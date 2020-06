Cine este Cezar Ionaşcu, consultantul vestimentar care îndeamnă oamenii să nu poarte mască: „Cezar vinde, de fapt, sfaturi de agăţat pentru puberi”

„Consultantul vestimentar şi de imagine” Cezar Ionaşcu a publicat, zilele trecute, un videoclip, pe reţelele de socializare, prin care îndeamnă românii să nu mai poarte măşti de protecţie împotriva coronavirusului. Ionaşcu declară la finalul videoclipului că soluţia împotriva noului virus nu este „să te protejezi, ci să te împuterniceşti“. „Sunt un om liber!“, „Sunt un erou şi fără mască!“, „Pot să respir liber“, „Vreau să comunic“, „Sunt în siguranţă în această lume“, sunt mesajele transmise de persoane de toate vârstele, în filmuleţul promovat de Cezar Ionaşcu.

Între timp. clipul lui Cezar Ionaşcu a fost corectat.

„Ministerul Afacerilor Interne ar trebui să interpreteze mai strict definiţiile codului penal când vine vorba de zădărnicirea combaterii bolilor”

Clipul a atras critici din partea Coaliţiei România Sănătoasă. Ovidiu Covaciu, fondatorul Coaliţiei, cel care a pus bazele mai multor grupuri pe Facebook al căror scop este de a educa populaţia în chestiuni ce ţin de medicină, a susţinut:

„Cezar Ionaşcu, acest exoftalmic Făt Frumos cu paloşul ros al internetului 5G, a făcut un videoclip în care diverşi puberi cu semne de inteligenţă asimptomatică îşi dau jos masca într-un gest care se vrea "inspiraţional".

Dar mai e şi un moment amuzant în care propria-i soţie ezită să spună propoziţia "sunt în siguranţă în această... lume" după ce-şi dă jos masca.

Se bâlbâie neconvingător pentru că tocmai face gestul care o pune în pericol? O loveşte disonanta cognitivă a faptului ca a fost recent la cumpăraturi cu mască peste faţă în timp ce pe internet se dă cutezătoare? Încerca să zică" ţară" dar şi-a dar seama că incurajarea altora de a nu purta mască o pune în pericol?

Cine ştie de motiv are această alunecare freudiană.Dar ce motivaţie are Cezar Ionascu sa spună altora să nu poarte mască? Poate ca Ministerul Afacerilor Interne, Romania ar trebui să interpreteze mai strict definiţiile codului penal când vine vorba de zădărnicirea combaterii bolilor”.

„Cezar vinde sfaturi de agăţat”

Cezar Ionaşcu a primit, la mijlocul lunii mai, o menţiune la competiţia „Lingura de lemn”, un fel de „Oscar al inepţiilor emise pe tema pandemiei”, organizată de Coaliţia România Sănătoasă pentru „cele mai toxice şi mai stupide sfaturi de sănătate exprimate pe timp pandemie”.

„Cezar vinde de fapt sfaturi de agăţat şi învaţă copiii puberi sau adulţii cu mentalitate puberă cum să fie bărbaţi, ceea ce desigur îi dă multă atenţie din partea unor amărâţi, care nu ştiu să-şi cureţe mucii de la nas şi să vorbească cu o femeie. Cum aceştia sunt uşor de manipulat, Cezar profită şi distribuie idei periculoase despre tehnologia 5 G, desconspirând antene STS ascunse în brazi de plastic. De asemenea, sfidează ştiinţa epidemiologiei şi măsurile de protecţie împotriva îmbolnăvirii cu o siguranţă demnă de cauze mai bune”, se arată în prezentarea menţiunii.

Un avocat devenit consultant vestimentar

Cezar Ionaşcu a renunţat la roba de avocat pentru a fi consultant vestimentar, scria în urmă cu câţiva ani siteul avocatura.com.

„Am ales Dreptul pentru că vorbeam frumos şi voiam o ramă în care să pun «tabloul» meu, cel puţin aşa m-a sfătuit tatăl meu. E o bucată pentru care apreciez şi acum alegerea mea şi nu regret ceea ce am făcut. Pe de altă parte, când am terminat studiile şi a trebuit să păşesc în lumea reală a ştiinţelor juridice, adică ştiinţe juridice aplicate, unde vectorii sunt cunoscuţi – avocatură, magistratură, notariat şi toate celelalte -, realitatea practică nu a mai corespuns cu teoria”, spunea el pentru site-ul respectiv.

Ionaşcu a mai spus că regretă că „nu se predă în Facultatea de Drept «descurcăreala» în viaţa de jurist. Aşadar, există părţi benefice, părţi mai puţin benefice, dar dacă ar fi să o iau de la capăt, probabil aş avea rezerve în a alege Dreptul”.

Fostul avocat de consultanţă susţine că îi place foarte mult ceea ce face, chiar dacă munceşte mult mai mult decât atunci când era jurist: „Momentul - cheie le-a adunat pe toate şi m-am ridicat de pe scaun, iar în două ore am părăsit lumea asta, cu totul – mi-am dat demisia. După 12 ani de activitate. Am zis: «Eu nu sunt de aici, eu trebuie să livrez lumii altceva». Şi, în momentul în care am început să livrez lumii consultanţă vestimentară, consultanţă de imagine, totul a venit de la sine. Nu a mai existat momentul în care să sun eu după factura mea sau după plata facturii mele. Toate sunt absolut posibile", a mai explicat Cezar Ionaşcu.

Ar câştiga sute de mii de euro din consultanţă vestimentară

Conform Ziarului Financiar, Cezar Ionaşcu câşiga sute de mii de euri din consultanţă vestimentară:

„Cezar Ionaşcu a pus pe picioare în 2009 un business care oferă con­sul­tanţă pentru alegerea unei ţinute co­recte care a ajuns la jumătatea acestui an la afaceri de 750.000 de euro. „Cifra de afaceri a depăşit la jumătatea acestui an suma de 750.000 de euro, iar pentru perioada iunie 2019-iu­nie 2020 vizăm o cifră de afaceri de 2,5 mi­lioane de euro“, a spus pentru ZF Cezar Ionaşcu, managing partner şi fon­da­tor al businessului Domni de România.

Iubitul Ozanei Barabancea şi „bărbatul care a ajutat-o pe soprană să slabească mai bine de 40 de kilograme”

Cezar Ionaşcu a apărut şi în tabloide din postura de iubit al sopranei Ozana Barabancea:

„Inainte sa se cupleze cu diversi tinerei, soprana aproape ca era inexistenta din punct de vedere moros. Va aducem aminte ca Ozana a intrat in atentia presei in momentul in care s-a afisat cu avocatul Cezar Ionascu. Cezar este barbatul care a ajutat-o pe soprana sa slabeasca mai bine de 40 de kilograme. Pe atunci avea cu 40 de kilograme in plus si incerca tot felul de operatii estetice” - scria Can Can.

„Bătaia din curtea şcolii e o chestie foarte sănătoasă”

Ionaşcu şi-a expus teoriile privind viaţa în publicaţii online obscure:

„Femeile nu mai sunt femei, au început să fie bărbaţi, pentru că automatismul femeii este să preia rolul bărbatului, sub semnul lui ‘politically correct’, care creează o serie de handicapaţi şi fătălăi. Sub acest ‘politically correct’ se ascund oamenii slabi. Cei care au etalat şi au redactat aceste convente sau reguli de convent social, au făcut-o din perspectiva omului slab.

Au ajuns să dea astăzi lege pentru anti-bullying sau o chestie de genul ăsta. Adică nu mai are loc bătaia din curtea şcolii, care e o chestie foarte sănătoasă. Acum nu invoc violenţa sau nu fac apologia infracţiunii, dar ‘Doamne fereşte!’, dacă se întâmplă ceva rău, bărbaţii – care reprezintă dintotdeauna legea, cetatea, ordinea, ar trebui să salveze situaţia. Şi pentru asta trebuie să fie antrenat o viaţă”, a declarat consilierul de imagine.

Anti-bullying şi propaganda gay, ascunse sub conceptul „toleranţei”, se aliniază corectitudinii politice, mega-trâmbiţate la nivel internaţional, cu efecte negative pe termen lung”, a spus el într-un interviu.

Citeşte şi

Un consultant de imagine încurajează românii să nu mai poarte măşti: „Soluţia nu e să te protejezi, ci să te împuterniceşti“ VIDEO

Soţia lui Viorel Cataramă, premiată cu „Lingura de lemn“, „un Oscar al inepţiilor pe tema pandemiei“