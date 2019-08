Ce a păţit un bărbat din Cluj care a criticat Poliţia după cele petrecute la Caracal: „M-au lovit cu pumnii şi mi-au spus «Mergi la solar, bulangiule?»

Gabriel Papuc are 40 de ani, este originar din Cluj, dar trăieşte de câţiva ani în Marea Britanie. Bărbatul se află în aceste zile la Cluj, în concediu, însă vacanţa i-a fost stricată de un incident mai puţin obişnuit. Totul s-a întâmplat în noaptea de vineri spre sâmbătă, în jurul orei 2.30, când Gabriel s-a dus să mănânce la un fast-food din Cluj, împreună cu un prieten. Acolo se aflau şi trei poliţişti, iar bărbatul a făcut o remarcă deranjantă pentru aceştia.

Gabriel a primit un ceritificat IML în baza căruia a demonstrat că a fost bătut de poliţişti

„Eu şi amicul meu eram afară, în faţa restaurantului, şi am observat pe geamul deschis că erau trei poliţişti care mâncau acolo. I-am spus prietenului meu ceva de genul : «Ai văzut ce au făcut nenorociţii ăştia la Caracal?», moment în care unul dintre ei m-a auzit şi a ieşit afară, urmat imediat şi de ceilalţi. Foarte dur a venit şi mi-a cerut actele, însă fără să salute şi fără să se prezinte. Aveam buletinul în buzunar, dar m-am speriat, sincer, plus că nu se prezentase. I-am spus că nu am acte la mine şi i-am cerut să se prezinte, dar drept răspuns au sărit pe mine, m-au trântit, mi-au pus cătuşele, m-au băgat în maşină şi m-au dus la secţia de poliţie de pe strada Albac. În maşină, unul dintre ei, torţionarul fără nume, m-a lovit încontinuu. Şi şi-au bătut joc de mine. Unul dintre ei mi-a zis ceva de genul: «Te duci la solar, bulangiule? Eşti homosexual?» şi a continuat să dea în mine. Nu s-a oprit nici când am ajuns acolo, pe scări, pe coridor, m-a tot lovit cu pumnii în coaste şi în cap”, susţine Gabriel Papuc.

Amendat cu 1.000 de lei

La secţia de Poliţie, Papuc a primit o amendă de 1.000 de lei pentru injurii aduse poliţiştilor, deşi, spune el, nu i-a înjurat. În plus, a primit un avertisment pentru refuzul de a se fi legitimat.

Gabriel Papuc spune că îşi va căuta dreptatea în Justiţie

„Îi auzeam cum şuşoteau acolo între ei, nici nu ştiau pentru ce să mă amendeze. Nu am semnat procesul verbal, le-am spus că nu-l voi semna până când nu voi vedea pe el şi semnătura torţionarului fără nume care m-a tot lovit. Dar el a refuzat să o semneze”, mai spune bărbatul.

După ce i s-a dat drumul, Gabriel Papuc s-a dus la Urgenţe, unde medicii i-au spus că ar fi suferit un traumatism cranio-cerebral minor şi a sunat la 112. O altă echipă de poliţişti a sosit la Unitatea de Primiri Urgenţe, iar unul dintre aceştia i-ar fi dat dreptate lui Papuc. „A văzut în ce stare eram şi a aflat ce s-a întâmplat. A spus că, fără îndoială, colegii lui au exagerat şi că nu se impunea să mă bată”, adaugă el. A doua zi, pe baza actului primit de la Urgenţe, i-a fost eliberat şi un certificat medico-legal. Pe baza acestor acte, Gabriel Papuc urmează să depună plângere la Poliţie şi să îşi caute dreptatea în justiţie.

Ce spun poliţiştii

Reprezentanţii Poliţiei Cluj au confirmat acest incident, însă au o cu totul altă versiune. Aceştia susţin că poliţiştii au fost nevoiţi să apeleze la forţă pentru a-l imobiliza pe bărbat şi că amenda i-a fost dată pentru injurii aduse uniformei.

„Bărbatul a fost sancţionat contravenţional cu amendă pentru adresare de injurii şi cu avertisment pentru refuz de legitimare. S-a procedat la imobilizare prin folosirea forţei. Până în prezent la sediul unităţii de poliţie nu a fost depusă vreo sesizare privind un eventual comportament abuziv al poliţiştilor”, au explicat reprezentanţii Inspectoratului Judeţean de Poliţie Cluj.

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos: