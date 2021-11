Aventurile unui tânăr olandez în România. „Dacă vă spune şi vouă cineva să nu vizitaţi ţara aia, ăla e un tâmpit”

Olandezul spune că a fost în România împreună cu mai mulţi prieteni, dar că reprezentanţii agenţiei din Amsterdam, de unde şi-au luat biletele, i-au sfătuit să aleagă „orice altă destinaţie”.

„De la agenţie ne-au spus că nu are rost, dar am avut noroc că Mark cunoştea România, a mai fost fiindcă are o prietenă româncă şi ne-a spus că e o ţară deosebită. Noi am fost în august, am fost pe litoralul Mării Negre, dar şi în Delta Dunării. Ce vezi în Delta Dunării nu ai să mai vezi nicăieri în Europa, cel puţin. Magnific e puţin spus. Dacă vă spune şi vouă cineva să nu vizitaţi România că nu e nimic de văzut şi de făcut acolo, să ştiţi că ăla e un tâmpit”, a povestit Patrik.

În România, olandezii au mai vizitat Bucureştiul, Braşovul şi Clujul, iar Patrick spune că el şi prietenii săi au rămas impresionaţi de ultimele două, dar şi de centrul Capitalei. Nu în ultimul rând, i-au plăcut şi oamenii pe care i-a cunoscut.

„Clujul m-a impresionat şi mi-a amintit cumva de oraşele din Germania şi Austria. Braşovul, la fel. Bucureştiul e puţin diferit, mi s-a spus că i se zice micul Paris. Nu ştiu dacă seamănă cu Parisul, dar are un centru vechi foarte frumos şi nişte parcuri frumoase. Cât despre oameni, mi-am uitat la un moment haina pe un scaun la restaurantul unde am mâncat, iar fata de acolo a fugit după noi zeci de metri să mi-o aducă”, povesteşte el.

Carpaţii, mai frumoşi decât Alpii

La Braşov a fost impresionat de munţi şi spune că peisajele i s-au părut mai frumoase decât cele din Alpi. „Munţii României sunt nemaipomeniţi. Am văzut Braşov, un oraş de munte în România şi m-a dus cu gândul la Alpi, dar parcă era şi mai frumos.”

Iar pe drum, înainte de Braşov, una din cele două maşini închiriate de tineri a făcut o pană. În câteva minute, spune el, au oprit mai multe maşini, iar oamenii erau dispuşi să ajute. „Aşa ceva n-ai să vezi în Olanda, în decurs de vreo 15 minute au oprit mai multe maşini, iar oamenii erau gata să ne ajute. Mi s-a părut foarte frumos din partea lor. Şi am mai cunoscut români şi la Mamaia, Bucureşti şi la Cluj, unde am fost în nişte cluburi. Nu sunt cu nimic mai prejos decât cei din Amsterdam, ba poate au ceva în plus”, mai spune olandezul.

El şi-a propus să revină şi anul viitor, cu aceiaşi prieteni, în România. „La anul vom termina facultatea şi ne-am propus un concediu deosebit. Vom reveni în România, vrem să mergem la festivalul Untold despre care se vorbeşte tot mai mult în Olanda şi care e o alternativă la Tomorrowland. A fost Frank acum câţiva ani şi a zis că e mai frumos decât la orice festival din Olanda, iar Arrmin Van Buuren l-a lăudat de fiecare dată”, adaugă el.

Pe lângă Untold, alte ţinte sunt mănăstirile din Moldova, Maramureşul şi „cei mai frumoşi munţi”. „Vrem clar să revedem şi cei mai frumoşi munţi pe care i-am văzut vreodată, dar şi să vedem Maramureşul şi Moldova, unde sunt tot felul de lucruri frumoase şi interesante de văzut”, a mai afirmat Patrick.

