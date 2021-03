Mesaj dur de la un medic pentru cei care nu cred în COVID. Ce îi îndeamnă să facă

Medicul din Mănăstirea a devenit cunoscut la nivel naţional la începutul lunii ianuarie când a anunţat că pacienţii nevaccinaţi anti-COVID-19 vor fi scoşi de pe lista sa şi nu le vor mai fi acordate îngrijiri medicale.

Doctorul a postat un mesaj, recent, pe pagina sa de socializare în care dezaprobă atitudinea celor care nu cred în existenţa noului coronavirus. Cătălin Petrencic îi îndeamnă să refuze asistenţa medicală, în cazul în care se îmbolnăvesc de COVID, să nu aglomereze inutil secţiile ATI, şi-aşa pline de bolnavi:

Alooo, voi aştia care nu credeţi în virus, nu vreţi să vă vaccinaţi, nu purtaţi măşti, înainte de a va înghesui să vă solidarizaţi contra Uniunii Europene, aţi fost şi pe la notariat să daţi o declaraţie prin care să solicitaţi să nu vi se acorde asistenţă medicală, în caz că vă îmbolnăviţi de Covid? Nu de alta, dar nu mai sunt locuri in spitalele Covid, în secţiile de reanimare şi, în caz că vă îmbolnăviţi, daţi boala unora care se uita la voi cu dispreţ acum, dar poate mâine le ocupaţi paturile din spital! Nu credeţi că ar trebui să vă asumaţi răspunderea până la capăt? Hai, semnaţi.! Asa deveniţi şi credibili.

Pacienţii care nu se vaccinează, scoşi de pe listă

Pe 12 ianuarie, medicul din Mănăstirea a anunţat pe pagina sa de socializare că pacienţii care refuză vaccinarea anti-COVID-19 vor fi scoaşi de pe lista sa. Medicul invoca un articol din lege şi spune că atâta timp cât pacienţii nu au încredere în sfaturile sale, nu le mai poate asigura asistenţă medicală. Dr. Cătălin Petrencic a anunţat faptul că el s-a vaccinat anti-COVID-19.

Într-o interveniţe la DIGI 24, medicul a explicat argumentele care au stat la baza deciziei sale: Cei mai mulţi vor să se vaccineze, dar am şi pacienţi care refuză vaccinarea. Pentru că se apropie etapa a doua de vaccinare şi pentru că am mulţi pacienţi cronici peste 65 de ani, am început pe cei care s-au prezentat la cabinet să-i întreb cum vor proceda, dacă se vor vaccina sau nu. Vineri am avut 19 persoane, 10 au spus da, 2 nu şi 7 că se mai gândesc. Astăzi am avut o discuţie mai aprinsă cu o pacientă cronică, cu mai multe boli, care mi-a spus clar că ea nu se vaccinează. De aici mi-a venit această idee, mi se pare anormal ca un pacient înscris la mine cu asemenea comorbitităţi să aibă asemenea reacţie. Până acum venea, lua reţeta, o consultam, urma indicaţiile şi acum spune nu la o întrebare, ştiind că eu m-am vaccinat în urmă cu o săptămână.

Acesta a precizat că lucrează într-un cabinet de la ţară şi imediat după ce s-a vaccinat şi-a dorit să facă dovada că are încredere deplină în acest vaccin, tocmai pentru a-şi îndemna pacienţii să-i urmeze exemplul.

"Eu sunt medic la ţară, cabinetul este la ţară, la 30 de kilometri de Olteniţa, 40 de Călăraşi, 70 de kilometri de Bucureşti. Am postat pe pagina mea de Facebook informaţia că m-am vaccinat, fotografie din timpul vaccinării şi eu şi asistentul, am făcut dovada că am încredere deplină în acest vaccin. Un argument mai puternic nu ştiu dacă pot aduce în faţa unui pacient în a garanta vaccinarea", susţine Cătălin Petrencic.

Oamenii trebuie să realizeze că nu ne jucăm, că situaţia este una dură şi nu există altă soluţie la momentul actual pentru a încerca să revenim la viaţa de dinainte, a mai spus medicul, într-o intervenţie la Digi24.

