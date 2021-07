Premierul României, taxat dur de un cunoscut psihiatru: Când rahat, prima la locul faptei e musca

Ce caută premierul României într-o decizie medicală? treaba lui e să vegheze ca spitalele să funcţioneze corect, nu taximetria medicală. Pe pagina sa de socializare, Gabriel Diaconu a publicat un mesaj acid, revoltător, însoţit de idei bine argumentate. redăm integral textul postat de medicul psihiatru:

N-am întâlnit încă om pe care să nu-l tenteze, odată prins cu ştuţ şi harnaşament puterii, să arate el cum ştie să facă trafic de influenţă şi să scape basma curată. Am înţeles că premierul României se pricepe şi la economie, şi la salvat suflete. Vorbeşte scurt, emite consoane în rafală. Are şi-un fotograf meseriaş. Are şi profesor de dicţie.

Ce n-am înţeles e dacă domnia sa a citit vreodată articolul 291 din NCP, privind traficul de influenţă, care spune aşa:

”Pretinderea, primirea ori acceptarea promisiunii de bani sau alte foloase, direct sau indirect, pentru sine sau pentru altul, săvârşită de către o persoană care are influenţă sau lasă să se creadă că are influenţă asupra unui funcţionar public şi care promite că îl va determina pe acesta să îndeplinească, să nu îndeplinească, să urgenteze ori să întârzie îndeplinirea unui act ce intră în îndatoririle sale de serviciu sau să îndeplinească un act contrar acestor îndatoriri, se pedepseşte cu închisoarea de la 2 la 7 ani.”

Pe scurt, ”alte foloase” ”pentru altul” de către o persoană care are ”influenţă” asupra unui funcţionar public şi unde promite că va ”urgenta” îndeplinirea unui”act” ce intră în etsetera.

Spune Florin Cîţu, într-o senină declaraţie după catastrofa de la Petromidia, ”Mă bucur că, în urma intervenţiei mele, cele două persoane, care în prezent sunt internate la Spitalul Floreasca, vor fi transferate în străinătate. ” (sursa: digi24)

Nu vrea domnul Cîţu să se teleporteze şi la mine în cabinet?

Până când se va băga orice politician, cu coif şi pilă, în actul medical?

Dar de ce nu apare domnul Florin Cîţu, ubicuu, la diverse intervenţii chirurgicale să declare că, în urma emisiei sale de convingeri, s-a pus unde trebuie pensa Kocher şi scoasă pensa Pean?

Nu vrea domnul Florin Cîţu să se teleporteze şi pe la mine prin cabinet încât, prin similă apreciere, să decidem împreună ce tratament dăm agitaţilor ori suicidarilor? Ce caută premierul României într-o decizie medicală consfinţită prin acte, înscrisuri, consimţământ informat şi responsabilitate medicală? Iar arătăm poporului că, dacă vrea Il Duce, stai la 5 stele all inclusive, iar dacă eşti Fiul Ploii ajungi la Cojasca sau mai rău?

Nu le plăteşte domnul intervenţionist Cîţu din buzunar

Treaba cetăţeanului Cîţu e simplă şi clar exprimată în Constituţie. Domnia sa e responsabil, zi şi noapte, să vegheze la sistemica naţională, adicătelea să funcţioneze diversele belciuge.

Să fie funcţionale înseamnă că, dacă ia foc şandramaua, şi ajunge lovit omul sărman la spital, să poată primi tratament standard şi condiţii. Aici. În România.

Treaba cetăţeanului Cîţu, împreună cu ministra Mihăilă, e să aibă grijă ca spitalele să funcţioneze. Nu taximetria medicală.

Căci taximetria medicală şi faimoasele ”transferuri în străinătate” tot pe banul contribuabilului sunt. Nu le plăteşte domnul intervenţionist Cîţu din buzunar. Ele intră pe formulare S2/ E112. Ele intră pe angajamentele noastre de decont ulterioare, şi pică în sarcina CNAS (Casa Naţională de Asigurări de Sănătate) să le plătească. CNAS le plăteşte din bănuţii adunaţi cu japca de la românii plătitori, respectiv contribuţia generoasă de la buget, carele şi ea are vărsăminte prin taxe şi impozite ale românului dobitoc.

Drept urmare ce facem aici? Externalizăm medicina spre alte văzduhuri? Dar de ce ne mai batem capul, noi doctorii din România, să facem treabă aici. Nu mai bine ne mutăm toţi la Paris, Bruxelles, Nisa sau aiurea, şi lăsăm în România doar câţiva oameni ca Florin Cîţu, Vlad Voiculescu şi ejusdem farinae să decidă ei cine-i de tratat la opincă, cine la vlădică?

Cum adică intervine premierul?

Cum adică ”intervine” premierul, şi ce treabă are el pe lângă secretarul de stat Arafat, câtă vreme chestiunea transferabilităţii o decide medicul curant, şi numai medicul curant, care cunoaşte particularităţile cazului, care particularităţi sunt confidenţiale până la urmă şi n-ar trebui să-l intereseze pe prim-ministru?

Să facă, atunci, domnul Cîţu, o agenţie guvernamentală de turism medical. O chestie cu adevărat liberală, luminoasă dacă se poate, şi c-o cruciuliţă în vârf de moţ, unde să ardem zi şi noapte cărbunii prostovănimii încât vieţi să fie tratate, şi deci salvate, în lumea civilizată.

Pentru că noi, ne-civilizaţii de 30 de ani, nu suntem domne în stare. La noi în spitale se moare pe capete, e jale şi prăpăd, colcăie guzganii şi iau foc secţiile. Dar, ce zic eu secţiile, iau foc maternităţi, cluburi, rafinării, depozite. E un întreg foc de artificii, un rug de purificaţii în care, când şi când, mai mestecă la gătej câte-un dobitoc cu funcţie.

L-a durut pe domnul Cîţu rădăcina de la foliculul pilos?

Până în ziua când o să înveţe tăt politrucul că există o separaţie a responsabilităţii în muncă suntem condamnaţi la această mizerie sanitară din care majoritatea zdrobitoare nu ies. S-a interesat domnul Cîţu, până la Petromidia, de vreun mare ars? L-a durut pe domnul Cîţu rădăcina de la foliculul pilos de vreunul dintre cei contaminaţi bacterial la Timişoara, spre exemplu? Nu zaieţ, nu pagadi!

Aştept, drept urmare, ca orice curios din viaţa publică, să explice domnia sa în virtutea cărei atribuţii a ”intervenit” pe lângă dr. Raed Arafat. Care, la rândul lui, să explice în virtutea cărui prerogativ mai avea vreun atribut asupra unui pacient deja internat în spital, stabilizat, aflat în îngrijire medicală. A cerut careva de la Floreasca transferul? E vreun document unde doctorul Cutărică, specialist în arsologie, sau ATI, sau echipa pluridisciplinară la unison, să fi declarat sus şi tare ne scuzaţi, noi nu ne pricepem, n-avem infrastructură de mari arşi, noi nu tratăm?

Căci dacă nu pot explica, e aceeaşi observaţie făcută, minuţios, de orice observant al comportamentului social: când rahat, prima la locul faptei e musca.

