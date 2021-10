Vrem să ajungem Europa din urmă! Record de vaccinări la Centrul Enel din Călăraşi

"Este un număr record pentru centrul nostru. Ne bucurăm şi noi pentru toţi oamenii care au decis să se vaccineze. Astăzi am avut un număr record de 500 de persoane!", a scris pe pagina de socializare coordonatorul centrului de Vaccinare Enel, din Călăraşi. Oamenii au stat la rând şi afară, dar şi interior.

"După ce am văzut pozele, am sunat sa întreb dacă este nevoie de programare. Mi-a răspuns cu amabilitate o doamnă spunându-mi ca nu. Am mers la centru azi. Deşi erau multe persoane, a mers foarte repede. Oamenii de acolo sunt foarte organizaţi şi merită felicitări pentru asta!", a scris o femeie din Călăraşi pe pagina de socializare.

România are a doua cea mai mică rată de vaccinare din UE, cu doar 34% din populaţia eligibilă imunizată complet împotriva COVID-19, comparativ cu media europeană de 74%. Explozia numărului de cazuri pune sub o presiune extremă sistemul sanitar, aflat deja la capacitate maximă: peste 1.800 de pacienţi cu coronavirus sunt acum în terapie intensivă. Preşedintele Klaus Iohannis a calificat situaţia drept o „dramă naţională de proporţii teribile” şi a îndemnat românii să se vaccineze.

