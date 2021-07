Comparaţia Cluj - Timişoara, prin ochii unui sociolog bucureştean: Fata spumoasă, corporatista cuminte şi iubitul „de invidiat”

Sociologul susţine că a pornit această comparaţie inspirat de o situaţie reală. Două tinere fermecătoare fiecare în felul ei, prietene bune între ele, dar totuşi total diferite ar fi reprezentat punctul de pornire. În ecuaţie intervine iubitul Timişoarei”, primarul Dominic Friţ care înclină balanţa şi care o face pe fata zugrăvită ca tatuată, hazoasă, carismatică, pupăcioasă, emoţională, imaginativă, creativă şi promiscuă (Clujul) să-şi dorească de acum un iubit mult mai frumos decât cel al Timişoarei.

În acest fel, el a descris plastic rivalitatea şi competiţia dintre cele două vechi burguri, aliate în „Alianţa Vestului” şi care sunt legate de atât de multe lucruri pe care le au în comun şi colaborează strâns în cele mai multe domenii, dar sunt deopotrivă animate şi de o rivalitate aparte pentru supremaţia în Vestul României.

„Uite o poveste reală.

Două tipe tinere. Una tatuată, hazoasă, carismatică, pupăcioasă, emoţională, imaginativă, creativă, promiscuă, "sâmbătă seara când plec în oraş îmi scriu adresa de acasă cu marker-ul pe braţ ca să poată să mă ducă înapoi taxiul pentru că o să fiu atât de praf că n-o să mai pot vorbi", deci a la Berlin. Are brăţări, inele, un zâmbet de mori, e enciclopedie de muzică, călare pe toate trend-urile culturale mai acătării, are proiecte ambiţioase, e populară, lăudată.

Prietena ei cea mai bună: cămaşă albă corporatistă, toţi nasturii închişi, devreme acasă, calmă, respectuoasă, politicoasă, raţională, deşteaptă, muncitoare, nu atrage atenţia asupra ei, nu * vrea * să atragă atenţia asupra ei, nu iese în oraş ("ce să cheltui banii aiurea, îmi gătesc acasă"), deci exclus: festivaluri, concerte, cluburi, marijuana, săruturi for the fun of it, sex aiurea-n tramvai, emoţii puternice, băşcălie, stat cu fundul pe iarbă ("mă murdăresc").

(OK, o mai trage lumea spre un concert-două, dar nu e maniacă precum fata hazoasă). Cele două prietene se înţeleg de minune pentru că sunt prietene hăt din copilărie, urăsc aceleaşi lucruri, "celelalte nu sunt ca noi, câh", fac la fel de mulţi bani, adică mulţi. Mulţi!

Dar avem şi interplay-uri previzibile: fata zvăpăiată se mândreşte subconştient că e superioară celeilalteia şi de fapt de aceea o ţine aproape, fata curăţică jinduieşte să fie faină ca cealaltă dar evident n-are cum să fie, atributele psihologice sunt total diferite.

Intrigă: fata cuminte şi-a găsit un super-iubit, frumos, epatant, spumos, carismatic de nu se poate, toţi prietenii comuni ai celor două vibrează "wow, ce mişto e tipul ăsta".

Înţelegi dilema fetei extravertite: ca să se păstreze raportul de forţe ea trebuie să aibă nu un iubit la fel de frumos, epatant, spumos, carismatic precum fata cuminte, ci MULT MAI frumos, epatant, spumos, carismatic decât respectivul. Deci problemă.

Fata cuminte e Timişoara.

Iubitul e Fritz.

Fata spumoasă e Clujul”, a scris Mateescu pe Facebook.

