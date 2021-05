Clujeancă de 100 de ani după vaccinare: „Tineretul de azi să se vaccineze, ca să trăiască. Al lor e viitorul!”

Maria Luduşan a împlinit 100 de ani pe 26 februarie şi spune că Dumnezeu i-a dat sănătate. Aceasta a prins al Doilea Război Mondial, a fost văduvă de război şi recunoaşte că nu a avut o viaţă uşoară. Cu toate acestea, a ajuns la 100 de ani şi, la vârsta ei mănâncă orice şi se roagă mult, atât pentru ea cât şi pentru fiica şi ginerele care locuiesc cu ea. În lunga sa viaţă nu prea a fost bolnavă, are doar o operaţie la apendicită din tinereţe, iar recent şi-a rupt un picior şi are o tijă. O mai dor mâinile şi picioarele, şi ia medicamente pentru inimă şi tensiune, dar în rest nu se plânge. Este lucidă şi a vrut să se vaccineze împotriva COVID-19, conform paginii de Facebook RoVaccinare.

”Tineretul de azi să se vaccineze, ca să trăiască. Al lor e viitorul în faţă. Nu ştiu de ce se feresc de vaccin, că eu m-am vaccinat acuma şi nu am simţit nimic, nu doare defel. Toată lumea să meargă să se vaccineze”, a spus doamna Maria, după ce a primit doza de vaccin.

"Dumnezeu sfântul mi-o dat atâţia ani. Dacă vrea să mă ţie, trebuie să trăiesc, ce să fac!? Nu m-am gândit la anii ăştia niciodată. Am fost şase fraţi şi am rămas singura care mai trăieşte, restul or murit”, ne-a povestit doamna Maria.

Pentru că este un exemplu pentru mulţi, doamna Maria a primit un buchet de flori, o felicitare şi o cutie de ciocolată din partea medicilor de la Spitalul Militar.

