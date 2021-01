Medicul care refuză pacienţii nevaccinaţi anti-COVID revine cu lămuriri: M-am lovit de reacţii paranoice

Iată ce a postat dr.Cătălin Petrencic pe pagina sa de socializare la câteva zile după ce a anunţat că îi va scoate de pe lista sa pe pacienţii care refuză vaccinul anti-COVID-19:

Constat cu mâhnire că mesajul meu a creat în spaţiul public reacţii atât de vehemente, agresive, impulsive. Am constatat că mesajul nu a fost înţeles sau a fost denaturat. Vreau să fac câteva precizări pentru cei care nu m-au înţeles:



- Mesajul a fost scris în contextul în care un coleg de stagiatură din Călăraşi, pe care-l cunosc de peste 35 de ani, a murit în mod sigur de Covid. Era sănătos, nefumător, fără alte boli cronice. A fost durere faţă de pierderea unui coleg, a unui om. A fost furie pentru că există această boală în care mulţi oameni nu cred. - A venit apoi o pacienţă de 58 ani cu foarte multe boli cronice – diabet, HTA, CIC, dislipidemie, obezitate- care a afirmat că nu se vaccinează pentru că “vaccinul te omoară”, că “e prea bolnavă şi vaccinarea îi va face şi mai mult rău”, că “au băgat cipuri în vaccin”. I-am spus că eu şi asistentul, cu boli cronice, am fost vaccinaţi în urmă cu 5 zile şi nu am păţit nimic, că nici măcar nu ne-a durut, că nu am avut nici o reacţie adversă, că sunt convins că vaccinul ne poate ajută să trecem de pandemie. I-am spus că este înscrisă la mine de peste 20 de ani, că a avut încredere în mine, mi-a urmat indicaţiile şi tratamentele şi de ce acum nu mai crede în ceea ce-i spun, de ce crede afirmaţiile celor din jur care nu sunt medici, de ce nu crede în mine că medic şi crede în personae care nu sunt medici? În fundul sufletului am simţit furie că nu sunt crezut, că nu-i vreau decât binele şi-l refuză, că dacă sunt mulţi că domnia să nu vom scăpa curând de mască, izolare, pandemie.

- A venit întrebarea: dacă nu sunt crezut, dacă unii pacienţi nu au încredere în mine, cum pot continuă în condiţii normale relaţia medic-pacient, care tocmai pe încredere se bazează? Un pacient se înscrie şi rămâne pe lista unui medic de familie pentru că are încredere în acel medic. Pe asta s-au bazat toţi pacienţii mei care au venit, de bună-voie, să se înscrie la mine.

Înscrierea presupune o relaţie de lungă durată. Această înscriere este ceva mai mult decât un simplu consult medical pe care un pacient îl face la 1-2-3 medici. Dar acest lucru nu înseamnă că un pacient poate rămâne pe veci pe lista unui medic. Pacientul şi medicul de familie pot să sesizeze când dispare încrederea şi atunci când unul din ei constată că dispare încrederea este mai bine că cei doi să se despartă.

Faptul că am spus că-I scot de pe listă în context pandemic şi al vaccinării se datorează faptului că eu, ca medic, cred în acest vaccin în urmă unei profunde analize care se bazează pe argumente ştiinţifice. Mi se pare normal că argumentele mele pe care le expun pacienţilor, să fie mai presus de zvonistică sau ştirile trunchiate care apar în spaţiul public. Dacă pacientul, după analiză sa proprie consideră că eu nu am dreptate, nu se vaccinează. Este punctul lui de vedere pe care nu i-l încalc. Nu-l oblig să se vaccineze, dar faptul că nu mă crede pe mine şi crede zvonistică, arată că ceva s-a rupt în relaţia noastră şi acel ceva se cheamă încredere. Iar încrederea trebuie să existe în orice acţiune a medicului asupra pacientului.

Nu am scris nicăieri că nu voi consulta pacienţii nevaccinaţi, ci doar că îi voi scoate de pe lista. Această scoatere înseamnă: “daca nu mai aveţi încredere în ceea ce va sfătuiesc, consider că nu poate exista un raport normal medic-pacient şi, spre binele d-voastră şi al meu, cred că este bine să plecaţi de pe lista mea şi să va înscrieţi la alt medic în care aveţi incredere”.





Aşa am procedat şi cu copilul despre care am făcut referire. Nu a fost nici o supărare de nicio parte. În comună mai există un medic de familie care are mai puţini înscrişi pe liste şi care poate prelua pacienţii, astfel că aceştia să beneficieze în continuare de asistentă medicală în Sistemul de Asigurări de Sănătate. În 1999 am avut pe liste 2900 asiguraţi şi neasiguraţi, iar acum am 2400. Unii au ieşit prin schimbarea domiciliului, deces sau prin transferul la colegă mea din localitate sau la alt medic. O listă se modifică în permanenţă şi nicio persoană nu suferă dacă-şi schimbă medicul, mai ales că în comună suntem doi. Au fost foarte multe situaţii în care, deşi pacientul a plecat de la mine, a fost consultat de mine fără ranchiună sau discriminare când acesta a dorit.

- Am avut aceeaşi atitudine, de a solicita pacientului să se scoată mea, şi în alte situaţii, nu numai în cel legat de vaccinare. Au fost situaţii în care au fost pacienţi care îmi solicitau anumite medicamente pe care nu le în prescrie dincauza listelor de medicamente, cauza protocoalelor, săle dau bilete de trimitere nejustificate sau excesiv de multe, sau eliberez documente care să nege adevărul sau mă să pună să mint. Pacienţii au plecat la alt medic, beneficiind incontinuare de asistentă medicală în sistemul de asigurări. - Mesajul l-am trimis pentru că nu există alternativă la vaccinare, nu existăă tratament, doar prevenţie prin vaccinare, atunci când nu există contraindicaţii. M-am vaccinat înaintea pacienţilor mei pentru a le da încrederea şi experienţa mea şi m-am lovit de reacţii halucinante, paranoice, şi la care nu am putut răspunde decât cu un mesaj clar, tranşant. Nu vreau şi nici nu şi pot pe cineva obligă se vaccineze, vreau doar binele pacienţilor mei să şi ei nu dacă acest lucru nu-i mai pot considera pacienţii mei înscrişi la mine. Gestul meu nu afecteaza in nici un fel pacientii scosi pentru ca exista alternative pentru a beneficia de asistenta medicala in Sistemul de asigurari de sanatate.

Vă mai recomandăm şi: