 6 luni în Africa de Sud. El a sunat un tip care ştia pe alt tip şi aşa am ajuns la această firmă”. Când au aflat ce se transporta şi distanţa, cei de acolo au decis că e nevoie de o escortă formată din 3 maşini şi 6 oameni înarmaţi până în dinţi. „Maşinile au trebuit marcate, pentru că regula în Africa de Sud este că dacă eşti înarmat pentru uz personal nu trebuie maşină marcată, dar oamenii aveau arme ca pentru război, aşa că au mers cu maşini marcate, care au atras şi mai multă atenţie”.

Drumul care trebuia să fie de 14 ore a ajuns la 27 de ore, deoarece pe drum şoferul a trebuit să facă pauză de somn. „Cum firma nu-i plătea să stea la un hotel, au oprit TIR-ul în mijlocul Africii ca să doarmă şoferul. În acest timp, cei de la firma de securitate au trebuit să patruleze în zonă”, povesteşte Ovidiu.

După ce marfa a ajuns la aeroport, totul a mers strună. „Cam două săptămâni a durat să ajungă marfa în Hong Kong după ce a ieşit de pe poarta fabricii. La 2-3 ore după ce a ajuns marfa în depozit, aveam mai puţin de 100.00 măşti. Alea le-am ţinut rezervă”, spune clujeanul.





A adus măşti la solicitarea guvernului din Hong Kong





Ovidiu spune că nu mai aduce măşti din Africa de Sud deoarece la puţin timp după ce a cumpărat, preţul a crescut de 8 ori. „Săptămâna trecută, preţul nu scădea sub 2, 70 de dolari la poarta fabricii pe mască. Este vorba despre măşti de praf, din acelea cu filtru, care se pot folosi de mai multe ori, testate şi certificate, produse de cea mai mare calitate.”

Ovidiu Olea susţine că nu s-a îmbogăţit din comercializarea măştilor luate din Africa. „Nu am pus adaos mare, pentru că nu vreau să mă îmbogăţesc din asta. Am adus nişte măşti chirurgicale indoneziene de calitate, de la un producător renumit pentru guvernul din Hong Kong. Mi s-a cerut personal să ajut. Dacă socotesc costurile cu transportul, pot considera că am vândut în pierdere. Nu e firea mea să fac speculă. Sunt în oraş de 6 ani ani şi jumătate şi am un renume. Nu vreau să profita de această criză”.

Ovidiu susţine că în Hong Kong autorităţile recomandă purtarea măştilor şi în plus „e o necesitate socială. Nu poţi ieşi din casă fără mască, pentru că se uită urât oamenii la tine”. În Hong Kong vacanţa şcolară a fost prelungită până după 20 aprilie, mai multe instituţii guvernamentale au reluat doar săptămâna aceasta lucrul, iar de 2-3 săptămâni foarte multe companii private şi-au trimis angajaţii să muncească de acasă. „Turismul este jos, industria horeca e jos. În Hong Kong sunt 84.000 de camere de hotel, iar în februarie am avut în medie 3.000 de nou veniţi. A ajuns ca Aeroportul Internaţional Hong Kong să aibă un număr de zboruri similar cu Aeroportul din Cluj-Napoca, 7-8 zboruri pe oră, de obicei era un zbor în fiecare minut”, povesteşte Ovidiu.

Întrebat dacă s-ar întoarce în România el spune: „Mă tentează să revin acasă, dar am aici 17 angajaţi, toţi localnici. Nu pot să plec”.



Atenţie la ce măşti cumpăraţi!



Ovidiu Olea explică: „Sunt două tipuri de măşti - cele chirurgicale, care sunt de unică folosinţă şi cele pentru praf - care au filtru şi mai multe straturi şi pot fi folosite până când se rup. „Recomand ca atunci când cumpăraţi măşti să cereţi dovada de provenienţă plus certificate privind testele care atestă cât la sută din substanţa lichidă opreşte masca, respectiv cât la sută din particulele de praf. Guvernul din Hong Kong nu acceptă sub 99% pentru ambele teste”, susţine Ovidiu.

El spune că pe multe cutii de măşti nu sunt date aceste informaţii. „Recomand să întrebaţi la farmacie aceste lucruri. S-ar putea să daţi banii degeaba şi masca să fie total ineficientă.”

Ovidiu susţine că în România s-a ajuns la preţuri mai mari la măşti decât în Hong Kong. „Un preţ rezonabil pentru o mască chirurgicală de calitate, care e mai mult făcută ca să nu transmiţi tu microbii, nu să te protejeze, este între 5 şi 8 dolari cenţi. O mască de praf, care protejează mai bine, având filtru şi mai multe straturi ar trebuie să fie la un preţ rezonabil de 25 de dolari cenţi. Sigur, se vând cu preţuri mult mai mari”.